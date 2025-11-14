Tassa contro il fast fashion: le misure del Governo Meloni per un futuro sostenibile

Il fenomeno del fast fashion ha sollevato preoccupazioni crescenti in Europa, e l’Italia non è da meno.

Recentemente, il partito Fratelli d’Italia ha presentato una serie di emendamenti nella legge di bilancio, mirati a regolamentare le importazioni di abbigliamento e accessori provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea, con particolare attenzione a marchi cinesi come Shein e Temu.

Misure di conformità per le importazioni

Il primo emendamento proposto richiede alle imprese non europee che desiderano esportare in Italia prodotti di ultra fast fashion di fornire prove di conformità alle normative europee riguardanti la sicurezza dei prodotti, la tutela dell’ambiente e i diritti dei lavoratori. Questo approccio mira a garantire che i prodotti immessi sul mercato nazionale rispettino gli standard richiesti, evitando pratiche sleali e dumping sociale.

Responsabilità delle aziende esportatrici

L’onere di dimostrare la conformità alle normative ricade sulle aziende esportatrici. Queste sono obbligate a presentare certificazioni internazionali e documentazione adeguata. Il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e quello delle Imprese, stabilirà le modalità di verifica e le eventuali sanzioni per le aziende che non rispettano le regole, attraverso un decreto da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della legge.

Introduzione della tassa sui pacchi postali

Tra le proposte avanzate da Fratelli d’Italia figura l’introduzione di una tassa di due euro su ogni pacco di valore dichiarato fino a 150 euro proveniente da paesi extra-Ue. Questo emendamento si allinea con iniziative già avviate da altri stati membri dell’Unione, come la Francia, che ha proposto misure simili per riequilibrare la concorrenza e ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni.

Obiettivi della nuova tassazione

La tassa sui pacchi ha l’obiettivo di coprire le spese amministrative delle dogane e di contrastare l’afflusso di merci a basso costo, che influiscono negativamente sull’economia locale. Attualmente, l’esenzione consente a molti pacchi di piccole dimensioni di entrare in Europa senza pagare dazi, creando una concorrenza sleale per i produttori europei, costretti a rispettare normative più severe.

Implicazioni per i consumatori e le imprese locali

Le associazioni di categoria, come la Federazione Moda Italia-Confcommercio, accolgono favorevolmente queste iniziative, evidenziando l’importanza di affrontare gli effetti economici e ambientali del fast fashion. Il presidente Giulio Felloni ha sottolineato la necessità di un intervento governativo rapido per proteggere il settore della moda italiana, che subisce la pressione dei grandi marchi esteri.

Messaggio all’Unione Europea

Felloni ha evidenziato l’importanza di inviare un chiaro messaggio all’Unione Europea. È necessario richiedere l’abolizione dell’esenzione dai dazi per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro e l’estensione della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai marchi esteri che operano in Italia. Queste misure possono contribuire a creare un mercato più equo, proteggendo le aziende locali da pratiche commerciali scorrette.

Prospettive future

L’introduzione di una tassa sui pacchi postali e le misure di conformità rappresentano un passo significativo per combattere il fast fashion e proteggere l’industria della moda italiana. Con l’approvazione delle misure e la cooperazione a livello europeo, ci si aspetta un cambiamento positivo nel panorama commerciale, con un maggiore rispetto per l’ambiente e i diritti dei lavoratori.