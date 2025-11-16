Tensioni Commerciali USA-UE: Dazi Elevati e Impatti Economici

Negli ultimi mesi, la relazione commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea ha attraversato un periodo di incertezze e tensioni.

Nonostante un accordo significativo raggiunto a luglio, le dichiarazioni recenti suggeriscono che la situazione rimane complessa, soprattutto per quanto riguarda i dazi imposti dall’UE sulle esportazioni americane.

Il contesto attuale dei dazi

Jamieson Greer, rappresentante commerciale statunitense, ha espresso preoccupazione riguardo ai dazi imposti dall’Unione Europea, sottolineando che questi sono ancora troppo alti. In un’intervista rilasciata al Financial Times, ha affermato che, sebbene ci sia stata una certa apertura, le barriere tariffarie e non tariffarie continuano a limitare le esportazioni americane verso il mercato europeo.

Le barriere commerciali

Secondo Greer, esistono numerose normative e regole complesse che rendono difficile l’accesso delle aziende statunitensi al mercato europeo. Le esportazioni americane, storicamente ben accolte in Europa, ora si trovano ad affrontare un clima di crescente protezionismo, il che ha portato a un dislivello commerciale che preoccupa gli analisti.

L’accordo di luglio e le sue implicazioni

Nel luglio scorso, durante un incontro tra il presidente Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è stato raggiunto un accordo che, pur essendo descritto come un passo verso la stabilità, non ha soddisfatto completamente le aspettative europee. Trump ha pubblicamente elogiato l’accordo, affermando che l’UE investirà circa 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti e aumenterà gli acquisti di energia e materiali militari.

I dettagli dell’intesa

Nonostante l’intesa, il dazio del 15% su molti beni importati dall’UE rimane ben al di sopra della media storica del 2%. Inoltre, anche se alcuni beni sono esenti, come aeromobili e prodotti agricoli, le nuove tariffe non soddisfano le aspettative di un commercio senza dazi, come auspicato inizialmente dall’Unione Europea.

Le reazioni europee e le prospettive future

Le prime reazioni da parte dei leader europei sono state miste. Alcuni, come il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno accolto l’accordo come un modo per evitare conflitti commerciali, mentre altri, come il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange, hanno criticato le tariffe come non equilibrate.

Von der Leyen ha riconosciuto che, nonostante gli sforzi per stabilizzare le relazioni commerciali, i rapporti tra le due potenze potrebbero non tornare mai più come in passato. La Commissione Europea sta esplorando la possibilità di diversificare le sue relazioni commerciali con altri partner globali, cercando di ridurre la dipendenza dal mercato statunitense.

In questo contesto, i negoziati tra le due parti proseguono, con il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic che ha confermato l’impegno a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti e prevenire escalation dannose.

In ultima analisi, mentre gli Stati Uniti cercano di espandere il loro accesso al mercato europeo, l’Unione Europea sta lavorando per mantenere la propria autonomia commerciale e affrontare le sfide poste da un ambiente globale in continua evoluzione. La questione dei dazi rimane al centro delle trattative, con la speranza di raggiungere un compromesso che possa portare a un commercio più equo e sostenibile tra le due potenze.