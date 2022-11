Tipi di ordini nel trading: guida per principianti

I broker offrono piattaforme di trading online ai trader per l’acquisto e la vendita di azioni e i trader possono effettuare diversi tipi di ordini per negoziare azioni sulle loro piattaforme. I tipi di ordine danno ai trader un maggiore controllo sul loro trading e danno loro molte opzioni per impostare diverse condizioni e parametri per l’acquisto e la vendita di azioni.

Nella sezione seguente, elenchiamo e spieghiamo i tipi comuni di ordini, che è possibile utilizzare per acquistare e vendere azioni ai migliori prezzi possibili.

ORDINE DI MERCATO

Un ordine di mercato ti permette di acquistare o vendere un titolo o un titolo al miglior prezzo di mercato disponibile. Ad esempio, se vuoi acquistare azioni Apple (AAPL) al suo prezzo corrente di mercato di 174 dollari per azione, puoi farlo effettuando un ordine di mercato.

Allo stesso modo, se vuoi vendere il titolo al prezzo corrente di mercato, devi effettuare un ordine di vendita di mercato.

L’ordine di mercato è un modo rapido per acquistare o vendere azioni o titoli poiché il tuo ordine sarebbe soddisfatto al prezzo di mercato corrente piuttosto che al prezzo sopra o al di sotto di esso.

ORDINE LIMITE

Un ordine limite ti permette di acquistare o vendere un titolo o un titolo al prezzo specificato, che può essere superiore o inferiore al prezzo di mercato.

Un ordine limite ha quattro tipi: ordine limite di acquisto, ordine limite di vendita, ordine di arresto di acquisto e ordine di stop di vendita.

Acquista ordine limite

Un ordine limite di acquisto ti permette di acquistare un titolo al di sotto del prezzo di mercato. Ad esempio, se il prezzo di mercato di Facebook è di 20 dollari ma pensi che il prezzo sia troppo alto e, invece, vuoi comprarlo per 15 dollari, puoi effettuare un ordine di limite di acquisto per 15 dollari.

Il tuo ordine rimarrà in sospeso fino a quando il prezzo di mercato non scenderà al prezzo specificato di 15 dollari per azione. Se il prezzo non diminuisce al prezzo specificato, l’ordine non verrà eseguito.

Ordine limite di vendita

Un ordine limite di vendita ti permette di vendere un titolo al di sopra del prezzo di mercato. Se vuoi vendere un’azione a un prezzo superiore al prezzo di mercato, devi effettuare un ordine limite di vendita.

Ad esempio, se il prezzo di mercato di un titolo è di $ 20 ma vuoi venderlo per $ 25, puoi effettuare un ordine limite di vendita e inserire $ 25 come prezzo desiderato. L’ordine verrà eseguito quando il prezzo di mercato salirà al prezzo specificato. Ma se il prezzo non sale al prezzo specificato, l’ordine rimarrà inedito.

Acquista ordine di stop

L’ordine di stop di acquisto è un ordine limite che consente ai trader di acquistare o vendere un titolo dopo che il prezzo ha raggiunto un livello specificato.

Ad esempio, se vuoi acquistare un titolo se rompe la sua fascia di prezzo di 9 e 10 dollari, puoi effettuare un ordine di arresto e specificare un prezzo di qualche centesimo superiore a 10 dollari. L’ordine verrebbe attivato non appena il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di esercizio, trasformando l’ordine in un limite o ordine di mercato, che soddisfererebbe il tuo ordine al prezzo di mercato o al prezzo specificato.

Gli ordini stop di acquisto possono essere utilizzati anche per coprire la tua posizione corta. Ad esempio, se hai aperto una posizione corta in un titolo, sosterresti perdite se il prezzo delle azioni aumenta.

Per coprire il tuo rischio di ribasso, puoi aprire un ordine buy-stop e impostare il prezzo di esercizio al di sopra del tuo prezzo di entrata. Se il prezzo aumenta e raggiunge il prezzo di esercizio specificato, l’ordine si trasformerebbe in un limite o ordine di mercato, che chiuderebbe la tua posizione e limiterebbe le tue perdite sulla tua posizione corta.

Vendi ordine di stop

L’ordine di stop di vendita, come un ordine di arresto di acquisto, viene attivato quando il prezzo raggiunge un certo livello specificato da te. Può essere utilizzato per coprire il rischio al ribasso su una posizione lunga e per eseguire una strategia di vendita a breve termine.

Ad esempio, se hai acquistato un titolo per 20 dollari per azione, vorresti coprire il tuo rischio al ribasso effettuando un ordine di stop di vendita con un prezzo di sciopero o di attivazione di 18 dollari o qualsiasi altro livello al di sotto del prezzo di mercato corrente.

Se il prezzo scende e raggiunge i 18 dollari o meno, l’ordine verrebbe trasformato in un limite o in un ordine di mercato e soddisfatto al miglior prezzo disponibile.

ORDINE STOP-LOSS

Gli ordini stop-loss, come suggerisce il nome, ti proteggono dalle perdite se un trade va contro di te. L’ordine funziona sia per le posizioni lunghe che per quelle corte e chiuderà le tue posizioni una volta che il prezzo raggiunge il tuo livello target.

Un ordine stop-loss rimane dormiente ma si trasforma in un ordine di mercato non appena il prezzo raggiunge il tuo strike o stop-loss point. Al contrario, gli ordini stop di acquisto e vendita rimangono attivi fin dall’inizio e si trasformano in un ordine di mercato o limite quando il prezzo raggiunge il punto specificato.

PRENDI ORDINE DI PROFITTO

A differenza di un ordine stop-loss che limita le tue perdite, l’ordine take-profit protegge i tuoi guadagni dall’erosione e ti aiuta a bloccare alcuni dei tuoi profitti da una posizione.

Ad esempio, se hai acquistato un titolo per 50 dollari e il prezzo sale a 60 dollari, il tuo guadagno dalla posizione è di 10 dollari per azione. Tuttavia, se temi che i prezzi possano ritirarsi, puoi inserire un ordine di take profit e impostare un punto take-profit al di sotto dei 60 dollari, l’attuale prezzo di mercato, per bloccare i tuoi guadagni. Se il prezzo scende al di sotto dei 60 dollari e raggiunge il tuo punto di profitto, l’ordine verrebbe attivato e la tua posizione sarebbe chiusa.