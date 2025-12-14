Tether offre un miliardo di euro per l’acquisizione della Juventus: un investimento da record

La Juventus, uno dei club di calcio più prestigiosi al mondo, potrebbe presto subire un cambiamento radicale nella sua proprietà.

La società di criptovalute Tether ha recentemente lanciato un’offerta vincolante per acquistare la quota di maggioranza del club, attualmente detenuta da Exor, il gruppo d’investimento della storica famiglia Agnelli-Elkann.

Questa proposta non è un semplice interesse, ma rappresenta un passo concreto verso l’acquisizione, con Tether che offre ben 2,66 euro per azione. La strategia di Tether non si limita all’acquisto delle azioni; infatti, ha dichiarato l’intenzione di investire un totale di un miliardo di euro nella Juventus, un investimento significativo che potrebbe cambiare le sorti del club.

Dettagli dell’offerta

Attualmente, Exor possiede il 65,4% delle azioni della Juventus, mentre Tether detiene già una porzione dell’11,52%. L’offerta di Tether, se accettata, comporterebbe un incremento del proprio controllo sulla società calcistica. Tuttavia, Exor ha già comunicato la sua intenzione di non cedere la partecipazione, rendendo la situazione incerta.

Scadenza dell’offerta

La proposta di Tether ha una scadenza fissata per il 22 dicembre alle ore 18. Se Exor non risponderà ufficialmente entro quel termine, l’offerta decade automaticamente. Questo lasso di tempo è cruciale, poiché potrebbe determinare il futuro del club e la possibilità di una nuova era sotto la gestione di Tether.

Implicazioni per la Juventus

Se l’acquisizione dovesse concretizzarsi, il miliardo di euro promesso da Tether potrebbe essere utilizzato per migliorare la rosa di giocatori, investire nelle infrastrutture e potenziare le attività di marketing. Questo approccio potrebbe portare la Juventus a un nuovo livello di competitività sia in Italia che in Europa.

Il futuro del calcio e delle criptovalute

L’interesse di Tether per il calcio non è un caso isolato. Le criptovalute stanno guadagnando sempre più attenzione nel mondo dello sport, con numerosi club che esplorano opportunità di investimento e sponsorizzazioni legate a queste nuove tecnologie. La Juventus, con la sua storia e il suo brand, rappresenterebbe un’opportunità unica per Tether di entrare nel mondo del calcio e di sfruttare la popolarità delle criptovalute tra i giovani tifosi.

La proposta di Tether rappresenta un’opportunità significativa per il club. La reazione di Exor e le decisioni strategiche del club stesso saranno fondamentali per determinare il futuro della Juventus. La situazione è in continua evoluzione, e i tifosi attendono con interesse di sapere se la società entrerà in una nuova era sotto la bandiera delle criptovalute.