Trattamento integrativo: accesso facilitato per i lavoratori domestici senza 730

Negli ultimi anni la fiscalità italiana ha introdotto soluzioni per alleggerire il potere d’acquisto delle fasce di reddito medio-basse, tra cui il cosiddetto bonus Renzi, oggi noto come trattamento integrativo.

Questo intervento fiscale mira a sostenere i lavoratori dipendenti con redditi contenuti, ma per chi presta servizi in ambito domestico la procedura operativa è risultata finora diversa: molte famiglie non agiscono come sostituti d’imposta e dunque il pagamento diretto mensile in busta paga non è automatico.

Un recente chiarimento del Ministero dell’Economia consente ora di semplificare l’accesso per colf, badanti e babysitter: l’Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito e riconoscere il credito d’imposta senza che il lavoratore presenti la dichiarazione dei redditi. Questa novità modifica l’iter pratico per l’erogazione, pur mantenendo alcune differenze temporali rispetto ai lavoratori con datore di lavoro qualificato come sostituto d’imposta.

Cosa cambia per i lavoratori domestici

Il nucleo principale del chiarimento riguarda la possibilità che l’Agenzia delle Entrate effettui autonomamente la ricostruzione del reddito e calcoli il trattamento integrativo spettante. Per il lavoratore domestico questo significa non essere più obbligato a presentare necessariamente il 730 per vedersi riconoscere il bonus, purché le informazioni fiscali a disposizione permettano la verifica. Tuttavia, va sottolineato che la liquidazione può avvenire con tempistiche diverse: mentre i dipendenti di aziende vedono il bonus accreditato mensilmente, i lavoratori domestici possono ricevere il rimborso dopo i controlli fiscali e le operazioni di conguaglio.

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Con la nuova modalità l’Agenzia delle Entrate interviene per identificare la capienza fiscale del lavoratore e inserire il credito IRPEF nel contesto dei pagamenti dovuti. Questo processo richiede l’incrocio di dati contenuti nelle certificazioni uniche e in eventuali comunicazioni dell’INPS, ma evita al lavoratore la presentazione obbligatoria del modello 730. È importante capire che la procedura dipende dalla disponibilità e dalla completezza delle informazioni: in mancanza di capienza fiscale il credito non potrà essere riconosciuto.

Chi ha diritto e come si calcola l’importo

Il trattamento integrativo è destinato ai redditi da lavoro dipendente e assimilati entro determinate soglie. In termini pratici, chi ha un reddito annuo fino a 15.000 euro può ricevere l’importo pieno di 1.200 euro annui (100 euro al mese per 12 mensilità), mentre chi rientra nella fascia tra 15.001 e 28.000 euro può ottenerne una parte proporzionale in base alla capienza fiscale e alle detrazioni spettanti. Soggetti con redditi oltre 28.000 euro non hanno diritto al bonus.

Soglie, detrazioni e casi particolari

Nel calcolo entrano in gioco le detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre agevolazioni che riducono l’imposta lorda. Se l’imposta lorda è inferiore o pari alle detrazioni, il lavoratore può risultare incapiente e non beneficiare del credito in assenza di ulteriori elementi utili. È inoltre previsto che percettori di NASpI o altre indennità assimilate possano accedere al trattamento integrativo, poiché tali prestazioni sono considerate nel perimetro dei redditi da lavoro.

Modalità di erogazione, recuperi e consigli pratici

Per chi non riceve il bonus in corso d’anno la via ordinaria per il recupero resta la dichiarazione dei redditi: presentando il modello 730 il trattamento integrativo non erogato viene calcolato e rimborsato come credito. Al contrario, se il bonus è stato erogato in eccesso perché il reddito finale supera le soglie previste, è prevista la restituzione attraverso il conguaglio fiscale. In questi casi il contribuente può evitare problemi comunicando al datore di lavoro la presenza di altri redditi o chiedendo di non applicare il trattamento integrativo.

Digitalizzazione e tempi di pagamento

L’INPS e gli altri enti coinvolti stanno spingendo verso la digitalizzazione delle procedure per accelerare i tempi: in futuro ciò dovrebbe ridurre la distanza temporale tra l’erogazione al personale con sostituto d’imposta e i rimborsi ai lavoratori domestici. Nel frattempo, è utile che chi presta lavoro in ambito familiare controlli le proprie certificazioni, verifichi la presenza del trattamento integrativo nella CU e si rivolga a un consulente o a un CAF se ha dubbi su ricostruzione reddituale e possibili conguagli.