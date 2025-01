Un passo avanti per gli investitori italiani

Trade Republic, la challenger bank con sede a Berlino, ha annunciato l’introduzione del regime amministrato in Italia, un’innovazione che promette di semplificare notevolmente la vita fiscale degli investitori. Questo nuovo sistema automatizza il pagamento delle imposte sugli investimenti, permettendo ai clienti di concentrarsi sulla costruzione della propria ricchezza a lungo termine senza doversi preoccupare del calcolo e della dichiarazione delle imposte. Con questa mossa, Trade Republic si posiziona come pioniere nel settore, offrendo un servizio che elimina una delle principali barriere all’ingresso per i giovani risparmiatori italiani.

Vantaggi del regime amministrato

Il regime amministrato consente a Trade Republic di agire come sostituto d’imposta, calcolando e trattenendo automaticamente le imposte sugli investimenti per conto dei clienti. Questo significa che tutti i nuovi clienti, a partire da oggi, potranno investire in una vasta gamma di azioni ed ETF, beneficiando di tariffe competitive e di un’interfaccia utente intuitiva. Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Paesi Baltici di Trade Republic, ha dichiarato: “Siamo la prima challenger bank ad automatizzare la fiscalità per i propri clienti, eliminando una barriera importante al primo investimento per milioni di giovani risparmiatori italiani.”

Un conto corrente con vantaggi esclusivi

Oltre all’introduzione del regime amministrato, Trade Republic ha lanciato anche un IBAN italiano e un conto corrente che offre un interesse annuo del 3%. Queste novità rendono Trade Republic un ecosistema ideale per chi desidera far crescere i propri risparmi in modo semplice e creare valore duraturo nel lungo termine. Con milioni di clienti in 17 paesi europei e oltre 100 miliardi di euro di asset in gestione, Trade Republic si sta affermando come un’applicazione di riferimento per la gestione dei risparmi, offrendo piani di accumulo, investimenti frazionati in azioni, ETF, obbligazioni, strumenti derivati e criptovalute.

Un futuro promettente per Trade Republic

Fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri, Trade Republic è una banca a servizio completo, vigilata dall’Autorità Federale di Supervisione Finanziaria (BaFin) e dalla Banca Centrale Tedesca. Ha ricevuto capitali di crescita da investitori globali di prestigio come Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers’ Pension Plan, Sequoia, Creandum e TCV. Con l’introduzione del regime amministrato e un’offerta di servizi sempre più ampia, Trade Republic si prepara a conquistare il mercato italiano, offrendo soluzioni innovative per gli investitori.