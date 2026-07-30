Bitcoin vs Ethereum: la svolta degli ETF nel mercato delle criptovalute

Gli ETF su Ethereum continuano a registrare afflussi record, mentre quelli su Bitcoin subiscono deflussi. Scopri i dettagli di questa tendenza in evoluzione

Il panorama degli ETF sulle criptovalute sta vivendo una trasformazione significativa. Mentre gli ETF su Bitcoin registrano deflussi, quelli su Ethereum stanno attirando sempre più capitali, segnalando un cambiamento nelle preferenze degli investitori istituzionali.

Questa tendenza non solo riflette le dinamiche di mercato, ma anche le strategie di tesoreria delle principali istituzioni finanziarie. Vediamo insieme i dettagli di questa evoluzione.

Deflussi dagli ETF su Bitcoin: un segnale di cambiamento

Negli ultimi sette giorni, gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi per un totale di 3.170 BTC. Questo dato è particolarmente significativo se si considera che il più grande ETF su Bitcoin spot, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha perso 3.511 BTC da solo.

Altri fondi come quelli di Grayscale e Bitwise hanno registrato flessioni rispettivamente di 10 BTC e 27 BTC. Tuttavia, alcuni fondi come l’FBTC di Fidelity e l’ARKB di ARK 21Shares hanno compensato parzialmente queste perdite, aggiungendo rispettivamente 109 BTC e 77 BTC.

Nonostante questi deflussi, il prezzo di Bitcoin è rimasto stabile intorno ai $63.900, registrando una crescita di circa il 4% sulla settimana. Tuttavia, gli ETF su Bitcoin stanno ancora cercando di recuperare dopo mesi di pesanti deflussi, avendo recuperato solo il 3,3% degli 8,2 miliardi di dollari usciti dalla categoria entro metà luglio.

Afflussi record per gli ETF su Ethereum: la svolta istituzionale

Dall’altra parte della medaglia, gli ETF su Ethereum hanno attratto 37.959 ETH nell’ultima settimana. Il fondo ETHA di BlackRock ha rappresentato la maggior parte di questi afflussi, con 37.424 ETH. Anche i prodotti ETH di Grayscale hanno aggiunto 5.515 ETH, mentre il FETH di Fidelity ha perso 4.980 ETH.

Questa tendenza non è nuova. Già all’inizio del mese, i fondi su Ethereum avevano registrato il terzo afflusso settimanale consecutivo, attirando 103,9 milioni di dollari, più di qualsiasi altro ETF su crypto spot durante quella settimana.

L’interesse di Wall Street per Ether va oltre gli ETF. Il titolo di BitMine è aumentato del 13% questa settimana, con gli investitori che hanno premiato la sua strategia di tesoreria in Ethereum. Anche SharpLink Gaming ha continuato ad accumulare ETH nonostante la volatilità estiva.

La combinazione di afflussi negli ETF e la domanda di tesoreria indica un cambiamento strutturale piuttosto che una soluzione di breve periodo. Gli ETF su Bitcoin detengono ancora 76,22 miliardi di dollari in asset, più di sette volte i 9,72 miliardi di dollari di Ethereum, ma i nuovi capitali si stanno orientando sempre più verso Ether. Ether è scambiata vicino a $1.913, in rialzo di circa l’1% sulla settimana.