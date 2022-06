Trade Ideas vs. Trading View: qual’è il software migliore per i trader

Trade-Ideas vs TradingView sono due piattaforme di trading multifunzionali, che offrono funzionalità interessanti per gli investitori come filtrare le azioni, analizzare i grafici e condividere idee di trading specifiche. L’articolo seguente aiuta i trader ad avere più informazioni di riferimento per scegliere una piattaforma di trading più adatta alle loro esigenze individuali.

Panoramica delle idee commerciali e TradingView

TradingView è una piattaforma di grafici lanciata nel 2011 che consente agli utenti di monitorare i grafici, eseguire analisi di mercato e connettersi ai conti di trading dei broker quotati. Attualmente, la piattaforma TradingView ha più di 30 milioni di utenti mensili. La piattaforma è disponibile con funzionalità tra cui strumenti grafici professionali, social network per la condivisione di idee di trading, filtri azionari e alta personalizzazione …

Trade-Ideas è stato lanciato nel 2002 con l’obiettivo originale di servire gli utenti di e*Trade. Negli ultimi anni, Trade-Ideas è diventato più favorevole ai trader e il filtraggio intelligente delle azioni ha attirato sempre più persone a conoscere la piattaforma.

Cos’è TradingView?

TradingView è una piattaforma di analisi dei grafici azionari e un social network di trading lanciato nel 2011. TradingView ha sia account gratuiti che a pagamento tra cui gli utenti possono scegliere.

Gli utenti possono utilizzare TradingView per visualizzare i grafici dei prezzi di diverse classi di attività, tra cui azioni, valute, materie prime, criptovalute, obbligazioni e futures.

Inoltre, TradingView ha una funzione interattiva sul suo social network di trading, che consente agli utenti di pubblicare le loro idee di trading e condividerle con la comunità. TradingView può essere utilizzato direttamente sul web o scaricato come applicazione su telefoni e computer. Pertanto, gli utenti possono facilmente monitorare il grafico dei prezzi o eseguire analisi tecniche in qualsiasi momento in modo conveniente e rapido.

Cos’è Trade Ideas?

Trade Ideas è stato lanciato intorno ai primi anni 2000 con una funzione di filtro azionario che aiuta gli utenti a selezionare opportunità di trading adatte in base a configurazioni predefinite. La piattaforma Trade Ideas ha un design personalizzabile che è conveniente per ogni individuo ed è molto facile da usare con funzionalità di trascinamento della selezione da modificare senza utilizzare complicati linguaggi di programmazione.

La piattaforma Trade Ideas può individuare i titoli che stanno aumentando improvvisamente dopo la notizia e quali azioni stanno aumentando o scendendo. Inoltre, Trade-Ideas aiuta anche gli utenti a trovare idee di trading con il tempo di acquisto / vendita o di uscita.

Confronta il grafico di Trade Ideas vs TradingView.

In termini di funzionalità di creazione di grafici, TradingView è più importante con un software di creazione di grafici completo, con molti indicatori tecnici e funzionalità di personalizzazione flessibili. Gli utenti possono inserire e utilizzare rapidamente le frecce condivise dai membri della comunità. TradingView consente agli utenti di visualizzare fino a otto grafici contemporaneamente con diversi intervalli di tempo personalizzati.

Nel frattempo, Trade-Ideas offre grafici di base con indicatori tecnici popolari e nessuna opzione di personalizzazione.

Trade-Ideas e TradingView stock screener

Entrambe le piattaforme Trade Ideas e TradingView offrono una solida scansione e filtraggio delle azioni.

Questa è una caratteristica eccezionale di Trade Ideas dal suo lancio. Gli utenti possono facilmente impostare filtri per argomenti come azioni, criptovalute o azioni SPAC. Trade-Ideas può eseguire dozzine di filtri azionari contemporaneamente e vengono automaticamente aggiornati dopo pochi secondi. Trade-Ideas ha AI su Holly che simula varie strategie di trading. Attraverso l’intelligenza artificiale, Trade-Ideas aiuta gli utenti a scegliere le idee di trading più redditizie, compresi i prezzi di entrata e di uscita. Gli utenti devono seguire facilmente la descrizione.

