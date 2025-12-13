Tether presenta un’offerta per acquisire la Juventus: ecco i dettagli!

Tether, leader nel settore delle criptovalute, ha recentemente fatto notizia lanciando una proposta per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario della Juventus FC.

Il CEO Paolo Ardoino ha confermato che l’azienda ha presentato un’offerta formale a Exor, la holding che controlla il club, per acquisire la loro quota del 65,4%.

Questa mossa rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama calcistico italiano, dove l’influenza delle tecnologie digitali sta crescendo. Tether non è nuova nel mondo del calcio, avendo già in mano l’11,5% delle azioni della Juventus, ma questa proposta segna un passo importante verso un controllo maggiore.

Dettagli dell’offerta di Tether

La proposta di Tether è di circa 2 miliardi di euro, suddivisi in 1,1 miliardi per l’acquisto delle azioni e 1 miliardo da investire nel rilancio e nello sviluppo della squadra. Ardoino ha sottolineato che, se l’affare sarà concluso con successo, l’azienda intende apportare un sostegno significativo al club per riportarlo ai vertici del calcio europeo.

Il piano di investimento

Oltre all’acquisto, l’intenzione di Tether è di lanciare un’offerta pubblica per le azioni rimanenti a un prezzo competitivo, tutto finanziato con capitale proprio. Questo investimento mira a rafforzare la squadra sul campo e a migliorare la struttura finanziaria del club, rendendolo più competitivo e sostenibile nel lungo termine.

La risposta di Exor

Nonostante l’offerta imponente, Exor ha rapidamente risposto dichiarando che la Juventus non è in vendita, sottolineando la volontà della famiglia Agnelli di mantenere il controllo del club. Fonti vicine alla holding hanno ribadito che la Juventus rappresenta un asset strategico e identitario, non solo un investimento finanziario.

John Elkann, rappresentante della famiglia Agnelli, ha espresso la sua determinazione a non alienare la partecipazione nel club, evidenziando che la Juventus è un simbolo dell’industria calcistica italiana e un patrimonio da preservare.

Motivi dell’interesse di Tether

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato che l’interesse per la Juventus non è solo economico, ma nasce da una vera passione per il calcio. Ardoino ha condiviso la sua visione, affermando che il club incarna valori di resilienza e dignità, che rispecchiano anche i principi su cui Tether è stata fondata.

Implicazioni per il futuro del calcio

L’interessamento di una realtà come Tether per una squadra storica come la Juventus potrebbe segnare un cambiamento epocale nel calcio. La combinazione di tradizione sportiva e innovazione tecnologica rappresenta una sfida per le strutture consolidate. Tether, operando nel mercato degli stablecoin, ha dimostrato di avere una solidità finanziaria ineguagliabile, con un fatturato che supera i 13 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi.

La Juventus, dal canto suo, sta attraversando un periodo di ristrutturazione e ricerca di nuovi investimenti per continuare a competere a livelli elevati. Tuttavia, la posizione di Exor potrebbe limitare le opzioni per un cambiamento significativo nel suo assetto proprietario.

Se Tether riuscisse ad acquisire una quota maggiore, le implicazioni potrebbero andare ben oltre il campo di gioco. Potrebbe trasformare la Juventus in un marchio globale, sfruttando la potenza delle criptovalute per attrarre nuovi tifosi e investitori.