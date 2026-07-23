Tokenizzazione, intelligenza artificiale e nuove regole: l’evoluzione del settore crypto nel 2026

Mentre Bitcoin si assesta tra 64.000 e 66.800 dollari, scopri come banche, AI e nuove regole stanno plasmando il futuro del mercato crypto.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di trasformazione profonda, con Bitcoin che oscilla tra 64.000 e 66.800 dollari dopo il rimbalzo di luglio 2026. Oltre alle fluttuazioni di prezzo, sono le innovazioni tecnologiche e le iniziative delle grandi istituzioni finanziarie a catturare l’attenzione degli esperti.

Dalla tokenizzazione degli asset tradizionali all’integrazione con l’intelligenza artificiale fino alle nuove sfide regolamentari, il settore crypto sta evolvendo rapidamente, avvicinandosi sempre più ai meccanismi della finanza tradizionale.

La tokenizzazione degli asset tradizionali

La trasformazione di asset tradizionali in token su blockchain sta diventando una realtà concreta. Negli Stati Uniti, BNY Mellon sta preparando test su Treasuries tokenizzati su una blockchain privata entro fine anno. L’obiettivo è offrire regolamento quasi 24/7 e ridurre i tempi morti del weekend nei mercati obbligazionari.

Ad Abu Dhabi, il braccio di gestione di Mubadala Capital ha scelto la piattaforma KAIO per portare on-chain uno dei suoi fondi di private market, distribuendo i token su più reti come BaseSolana e Sui. Anche nel settore DeFiUniswap introduce pool di trading permissioned, sviluppati con SuperstateSecuritize e Dowgo per consentire a fondi regolamentati e titoli tradizionali di operare on-chain rispettando i vincoli di compliance richiesti dagli investitori istituzionali.

Queste mosse confermano un trend in crescita: la blockchain non solo per criptovalute speculative, ma come infrastruttura per titoli e fondi tradizionali, con possibili effetti di lungo periodo su liquidità e modalità di accesso al risparmio gestito.

Big finance, stablecoin e l’integrazione con l’AI

Sul fronte normativo, il CEO di Goldman Sachs ha espresso sostegno al Clarity Act un pacchetto che punta a definire un quadro più stabile per le criptovalute e, in particolare, per le stablecoin. La posizione di Goldman Sachs si discosta da quella di altri grandi gruppi bancari, preoccupati per alcune disposizioni sulle monete ancorate al dollaro, ma indica come una parte della finanza tradizionale veda nella chiarezza regolamentare un abilitante per nuovi business.

Intanto, l’integrazione tra crypto e intelligenza artificiale fa un passo concreto con Coinbase i clienti corporate della piattaforma potranno accettare pagamenti da agenti AI tramite il protocollo x402 sviluppato internamente. Secondo gli esperti, si tratta di un primo tassello verso sistemi autonomi in grado di eseguire microtransazioni 24/7, con possibili applicazioni nell’e-commerce e nei servizi digitali on demand.

La stessa Coinbase è al centro di un altro dossier chiave: la SEC ha chiuso un contenzioso di due anni sulle comunicazioni dell’ex chairman Gary Gensler riguardo a Ethereum accettando di pagare una fee forfettaria. L’episodio segnala quanto ancora sia in evoluzione la posizione delle autorità americane sulle principali criptovalute.

Sicurezza, rischio normativo e preparazione al futuro

La dimensione dei rischi resta centrale. Nelle ultime ore, protocolli collegati a Bitcoin ed Ethereum tra cui Verus e B² Network hanno subito attacchi per un totale di circa 35 milioni di dollari, sfruttando chiavi compromesse e poteri di upgrade, senza violare però la crittografia di base. Gli analisti ricordano come la sicurezza delle infrastrutture ‘intorno’ alle blockchain principali resti un punto critico, specie per gli investitori meno esperti.

In prospettiva di lungo periodo, un consorzio che include BlackRockCoinbase e Strategy ha annunciato un impegno da 15 milioni di dollari per preparare Bitcoin alle future minacce quantistiche. Il gruppo finanzierà in modo indipendente progetti di ricerca, senza intervenire nella governance del protocollo, a conferma che la resilienza tecnologica della principale criptovaluta è ormai un tema di interesse per i grandi gestori globali.

Sul piano geografico, si registrano nuovi ponti tra finanza tradizionale e crypto anche in Asia: in Corea del Sud lo storico exchange Korbit entra nell’orbita del conglomerato Mirae Asset Group prima volta che un grande gruppo finanziario domestico acquisisce il controllo di una piattaforma locale di scambio di criptovalute.

In questo contesto, diverse società di gestione e research house ritengono che l’eventuale prossimo ciclo rialzista potrebbe poggiare meno sulla pura speculazione e più su tre pilastri: tokenizzazione di asset reali, integrazione con infrastrutture bancarie e di pagamento, e maggiore chiarezza regolamentare. Resta un quadro in evoluzione, con rischi tecnologici e normativi non trascurabili, ma che segnala come l’ecosistema crypto si stia progressivamente avvicinando ai meccanismi e alle esigenze della finanza tradizionale.