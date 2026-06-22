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22 Giugno 2026

Tendenze immobiliari a Perugia: dove investire e come massimizzare i rendimenti

Il mercato immobiliare umbro è in forte crescita, con Perugia che registra un aumento del 15,3% nelle compravendite. Scopri dove investire e come massimizzare i rendimenti

· · 3 min
Tendenze immobiliari a Perugia: dove investire e come massimizzare i rendimenti

Il mercato immobiliare umbro sta vivendo una fase di espansione senza precedenti, con Perugia che si conferma una delle città più dinamiche d’Italia. Con un incremento del 15,3% nelle compravendite residenziali nei primi nove mesi del 2026, la città umbra offre numerose opportunità per investitori e proprietari. Ma dove conviene investire e quali sono le strategie più efficaci per massimizzare i rendimenti?

In questo articolo, esploreremo le zone più richieste, i prezzi degli immobili di lusso e le strategie per investire con successo nel mercato immobiliare di Perugia nel 2026.

Le zone più richieste: centro storico, periferia e aree di rigenerazione urbana

Perugia offre diverse opportunità di investimento, a seconda delle esigenze e degli obiettivi degli investitori. Il centro storico è la zona più ambita, con una domanda costante e valori elevati, soprattutto per il segmento di lusso. Gli immobili in questa area si vendono rapidamente e attirano sia acquirenti italiani che internazionali.

Le zone perifericheinvece, offrono rendimenti sugli affitti più alti, fino al 6,6%, con prezzi di acquisto più contenuti. Queste aree sono ideali per chi cerca un flusso di cassa immediato piuttosto che una rivalutazione a lungo termine. La domanda è sostenuta da studenti universitari, lavoratori e famiglie che cercano abitazioni accessibili.

Un’attenzione particolare merita anche le aree di rigenerazione urbana come Fontivegge e Monteluce. Questi quartieri stanno beneficiando di investimenti pubblici e privati significativi, con una rivalutazione attesa superiore alla media cittadina nei prossimi tre anni.

Valutazioni e prezzi degli immobili di lusso a Perugia nel 2026

Nel centro storico di Perugia, un immobile di lusso ristrutturato vale tra 1.700 e 2.900 €/mq, mentre uno da ristrutturare si posiziona tra 1.200 e 1.800 €/mq. La differenza non è solo di prezzo: è anche di tempo di vendita e di tipologia di acquirente.

Gli immobili ristrutturati offrono vantaggi significativi, come tempi di vendita più brevi, maggiore appetibilità per acquirenti internazionali e una classe energetica più alta. Al contrario, gli immobili da ristrutturare offrono un prezzo di acquisto inferiore, un margine di personalizzazione elevato e la possibilità di accedere a incentivi fiscali per la riqualificazione.

Redditività e domanda: affitti, compravendite e clienti internazionali

I rendimenti lordi a Perugia si attestano mediamente al 6,3%, con punte del 6,6% nelle zone periferiche. I canoni di affitto sono cresciuti del 4% su base annua, e i tempi di vendita si aggirano tra i 5 e i 6 mesi per immobili ben posizionati e correttamente valorizzati.

Il mercato delle seconde case di lusso è guidato per il 70% da acquirenti stranieri, con una forte preferenza per ville e casali. Gli acquirenti internazionali cercano principalmente ville con giardino e piscina, casali ristrutturati con materiali tradizionali umbri e appartamenti storici con vista panoramica.

Per ottimizzare la rendita, è consigliabile investire in efficienza energetica, posizionare l’annuncio su portali internazionali e valutare l’affitto breve turistico per ville e casali nelle stagioni ad alta domanda.

Se stai cercando di massimizzare il valore del tuo immobile di lusso, è fondamentale agire con il supporto giusto. Valorizzare un immobile di lusso richiede competenze specifiche, dalla valutazione corretta alla strategia di marketing, fino alla gestione degli acquirenti internazionali.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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