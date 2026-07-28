Operatori di criptovalute: obblighi di registrazione e comunicazione

Con il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito nuovi obblighi per gli operatori di criptovalute

Dal primo, il mondo delle criptovalute in Italia è chiamato a un importante cambiamento normativo. Con il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per gli operatori che offrono servizi legati alle cripto-attività. Questi soggetti dovranno registrarsi e trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria, in ottemperanza alla DAC 8 – Direttiva UE n. 2026/2226.

La nuova disciplina, attuata attraverso il D.Lgs. n. 194/2026 rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e controllo nel settore delle criptovalute. Ma chi sono i soggetti coinvolti e quali sono le scadenze da rispettare?

Chi deve rispettare le nuove regole

Il Provvedimento distingue chiaramente tra i soggetti obbligati alla comunicazione e quelli esonerati. In particolare, sono tenuti agli adempimenti tutti gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute, con alcune eccezioni. I prestatori che, pur operando in Italia, assolvono gli obblighi in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE con regole sostanzialmente simili, sono esonerati dalla comunicazione. Tuttavia, questi soggetti devono aver trasmesso la relativa notifica all’Agenzia delle Entrate.

Questa distinzione è fondamentale per evitare duplicazioni di adempimenti e per garantire una coerenza normativa tra i diversi Paesi. L’obiettivo è creare un sistema di controllo efficace, senza gravare eccessivamente sugli operatori che già rispettano standard simili all’estero.

Le scadenze da rispettare

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 giugno . Questa scadenza è stata fissata per dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tuttavia, è importante che i soggetti interessati inizino fin da ora a prepararsi, per evitare ritardi e possibili sanzioni.

La registrazione e la trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza nel settore delle criptovalute. Questi adempimenti permetteranno all’Agenzia delle Entrate di monitorare più efficacemente le operazioni legate alle cripto-attività, contribuendo a prevenire fenomeni di evasione fiscale e frode.

Le implicazioni per il settore

Le nuove regole avranno un impatto significativo sul settore delle criptovalute. Da un lato, potrebbero aumentare la fiducia degli investitori, grazie a una maggiore trasparenza e sicurezza. Dall’altro, potrebbero rappresentare un onere aggiuntivo per gli operatori, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Tuttavia, è importante ricordare che queste misure sono state introdotte per garantire un mercato più equo e sicuro. La trasparenza e il controllo sono elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo del settore delle criptovalute, e queste nuove regole rappresentano un passo importante in questa direzione.

Questo cambiamento normativo rappresenta un’opportunità per migliorare la trasparenza e la sicurezza del settore, contribuendo alla sua crescita e sviluppo.