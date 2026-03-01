Trasferimenti di dati all’estero: cosa cambia dopo le nuove linee del Garante

Garante privacy: nuove linee sui trasferimenti internazionali di dati personali

Dal punto di vista normativo, il Garante ha pubblicato recentemente nuove linee guida che aggiornano le regole sui trasferimenti internazionali di dati.

Il documento chiarisce le condizioni per inviare dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, facendo riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea e alle indicazioni dell’EDPB. Le indicazioni mirano a ridurre le incertezze applicative e a definire strumenti adeguati per garantire GDPR compliance nelle operazioni transfrontaliere.

1. Normativa e decisione in questione

Il quadro normativo rimane quello del GDPR (articoli 44-50). Il Garante ha precisato l’applicazione pratica dei meccanismi di trasferimento: clausole contrattuali standard, regole vincolanti d’impresa (BCR), valutazioni di adeguatezza e misure supplementari tecniche e organizzative. Il Garante ha stabilito che una semplice clausola contrattuale non è sempre sufficiente se il Paese terzo non offre garanzie effettive.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, l’interpretazione del Garante ribadisce il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento. Non è sufficiente far riferimento a uno strumento giuridico: occorre dimostrare operativamente che i dati restano protetti dopo il trasferimento. Il rischio compliance è reale: le autorità europee richiedono valutazioni caso per caso e, se necessario, l’adozione di misure supplementari.

Dal punto di vista operativo, le imprese devono integrare le clausole contrattuali con verifiche tecniche e organizzative. Tra le misure pratiche rilevanti figurano la cifratura end-to-end, la segregazione dei dati e policy di accesso limitato. Il Garante richiede inoltre documentazione che provi l’effettiva applicazione di tali misure.

Per le società che operano a livello internazionale, il rischio regolatorio può tradursi in obblighi di adeguamento e sanzioni. Dal punto di vista procedurale, è raccomandata una valutazione d’impatto specifica sui trasferimenti e l’aggiornamento dei contratti con fornitori esteri. Il Garante e l’EDPB restano fonti di riferimento per eventuali chiarimenti e sviluppi interpretativi attesi.

In continuità con le indicazioni del Garante e dell’EDPB, le imprese devono tradurre i principi normativi in misure tecniche e organizzative. Dal punto di vista normativo, il GDPR richiede che i trasferimenti siano basati su garanzie effettive e verificabili. Il rischio compliance è reale: le autorità valutano non solo la forma contrattuale, ma l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza.

In pratica questo significa che le aziende devono adottare una combinazione di strumenti. Tra le misure principali si segnalano clausole contrattuali standard, Transfer Impact Assessment (TPIA), cifratura end-to-end e pseudonimizzazione. Devono inoltre essere istituiti processi di audit e monitoraggio periodici. Non c’è più margine per approcci esclusivamente formali: le garanzie devono essere implementate e documentate.

3. Cosa devono fare le aziende

Il primo passo pratico consiste nella mappatura dei flussi di dati. Occorre identificare quali dati escono dall’UE, verso quali destinatari e per quali finalità. Successivamente, va condotta una Transfer Impact Assessment (TPIA) per valutare i rischi specifici legati al contesto di ricezione. Dal punto di vista normativo, il Garante ha stabilito che la documentazione delle valutazioni e delle misure adottate è essenziale per dimostrare la conformità.

Le aziende devono inoltre integrare controlli contrattuali con misure tecniche. Tra queste, la cifratura dei dati in transito e a riposo e la pseudonimizzazione delle informazioni sensibili. Devono essere previsti processi di revisione periodica e piani di risposta agli incidenti. Infine, è raccomandabile l’adozione di strumenti RegTech per automatizzare la registrazione delle evidenze di compliance.

Le misure operative raccomandate per consolidare le evidenze di conformità includono:

Rivedere e aggiornare le clausole contrattuali con i fornitori esteri, prevedendo obblighi di notifica e garanzie di sicurezza;

con i fornitori esteri, prevedendo obblighi di notifica e garanzie di sicurezza; Implementare misure tecniche quali la cifratura dei dati in transito e a riposo e controlli di accesso basati sul principio del minimo privilegio;

dei dati in transito e a riposo e controlli di accesso basati sul principio del minimo privilegio; Introdurre RegTech per l’automazione della raccolta delle evidenze e per il monitoraggio continuo dei controlli;

per l’automazione della raccolta delle evidenze e per il monitoraggio continuo dei controlli; Predisporre piani di risposta documentati per gestire accessi illegittimi o richieste di autorità estere, includendo procedure di notifica e mitigazione.

