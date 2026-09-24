Stima il costo reale del credito con un metodo passo‑passo, un foglio di calcolo e una checklist per confrontare offerte anche quando i tassi salgono.

Quando si sceglie un finanziamento, lo sguardo cade spesso sul TAN e sulla rata mensile. È un riflesso naturale, ma insufficiente. Il TAEG le spese accessorie le assicurazioni obbligatorie o facoltative e i costi ricorrenti incidono sul costo totale del credito più di quanto sembri. Un metodo strutturato evita sottovalutazioni e rende confrontabili proposte molto diverse tra loro.

Di seguito un percorso pratico per stimare il costo reale di prestiti e mutui: elenco dei dati da raccogliere, calcolo del TAEG passo-passo, integrazione di oneri e polizze, valutazione delle spese ricorrenti e un foglio di calcolo con checklist per confrontare offerte anche in scenari di tassi in rialzo.

Dati necessari e ipotesi realistiche

Prima di qualsiasi calcolo servono tutti i numeri. Raccogliere: importo richiestodurata in mesi o anni, TAN piano di ammortamento (francese nella maggior parte dei casi), commissioni di istruttoria e incasso, imposte polizze assicurative eventuali spese di perizia o notarili, costi di gestione e spese ricorrenti (conto corrente dedicato, invio comunicazioni). È utile distinguere tra costi una tantum (pagati all’inizio) e costi ricorrenti (spalmati nel tempo), così da trattarli correttamente nel TAEG.

Per un confronto corretto, fissare ipotesi omogenee: stessa durata stessa frequenza di rimborso (mensile), uguali opzioni di flessibilità (rate holiday, estinzione anticipata) e, se possibile, identico capitale assicurato e franchigie. In mancanza di dati, assumere il piano francese e ammortamento mensile, indicando l’ipotesi nel foglio di lavoro.

Passo-passo: dal TAN al TAEG

Il TAEG è il tasso che eguaglia il valore attuale di tutti i pagamenti dovuti al valore del capitale effettivamente utilizzato, includendo costi obbligatori. Procedura operativa: 1) calcolare la rata teorica dal TAN e dalla durata; 2) aggiungere alla rata i costi ricorrenti obbligatori (es. incasso rata, polizze vincolate); 3) sottrarre dal capitale erogato i costi up-front trattenuti (imposte, istruttoria, perizia); 4) calcolare il tasso interno di rendimento della serie dei flussi per ottenere il TAEG.

In un foglio di calcolo, si può usare la funzione XIRR/IRR sui flussi datati: ingresso positivo pari al netto erogato al giorno 0, uscite negative pari alle rate comprensive di spese periodiche alle rispettive scadenze, più eventuali costi finali (estinzione, penali). Il tasso risultato annualizzato è il TAEG. Questo approccio rende comparabili offerte con identica rata ma diverso profilo di costi.

Oneri accessori e assicurazioni senza errori di conteggio

Non tutti i costi entrano nel TAEG allo stesso modo. Le spese obbligatorie per ottenere il credito e sostenute verso il finanziatore o soggetti convenzionati vanno incluse. Le polizze facoltative possono essere incluse nel confronto economico globale pur restando fuori dal TAEG normativo: per una decisione informata, calcolare sia il TAEG regolamentare sia il costo totale comprensivo di polizze non obbligatorie.

Attenzione ai casi particolari: premi assicurativi pagati in unica soluzione ma finanziati insieme al capitale generano una componente di interessi aggiuntiva; commissioni ricorrenti fissate in importo fisso per rata influiscono più sensibilmente sulle durate lunghe; costi una tantum al rogito o all’erogazione riducono il netto incassato e alzano il TAEG. Annotare chiaramente nel foglio quali oneri sono obbligatori e quali opzionali per isolare l’effetto sul costo.

Spese ricorrenti e scenari di tassi in rialzo

Per i mutui a tasso variabile il focus è sul rischio di aumento della rata. Creare scenari: base (tassi invariati), moderato (+1%), severo (+2%). Per ciascuno, ricalcolare la rata e stimare il TAEG di scenario, includendo le stesse spese. Anche i mutui a tasso misto richiedono scenari: rate fisse nel periodo iniziale e simulazione di un nuovo tasso nel periodo successivo. Nei prestiti personali di breve durata l’impatto dei tassi è minore, ma le commissioni fisse pesano relativamente di più.

Integrare i costi ricorrenti esterni: canone del conto corrente obbligatorio, costo bonifico SEPA, invio cartaceo estratto conto, spese per incasso rid bancario. Anche se non sempre entrano nel TAEG, incidono sul esborso mensile e sul costo annuale effettivo. In fase di confronto, usare una colonna dedicata ai costi non inclusi nel TAEG e riportare il costo totale annuo allineato per offerta.

Foglio di calcolo pronto e checklist di confronto

Impostazione consigliata del foglio: Foglio 1 “Input e risultati”. Campi: ImportoDurata (mesi), TAN (%), Spese up-front (istruttoria, perizia, imposte), Spese per rata (incasso, gestione), Premio polizza (una tantum o mensile), Netto erogato (= Importo − Spese up-front), Rata teorica dal TAN, Rata complessiva (= Rata + spese per rata + eventuale polizza mensile), TAEG da funzione IRR/XIRR, Costo totale (= somma flussi in uscita − netto erogato). Foglio 2 “Scenari”: tassi base, +1%, +2% con ricalcolo rate e TAEG.

Struttura colonne per i flussi (per XIRR): Data, Flusso. Riga 1: data erogazione, flusso positivo pari al netto erogato. Righe successive: scadenze mensili, flusso negativo pari alla rata complessiva. Se presenti costi finali (penale estinzione, svincoli), aggiungere alla relativa data. Funzioni utili: PMT per rata teorica, XIRR per TAEG, CUMIPMT per interessi totali. Conservare una versione per ogni istituto per un confronto affiancato.

Checklist di confronto rapido

Dati base importo, durata, TAN, piano di ammortamento Netto incassato importo erogato al netto di spese up-front Spese ricorrenti incasso rata, gestione, invii, conto obbligatorio Polizze obbligatorie vs facoltative, premio unico o mensile, finanziato? TAEG regolamentare includendo solo costi obbligatori Costo totale TAEG + oneri fuori TAEG per decisione completa Scenari tasso base, +1%, +2% con rata e TAEG di scenario Flessibilità estinzione anticipata, cambi rata/durata, penali Vincoli apertura conto, domiciliazioni, condizioni promozionali

Una volta popolata la checklist, ordinare le offerte per TAEG e, a parità di TAEG, per costo totale comprensivo dei costi fuori TAEG. In presenza di tassi in rialzo, verificare la sostenibilità della rata nello scenario severo e la presenza di opzioni che riducano il rischio (passaggio a fisso, cap, allungamento durata), registrandone l’impatto economico nel foglio.