Strategie per coprire posizioni spot e volatilità con perps

Copertura con perps cripto, funding rate e leva prudente spiegati con esempi numerici chiari per proteggere posizioni spot e gestire la volatilità.

I perpetual futures su criptovalute sono strumenti versatili: permettono di coprire l’esposizione spot, neutralizzare la volatilità e gestire il rischio di portafoglio. Funzionano senza scadenza e si ancorano al prezzo tramite il funding rate un meccanismo di scambio periodico tra long e short. Usati con metodo consentono di bloccare il valore in valuta fiat o di stabilizzare i flussi, riducendo sorprese.

La differenza tra una copertura utile e una posizione fragile sta in poche scelte tecniche: dimensione del contratto, leva prudente, gestione del funding e controllo della liquidation. Qui si entra nel dettaglio operativo, con esempi numerici e gli errori da evitare per non trasformare l’hedge in un rischio aggiuntivo.

Funding rate: cosa significa per la copertura

Il funding rate è un trasferimento periodico tra posizioni long e short che mantiene il prezzo del perp vicino allo spot. Se il funding è positivo, i long pagano gli short; se negativo, avviene il contrario. In copertura, il funding è un costo o un ricavo ricorrente da valutare come parte del P&L. Il punto chiave: il funding non è fisso, cambia con il sentiment e la domanda di leva.

Esempio: si detiene 1 BTC spot a 40.000 e si apre uno short perp da 1 BTC. Se il funding è +0,01% ogni 8 ore, lo short incassa circa 4 dollari per ciclo; se diventa -0,02%, lo short paga circa 8 dollari. In un’ottica di copertura si accetta di pagare funding quando serve neutralizzare la direzionalità. L’errore è ignorare il funding cumulato su orizzonti lunghi: può erodere il beneficio di hedge se la posizione resta aperta per settimane.

Leva prudente e sizing: quanto coprire e con quale margine

La regola pratica: usare leva moderata in coperture, tipicamente tra 1x e 3x. Più leva significa liquidation più vicina e meno margine di errore. Se si possiede 1 BTC spot, la copertura “piena” è uno short perp da 1 BTC (delta ≈ -1). Con leva 2x, si immobilizza metà capitale come margine; con leva 3x, circa un terzo. Oltre 5x, la gestione diventa fragile, soprattutto in mercati veloci.

Sizing operativo: definire la percentuale di copertura. Copertura totale (100%) se l’obiettivo è congelare il valore in USD; copertura parziale (30–70%) se si vuole ridurre la volatilità ma mantenere partecipazione al rialzo. Esempio: portafoglio 2 BTC spot, si decide 50% di hedge. Aprire uno short perp da 1 BTC con leva 2x: margine richiesto ~20.000 se BTC=40.000. Questo equilibrio consente di assorbire fluttuazioni senza avvicinare troppo la liquidation.

Gestione della liquidation: prevenire, non reagire

La liquidation è l’evento da evitare in coperture: si perde il controllo e si paga slippage. La distanza di liquidation dipende da levamargine e commissioni. Regola di base: mantenere un buffer di margine che tenga la liquidation almeno 15–25% lontana dal prezzo corrente. Integrare auto-deleveraging e alert prezzo per gestire gli spike.

Esempio: short perp da 1 BTC a 40.000 con leva 3x. Se il maintenance margin è ~0,5–1%, una salita rapida può avvicinare la liquidation. Aggiungendo 3.000–5.000 di margine extra si sposta la soglia più in alto, riducendo il rischio di chiusura forzata. Importante: non usare stop market aggressivi su hedge, meglio stop limit o riduzioni graduali della size se cambia la strategia di copertura.

Esempi numerici: hedge spot e gestione della volatilità

Hedge spot completo: portafoglio 1 BTC acquistato a 40.000. Aprire uno short perp da 1 BTC a 40.000. Se il prezzo scende a 36.000: perdita spot = -4.000; profitto short ≈ +4.000 (al netto di funding e fee). Valore in USD pressoché stabile. Se il prezzo sale a 44.000: guadagno spot = +4.000; perdita short ≈ -4.000. L’hedge neutralizza la direzionalità, restano solo funding e costi.

Hedge parziale per ridurre volatilità portafoglio 2 BTC. Aprire short perp da 1 BTC. Un movimento ±10% produce metà dell’escursione su base USD. Utile per chi vuole restare esposto ma con drawdown più contenuto. Variante: usare un grid di coperture (es. 0,5 BTC di short aggiuntivi ogni +5%) con ordini limit preimpostati; così si scala l’hedge durante i rally e si rilascia copertura durante i cali.

Funding e basis: quando la copertura costa (o rende)

Il basis tra perp e spot si manifesta nel funding. In mercati euforici, funding tende positivo: lo short incassa, facilitando la copertura. In fasi di stress, funding può diventare fortemente negativo: lo short paga e il costo cresce. Un approccio prudente è monitorare la media del funding su più cicli e ricalibrare la size dell’hedge se il costo supera una soglia prefissata (es. 0,05% giornaliero).

Esempio: hedge 1 BTC con funding medio -0,02% per 15 giorni (~45 cicli da 8h). Costo totale ≈ 0,9% notional, ~360 USD se BTC=40.000. Valutare se il costo è giustificato dall’obiettivo di stabilità. Alternativa: ridurre la copertura a 0,7 BTC nelle fasi di funding molto negativo e riportarla a 1 BTC quando torna neutro.

Errori da evitare e checklist operativa

Errori comuni: 1) usare leva alta su posizioni di hedge; 2) ignorare il funding cumulato; 3) non mantenere margine di sicurezza; 4) confondere hedge con scommessa direzionale; 5) dimenticare le fee di apertura/chiusura. Un hedge efficace è noioso: stabilizza, non massimizza il rendimento. Se produce emozioni forti, probabilmente non è un hedge ma speculazione.