Sun Token ha dimostrato che occasionalmente può essere un buon investimento. Tenendo da parte la tecnologia, è una delle iniziative blockchain più raffinate con un enorme potenziale per raggiungere la cima.

Secondo i dati di TechNewsLeader, Sun Token è una valuta digitale che funzionerà molto bene a lungo termine. La maggior parte delle piattaforme e dei siti di previsione di criptovaluta pensa che Sun Token raggiungerà circa $ 0,072 quando raggiungeremo il 2025. A parte questo, nei prossimi dieci anni, si prevede che il valore di SUN aumenterà a circa $ 0,46.

Previsione Sun Token Prezzo 2023, 2025 e 2030

Previsione Sun Token Prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, il token SUN dovrebbe raggiungere i livelli di prezzo massimo e minimo di $ 0,012 e $ 0,007 rispettivamente entro la fine dell’anno 2023.

Previsione Sun Token Prezzo 2025

Il prezzo massimo previsto del token Sun entro la fine del 2025 è di $ 0,0213. Inoltre, ci si può aspettare che raggiunga un prezzo minimo di $ 0,0172, secondo la previsione del prezzo per il 2025.

Previsione Sun Token Prezzo 2030

La previsione del prezzo del token Sun per il 2030 dice che SUN può raggiungere un prezzo massimo di $ 0,096 e un prezzo minimo di $ 0,079.

SUN può raggiungere $ 1?

Il token SUN ha attualmente un prezzo di $ 0,0059. Pertanto, deve crescere di quasi 169 volte per raggiungere $ 1.

Si noti che il prezzo più alto di tutti i tempi di Sun è di $ 0,04 che ha raggiunto nel novembre 2021. Inoltre, è cresciuto di quasi 1,67 volte in soli due mesi (cioè dal valore più basso di $ 0,024 a settembre 2021). Pertanto, è cresciuto di 0,83 volte in un mese.

Pertanto, il token Sun richiede un minimo di 203 mesi (poco meno di 17 anni) per raggiungere un livello di prezzo di 1 dollaro.

Quindi, non possiamo aspettarci che il token SUN raggiunga $ 1 nel prossimo futuro.

SUN può raggiungere $ 10?

Per raggiungere $ 10, il token Sun deve crescere di 1.694 volte, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,0059.

Considerando la sua crescita di 0,83 volte in un mese, possiamo dire che il token SUN ha bisogno di almeno 2.040 mesi (circa 170 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Quindi, aspettare 170 anni non è affatto pratico in primo luogo. In secondo luogo, potrebbe richiedere più tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori economici.

Pertanto, non possiamo aspettarci che il token SUN raggiunga $ 10.

Sun Token Tokenomics e casi d’uso: a cosa serve Sun Token?

I token Sun hanno una fornitura totale di 19.900.730.000 token, di cui 9.046.157.472 token SUN sono già in circolazione.

I due casi d’uso principali dei token SUN sono i seguenti:

I titolari di token SUN possono partecipare alla governance della piattaforma attraverso meccanismi di voto.

Gli utenti possono puntare i loro token SUN per guadagnare premi in cambio.

Bloccando i token Sun, gli utenti possono aumentare la loro velocità di mining.

I gettoni SUN possono essere utilizzati per l’agricoltura di rendimento per guadagnare in cambio ricompense elevate.

Previsione del prezzo del token Sun: come puoi acquistare SUN?

Sun Token è una criptovaluta popolare che sta lentamente salendo di grado. Tuttavia, c’è ancora molta strada prima che possa essere considerato nei primi posti. Per fare ciò, Sun Token deve vendere più monete. Per le persone che vogliono acquistare Sun Token, c’è un processo che devono seguire. I passaggi sono indicati di seguito.

Seleziona uno scambio di criptovaluta affidabile e affidabile che offra opzioni per l’acquisto o la vendita di monete Sun Token.

Crea il tuo account con Exchange.

Devi fornire la verifica della tua identità.

Successivamente, devi finanziare il portafoglio con denaro digitale.

Ora sei pronto per acquistare i token Sun.

Dove è possibile acquistare SUN?

Di seguito sono indicati alcuni scambi che offrono la possibilità di acquistare Sun Token o SUN.

Huobi Global, Gate.io, KuCoin, Binance

Previsione del prezzo del token Sun: cos’è il token Sun?

SUN.io stato creato per sostenere l’espansione dell’ecosistema Defi di TRON. A causa della comunità crittografica e dei contratti intelligenti open source, SUN.io ha confermato i legami con diversi altri progetti DeFi sulla catena pubblica TRON attraverso il mining decentralizzato di liquidità. Il mining di liquidità può essere descritto come utenti crittografici che prestano attività a un particolare scambio decentralizzato (DEX) per essere ricompensati in cambio.

Utilizzando diversi protocolli di transazione, SUN.io ha l’obiettivo di creare un ecosistema DEX congiunto che migliori sicurezza, funzionalità e guadagni. Il token fornisce anche diversi incentivi per gli utenti, come le commissioni di transazione che vengono premiate ai creatori del mercato della liquidità, i premi di puntata della moneta SUN e l’estrazione di liquidità dei token LP.

Il prezzo di Sun (New) è sceso del 12,46% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo si è amplificato del 2,02% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, nell’ultima ora, il prezzo si è ridotto dello 0,38%. Il prezzo attuale è $0.012214 per SUN. Sun (New) è del 75,57% al di sotto del massimo storico di $ 0,05. L’attuale alimentazione circolante è di 10.514.908.025 SUN.