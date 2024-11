Un investimento strategico nel cloud

Tim ha recentemente annunciato un investimento significativo di circa 130 milioni di euro per espandere la sua divisione Tim Enterprise nel settore del cloud. Questo investimento non solo mira a rafforzare la presenza di Tim nel mercato della colocation in Italia, ma rappresenta anche un passo importante verso l’innovazione e la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche del paese. Con questa iniziativa, Tim intende rispondere alle crescenti esigenze di aziende e della Pubblica Amministrazione, garantendo servizi di alta qualità e prestazioni elevate.

Aumento della capacità e nuovi data center

Grazie a questo investimento, la capacità complessiva del Gruppo Tim salirà a 125 MegaWatt, con un incremento di 25 MW. Questo aumento di capacità è fondamentale per mantenere la leadership nel mercato della colocation, un settore in continua espansione. Il nuovo data center, che sarà situato nei pressi di Roma, è previsto per essere operativo entro la fine del 2026. Questo nuovo impianto si aggiungerà ai 16 data center già esistenti in Italia, tutti progettati secondo criteri di eco-sostenibilità e efficienza energetica.

Strategia di investimento a lungo termine

L’iniziativa di Tim si inserisce in un piano più ampio di investimenti che il gruppo sta attuando per potenziare la disponibilità di spazi di data center ad alte prestazioni. Le nuove strutture saranno collocate nei campus già esistenti a Roma e Milano, confermando l’impegno di Tim a essere un punto di riferimento nel mercato italiano. La nota ufficiale del gruppo sottolinea l’importanza di questi investimenti per garantire un servizio affidabile e sicuro, in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.