TENDENZE DEL MERCATO DELL’ORO

L’oro è da sempre considerato una riserva di valore, un’espressione di stabilità, un investimento sicuro.

L’analisi dell’andamento del mercato è fondamentale per qualsiasi investitore che voglia affacciarsi nel mare delle fluttuazioni di qualsiasi tipo di asset finanziario. Il primo step è sicuramente monitorare le quotazioni dell’oro. Molte aziende, come Aurea Invest, presentano nel loro sito dei grafici interattivi che permettono di vedere il prezzo dell’oro in euro/dollari al grammo o all’oncia.

I FATTORI DEL MERCATO

Ciò che decide il prezzo dell’oro è, come per moltissimi altri beni, la legge della “domanda e dell’offerta”. Un aumento della domanda può essere dato banalmente dall’incremento della produzione di gioielli o, come spesso accade, dall’incertezza politico-economica, dall’insorgenza di guerre o di calamità naturali importanti. Mentre la scoperta di nuovi giacimenti minerari, così come la dismissione del metallo prezioso da parte delle banche centrali farà sicuramente calare i prezzi.

Ad un aumento del tasso d’inflazione, si avrà quasi sempre un incremento del prezzo dell’oro. Essendo il bene rifugio per eccellenza, gli investitori cercheranno di mantenere il valore dei propri beni acquistando oro, in modo da mantenere intatto il valore reale del capitale.

Se i tassi di interesse sono alti l’oro non attira gli investitori, mentre avviene l’opposto sei i tassi di interesse sono bassi. Non è una legge matematica, quindi non è garantito, ma si è notato un rapporto di correlazione inversa nel binomio “tassi di interesse e oro”. Il motivo più plausibile è che l’aumento dei tassi di interesse renda i Titoli di Stato, le azioni e gli altri investimenti più interessanti dell’oro, mentre i tassi bassi rendono questi beni alternativi meno attraenti, dirottando l’interesse verso il metallo gallo aumentando sia la domanda che il suo prezzo.

INDICATORI TECNICI

L’analisi tecnica permette di identificare i trend del mercato ed è utilizzata per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.

Le medie mobili indicano il prezzo medio dell’oro, come degli altri strumenti finanziari, in un determinato intervallo di tempo. Si possono calcolare in molti modi e l’obiettivo è interpretare il movimento del prezzo in modo da poter individuare il momento migliore per acquistare o vendere.

Gli indicatori di volatilità forniscono un’analisi dei dati della stabilità del mercato dell’oro. Per misurare la volatilità ci sono degli indicatori specializzati.

INDICATORI ECONOMICI GLOBALI

Nel caso del mercato dell’oro gli indicatori economici globali sono prevalentemente due: il dollaro USA e le crisi geopolitiche.

Il dollaro USA è inversamente proporzionale al costo dell’oro. I periodi in cui la moneta statunitense è forte e stabile rendono l’acquisto di oro più costoso, generando una carenza di domanda. I periodi in cui il dollaro Usa risulta debole nei mercati l’acquisto di oro aumenta, sia perché aumenta la domanda sia perché il costo dell’oro è più accessibile.

Eventi politici, guerre elezioni, crisi finanziarie, generando incertezza, aumentano la richiesta di oro, bene rifugio per eccellenza.

ANALISI DEL MERCATO DELL’ORO

L’analisi dell’andamento del mercato dell’oro necessita di un approccio che abbia uno sguardo di insieme e che consideri il sistema nella sua interezza e non presti il fianco ad analisi fatte a compartimenti stagni.

Capire, con sguardo ampio le varie dinamiche e interrelazionarle , permette agli investitori di anticipare con maggiore precisione i movimenti del prezzo dell’oro.

A CHI RIVOLGERSI

Nel momento in cui un investitore intenda acquistare oro, è opportuno che lo faccia presso Operatori professionali in modo da evitare eventuali truffe e poter acquistare beni certificati. Ogni Operatore professionale è autorizzato e registrato in un apposito albo della Banca d’Italia, con relativo numero di iscrizione. Che si acquistino lingotti, monete o altro tipo di oro fisico, in queste aziende ogni bene viene ceduto con relativa certificazione. Presso gli Operatori professionali è possibile acquistare sia lingotti che monete usufruendo della legge 7 del 2000. Questa legge, istituita recependo una direttiva comunitaria sull’argomento, introduce l’istituzione di un’IVA agevolata applicabile al commercio dell’oro. Inoltre definisce la figura dell’Operatore professionale in oro e l’oro da investimento, disciplinandone il commercio. Acquistando oro, sia in monete che in lingotti, presso Operatori professionali iscritti si applica una tassazione agevolata. Per quanto riguarda le monete bisogna sapere che per rientrare nella categoria di oro da investimento devono avere determinate caratteristiche, come definito bene nella legge. Ovviamente gli Operatori professionisti, con le loro competenze possono consigliare qualsiasi investitore nella scelta migliore e più ponderata legata sia alle capacità di investimento individuali che alla contingenza storica.

