Tassonomia sociale e governance: guida pratica per la finanza sostenibile

La tassonomia sociale nasce come risposta alla necessità di un linguaggio comune che identifichi attività economiche rilevanti dal punto di vista sociale e orienti i capitali verso risultati sostenibili.

Questo concetto è al centro delle politiche europee per la finanza sostenibile e ha ricevuto un contributo analitico significativo dal Platform on Sustainable Finance. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha dedicato un Quaderno a queste interazioni, pubblicato il 27 gennaio 2026, evidenziando il legame tra la tassonomia sociale e la governance d’impresa.

Origine e scopo della classificazione sociale

Analogamente alla tassonomia ambientale, lo scopo fondamentale della tassonomia sociale è definire criteri che permettano di riconoscere e misurare attività con un impatto sociale positivo. In pratica, si tratta di fornire agli investitori e agli stakeholder uno strumento per valutare i rischi connessi a pratiche aziendali carenti sul piano sociale, come i rischi reputazionali, le controversie legali o le interruzioni operative dovute a tensioni sociali. L’obiettivo è quindi duplice: creare trasparenza per il mercato e incentivare comportamenti che contribuiscono al benessere collettivo.

Struttura metodologica della proposta europea

La metodologia proposta si articola in fasi ben definite, prendendo spunto dall’esperienza della componente ambientale. I passaggi chiave comprendono: la definizione di obiettivi sociali precisi; i criteri di contributo sostanziale per stabilire quando un’attività apporta benefici reali; l’applicazione del principio DNSH (do no significant harm) per evitare danni ad altri obiettivi; e l’adozione di salvaguardie minime che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali. Questo approccio sistematico consente di valutare attività molto diverse tra loro con un quadro comune.

I quattro pilastri in pratica

Spiegati in termini concreti, i quattro pilastri servono a selezionare e qualificare le operazioni economiche: il primo stabilisce cosa si intende perseguire in ambito sociale; il secondo definisce soglie o indicatori per misurare il contributo; il terzo richiede che una scelta non comprometta altri obiettivi sociali o ambientali; il quarto impone che vengano rispettate garanzie essenziali sui diritti umani e sul lavoro. L’insieme crea una matrice di valutazione utile sia per prodotti finanziari sia per analisi di rischio aziendale.

Obiettivi concreti e gruppi d’interesse

La tassonomia si concentra su tre grandi aree di impatto: il lavoro dignitoso, il benessere dei consumatori e le comunità inclusive. Questi macro-obiettivi si declinano in sotto-obiettivi che includono la salute e sicurezza, condizioni abitative, equità salariale, non discriminazione e accesso ai servizi essenziali. Diversamente dalla tassonomia verde, le basi normative qui si appoggiano a documenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti umani, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Ambito di applicazione e effetto a catena

Nonostante la tassonomia sociale sia ancora in fase di definizione, la sua applicazione sarà inserita in un quadro normativo europeo complesso e in evoluzione. Il suo impatto non si limiterà ai soggetti legalmente obbligati: arriverà a condizionare le catene di fornitura e le scelte degli istituti di credito, estendendosi all’intero ecosistema economico. In sostanza, anche chi non è direttamente vincolato potrà essere influenzato da criteri sociali richiesti da partner, investitori o finanziatori.

Governance come fattore abilitante

Un punto cruciale è il rapporto indissolubile tra la tassonomia sociale e la governance aziendale. Per tradurre i criteri in risultati concreti è necessario che le imprese integrino gli obiettivi sociali nei processi decisionali, nel sistema di incentivi e nei meccanismi di ascolto degli stakeholder. In questo senso, l’informativa secondo gli standard ESRS, e in particolare l’ESRS G1 sulla condotta d’impresa, rappresenta uno strumento operativo per monitorare aspetti come etica, anticorruzione e tutela dei lavoratori lungo la filiera. La tassonomia, quindi, deve essere vista come una leva strategica per la resilienza e la competitività nel lungo periodo, non come un semplice obbligo di compliance.