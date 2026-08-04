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4 Agosto 2026

Strategie per coprire posizioni spot e volatilità con perps

Copertura con perps cripto, funding rate e leva prudente spiegati con esempi numerici chiari per proteggere posizioni spot e gestire la volatilità.

· · 5 min
Strategie per coprire posizioni spot e volatilità con perps

I perpetual futures su criptovalute sono strumenti versatili: permettono di coprire l’esposizione spot, neutralizzare la volatilità e gestire il rischio di portafoglio. Funzionano senza scadenza e si ancorano al prezzo tramite il funding rate un meccanismo di scambio periodico tra long e short. Usati con metodo consentono di bloccare il valore in valuta fiat o di stabilizzare i flussi, riducendo sorprese.

La differenza tra una copertura utile e una posizione fragile sta in poche scelte tecniche: dimensione del contratto, leva prudente, gestione del funding e controllo della liquidation. Qui si entra nel dettaglio operativo, con esempi numerici e gli errori da evitare per non trasformare l’hedge in un rischio aggiuntivo.

Funding rate: cosa significa per la copertura

Il funding rate è un trasferimento periodico tra posizioni long e short che mantiene il prezzo del perp vicino allo spot. Se il funding è positivo, i long pagano gli short; se negativo, avviene il contrario. In copertura, il funding è un costo o un ricavo ricorrente da valutare come parte del P&L. Il punto chiave: il funding non è fisso, cambia con il sentiment e la domanda di leva.

Esempio: si detiene 1 BTC spot a 40.000 e si apre uno short perp da 1 BTC. Se il funding è +0,01% ogni 8 ore, lo short incassa circa 4 dollari per ciclo; se diventa -0,02%, lo short paga circa 8 dollari. In un’ottica di copertura si accetta di pagare funding quando serve neutralizzare la direzionalità. L’errore è ignorare il funding cumulato su orizzonti lunghi: può erodere il beneficio di hedge se la posizione resta aperta per settimane.

Leva prudente e sizing: quanto coprire e con quale margine

La regola pratica: usare leva moderata in coperture, tipicamente tra 1x e 3x. Più leva significa liquidation più vicina e meno margine di errore. Se si possiede 1 BTC spot, la copertura “piena” è uno short perp da 1 BTC (delta ≈ -1). Con leva 2x, si immobilizza metà capitale come margine; con leva 3x, circa un terzo. Oltre 5x, la gestione diventa fragile, soprattutto in mercati veloci.

Sizing operativo: definire la percentuale di copertura. Copertura totale (100%) se l’obiettivo è congelare il valore in USD; copertura parziale (30–70%) se si vuole ridurre la volatilità ma mantenere partecipazione al rialzo. Esempio: portafoglio 2 BTC spot, si decide 50% di hedge. Aprire uno short perp da 1 BTC con leva 2x: margine richiesto ~20.000 se BTC=40.000. Questo equilibrio consente di assorbire fluttuazioni senza avvicinare troppo la liquidation.

Gestione della liquidation: prevenire, non reagire

La liquidation è l’evento da evitare in coperture: si perde il controllo e si paga slippage. La distanza di liquidation dipende da levamargine e commissioni. Regola di base: mantenere un buffer di margine che tenga la liquidation almeno 15–25% lontana dal prezzo corrente. Integrare auto-deleveraging e alert prezzo per gestire gli spike.

Esempio: short perp da 1 BTC a 40.000 con leva 3x. Se il maintenance margin è ~0,5–1%, una salita rapida può avvicinare la liquidation. Aggiungendo 3.000–5.000 di margine extra si sposta la soglia più in alto, riducendo il rischio di chiusura forzata. Importante: non usare stop market aggressivi su hedge, meglio stop limit o riduzioni graduali della size se cambia la strategia di copertura.

Esempi numerici: hedge spot e gestione della volatilità

Hedge spot completo: portafoglio 1 BTC acquistato a 40.000. Aprire uno short perp da 1 BTC a 40.000. Se il prezzo scende a 36.000: perdita spot = -4.000; profitto short ≈ +4.000 (al netto di funding e fee). Valore in USD pressoché stabile. Se il prezzo sale a 44.000: guadagno spot = +4.000; perdita short ≈ -4.000. L’hedge neutralizza la direzionalità, restano solo funding e costi.

Hedge parziale per ridurre volatilità portafoglio 2 BTC. Aprire short perp da 1 BTC. Un movimento ±10% produce metà dell’escursione su base USD. Utile per chi vuole restare esposto ma con drawdown più contenuto. Variante: usare un grid di coperture (es. 0,5 BTC di short aggiuntivi ogni +5%) con ordini limit preimpostati; così si scala l’hedge durante i rally e si rilascia copertura durante i cali.

Funding e basis: quando la copertura costa (o rende)

Il basis tra perp e spot si manifesta nel funding. In mercati euforici, funding tende positivo: lo short incassa, facilitando la copertura. In fasi di stress, funding può diventare fortemente negativo: lo short paga e il costo cresce. Un approccio prudente è monitorare la media del funding su più cicli e ricalibrare la size dell’hedge se il costo supera una soglia prefissata (es. 0,05% giornaliero).

Esempio: hedge 1 BTC con funding medio -0,02% per 15 giorni (~45 cicli da 8h). Costo totale ≈ 0,9% notional, ~360 USD se BTC=40.000. Valutare se il costo è giustificato dall’obiettivo di stabilità. Alternativa: ridurre la copertura a 0,7 BTC nelle fasi di funding molto negativo e riportarla a 1 BTC quando torna neutro.

Errori da evitare e checklist operativa

Errori comuni: 1) usare leva alta su posizioni di hedge; 2) ignorare il funding cumulato; 3) non mantenere margine di sicurezza; 4) confondere hedge con scommessa direzionale; 5) dimenticare le fee di apertura/chiusura. Un hedge efficace è noioso: stabilizza, non massimizza il rendimento. Se produce emozioni forti, probabilmente non è un hedge ma speculazione.

  • Definire scopo: proteggere valore in USD o ridurre volatilità.
  • Calcolare sizing copertura 30–100% del notional spot.
  • Scegliere leva 1–3x, con buffer di margine dedicato.
  • Impostare alert prezzo e monitorare funding.
  • Rivedere la copertura settimanalmente e adattare la size.
Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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