La funzione di filtraggio delle azioni di Trade Ideas è la più potente sul mercato. La piattaforma consente di scaricare 40 filtri azionari classificati per titoli in aumento, in calo o più popolari su siti come Stocktwits.com, Reddit e Twitter. Trade-Ideas ha pre-filtrato preset come Le azioni sotto i $ 20 stanno crescendo rapidamente, le azioni sono scese bruscamente ieri, le azioni rialziste modelli di candele … Altre scansioni preconfigurate tra cui scegliere sono Azioni inferiori a $ 20 stanno proliferando, azioni Enorme calo ieri, guadagno significativo oggi ” e azioni che dimostrano un “Modello rialzista a candela”.

TradingView ha anche una funzione di filtraggio attivo delle azioni piuttosto potente. Gli utenti possono filtrare le scorte in base agli indicatori tecnici o all’analisi fondamentale. I risultati del filtro azionario di TradingView vengono aggiornati automaticamente ogni 10 secondi. Inoltre, TradingView consente agli utenti di condividere e accedere alle fonti di dati della community, tra cui idee di trading, analisi semplici o dettagliate e indicatori tecnici condivisi dai membri che contribuiscono.

Confronta i prezzi utilizzando il conto avanzato di TradingView vs Trade Ideas

Sia TradingView che Trade Ideas hanno account gratuiti per gli utenti. Tuttavia, la versione avanzata di TradingView è molto più economica di Trade-Ideas. TradingView offre un pacchetto di account Pro per soli $ 155 / anno, e il pacchetto più avanzato è Premium, al prezzo di $ 599 / anno. Le differenze tra questi tipi di account includono il numero di grafici che un utente può visualizzare contemporaneamente e il numero di indicatori che possono aggiungere ai propri grafici.

Trade-Ideas partono da $ 1068 / anno per il piano Standard (il più basso) e salgono a $ 2,269 / anno per l’account Premium. L’account Premium consente agli utenti di accedere a idee di trading basate sull’intelligenza artificiale di Holly.

Tipi di proprietà offerte

TradingView ha ancora una volta prevalso su Trade-Ideas. TradingView offre un volume più elevato di attività, tra cui azioni, obbligazioni, criptovalute, valute, materie prime…

Nel frattempo, Trade Ideas si limita a concentrarsi maggiormente sulle azioni.

Social network di trading

Le piattaforme TradingView e Trade Ideas sono disponibili nelle chat room che consentono ai trader di interagire tra loro. Tuttavia, TradingView ha sviluppato un social network di trading più robusto. I trader possono condividere idee di trading su TradingView e i membri possono commentare e fare riferimento alle idee di trading di altri membri.

Conclusione: TradingView vs Trade Ideas quale software è migliore per i trader

Entrambe le piattaforme TradingView e Trade Ideas sono apprezzate per il loro design, la capacità di fornire grafici e solide idee di trading.

Se gli utenti scambiano azioni attivamente, Trade-Ideas può essere una scelta preferita che aiuta gli utenti a selezionare facilmente un elenco dettagliato di azioni con molti criteri disponibili. Trade-Ideas dispone anche di un robusto algoritmo AI che aiuta a identificare le migliori opportunità di trading.

Trading View è più importante perché può connettersi con molti broker e offre molti tipi di attività. Inoltre, TradingView è anche famoso per il suo fiorente social network di trading. I trader che vogliono scambiare e imparare dalla comunità globale non possono ignorare TradingView.

Oltre a TradingView e Trade Ideas, gli utenti possono anche imparare un’altra piattaforma di grafici, Thinkorswim.