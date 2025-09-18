Tragico incidente stradale in centro: un morto e tre feriti

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle ore 9:15 in via Roma, nel centro città.

Secondo le prime informazioni, un’auto ha investito un gruppo di pedoni.

Le autorità hanno confermato che uno dei pedoni, un uomo di 35 anni, è deceduto sul colpo. Tre persone sono state trasportate in ospedale con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. La Polizia Locale ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto è presente un consistente dispiegamento di agenti di polizia e ambulanze. I testimoni oculari riferiscono di aver visto l’auto procedere a velocità sostenuta prima dell’impatto.

Attualmente, il traffico è bloccato in via Roma e nelle vie limitrofe, mentre le autorità stanno lavorando per ripristinare la situazione. AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – La Polizia ha chiuso l’area al pubblico e sta raccogliendo testimonianze.