4. rischi e sanzioni possibili

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: la mancata adozione di misure adeguate può comportare sanzioni ai sensi del GDPR. Le ammende possono arrivare fino al 4% del fatturato globale annuo o a 20 milioni di euro, se ricorrono i presupposti.

Il Garante può inoltre disporre limitazioni o divieti sui trasferimenti di dati. Queste misure amministrative incidono sulle operazioni internazionali e sulla continuità dei servizi.

Dal punto di vista pratico, le imprese devono documentare le valutazioni di impatto e le misure adottate. Il mancato registro delle decisioni aumenta l’esposizione a contestazioni e azioni ispettive.

Il rischio compliance si traduce anche in impatti reputazionali e commerciali. Per limitare l’esposizione, è necessaria una combinazione di adeguamenti contrattuali, controlli tecnici e processi organizzativi documentati.

Dal punto di vista reputazionale, le violazioni in materia di data protection compromettono la fiducia dei clienti e possono dar luogo a contenziosi. Le autorità tendono a valutare non solo l’esistenza di strumenti contrattuali ma anche la loro effettiva efficacia, e il rischio compliance è reale: la qualità delle evidenze documentali influenza le misure sanzionatorie e le richieste risarcitorie. Dal punto di vista normativo, il Garante ha stabilito che la dimostrazione proattiva della conformità attenua l’esposizione operativa e reputazionale.

5. Best practice per la compliance

Per ridurre il rischio e dimostrare la conformità, le aziende dovrebbero adottare pratiche concrete e tracciabili. Dal punto di vista normativo, è opportuno privilegiare controlli periodici formali, registrazione delle decisioni chiave, e monitoraggio continuo dei fornitori. Il Garante ha stabilito che la documentazione operativa deve essere accessibile e verificabile in caso di ispezione; pertanto è consigliabile integrare strumenti di GDPR compliance e soluzioni RegTech per l’automazione delle evidenze. Il rischio compliance è reale: le imprese devono predisporre processi interni per la gestione degli incidenti, formazione mirata del personale e revisioni contrattuali documentate. Queste azioni facilitano la dimostrazione della diligenza richiesta dalla normativa e migliorano la resilienza operativa.

Effettuare una mappatura periodica dei trasferimenti e aggiornare la Data Protection Impact Assessment quando varia il profilo di rischio. Dal punto di vista normativo, la documentazione deve riflettere le modifiche operative e contrattuali.

Adottare clausole contrattuali standard aggiornate e integrare misure tecniche come cifratura e controlli d’accesso basati sul principio del minimo privilegio. Il rischio compliance è reale: tali misure riducono la probabilità di violazioni.

aggiornate e integrare misure tecniche come cifratura e controlli d’accesso basati sul principio del minimo privilegio. Il rischio compliance è reale: tali misure riducono la probabilità di violazioni. Integrare soluzioni RegTech per logging, monitoring e auditing dei trasferimenti, in modo da tracciare flussi, anomalie e interventi correttivi con evidenze verificabili.

per logging, monitoring e auditing dei trasferimenti, in modo da tracciare flussi, anomalie e interventi correttivi con evidenze verificabili. Predisporre contratti con fornitori che prevedano audit indipendenti e garanzie operative documentate, inclusi accordi su responsabilità, tempi di intervento e gestione degli incidenti.

Formare il personale coinvolto nei trasferimenti sui requisiti di data protection e sui segnali di rischio, con aggiornamenti periodici e verifica delle competenze operative.

e sui segnali di rischio, con aggiornamenti periodici e verifica delle competenze operative. Documentare ogni attività: valutazioni, decisioni, misure tecniche e organizzative e piani di mitigazione. Il Garante ha stabilito che la prova della diligenza passa anche attraverso registrazioni puntuali e accessibili.

Dal punto di vista normativo, il Garante ha stabilito che la proattività e la dimostrazione delle misure adottate sono elementi centrali nella valutazione della compliance. Investire in misure concrete oggi riduce il rischio di sanzioni e protegge la continuità del business. Il rischio compliance è reale: la prova della diligenza passa attraverso registrazioni puntuali e accessibili.

È possibile predisporre un checklist operativo personalizzato o un modello di TPIA conforme alle indicazioni del Garante e dell’EDPB. Tale documentazione facilita le verifiche interne e fornisce elementi probatori in caso di ispezioni o contestazioni.