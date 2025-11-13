Tre consulenti finanziari accusati di frode nel settore delle criptovalute

Un caso di presunta truffa ha recentemente catturato l’attenzione della Procura di Rimini, coinvolgendo tre donne accusate di aver raggirato un’imprenditrice sammarinese.

Le indagini hanno portato alla luce un sistema ingegnoso di frode nel settore delle criptovalute, con oltre 560mila euro spariti nel nulla. Questo incidente mette in evidenza i rischi associati agli investimenti digitali e l’importanza della vigilanza.

Il meccanismo della truffa

Secondo quanto emerso dalle indagini, le tre indagate – una donna di 55 anni di Tavullia, una di 56 anni di Cattolica e una di 70 anni di San Mauro Pascoli – si sono presentate come esperte nel settore delle criptovalute. Tra aprile e giugno, avrebbero convinto la loro vittima, un’imprenditrice di San Marino, a investire una somma considerevole di 562mila euro su una piattaforma offshore, situata nei Caraibi.

Promesse di guadagni irrealistici

Le persone accusate hanno presentato un piano di investimento con rendimenti eccezionali, promettendo profitti fino al 500%. Hanno sfruttato la paura di perdere un’opportunità redditizia, garantendo la protezione del capitale investito e la tracciabilità di ogni transazione. Tuttavia, dietro queste affascinanti promesse si celava una truffa ben orchestrata.

Le indagini e il ruolo della Procura

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha coordinato le indagini, che hanno svelato un complesso sistema di trasferimenti digitali. Inizialmente, i fondi delle vittime venivano inviati a una piattaforma di scambio di criptovalute legittima, ma successivamente venivano dirottati verso conti esteri e wallet privati. Questo ha reso arduo il recupero delle somme investite dalle vittime.

Le operazioni sospette

Le indagini hanno tracciato due operazioni chiave: un bonifico di 360mila euro verso una piattaforma di scambio e un secondo trasferimento di 202.500 euro verso una banca a Londra. Dopo aver ottenuto le credenziali della vittima, le accusate hanno potuto gestire i fondi a loro piacimento, rendendo impossibile il recupero del denaro.

Il quadro legale e le conseguenze

Le tre donne sono accusate di truffa aggravata e di esercizio abusivo di attività finanziaria, reati che comportano pene severe. La legge italiana riserva questo tipo di attività solo a intermediari autorizzati. Le normative vigenti sono progettate per proteggere i consumatori da frodi simili, rendendo cruciale la segnalazione di attività sospette.

Il supporto legale per le parti coinvolte

Le donne accusate sono assistite dagli avvocati Graziana Maria Bettuelli e Silvia Andruccioli, mentre la vittima è difesa dall’avvocato Chiara Rizzo. La sentenza preliminare è fissata per il 12 febbraio. Questo caso rappresenta un’opportunità per evidenziare l’importanza della legalità e della trasparenza nel settore degli investimenti finanziari.

Il caso mette in luce i rischi che gli investitori possono affrontare nel mondo delle criptovalute e sottolinea la necessità di una maggiore regolamentazione per proteggere i risparmiatori da frodi e inganni. La prudenza e la ricerca di informazioni affidabili sono essenziali prima di intraprendere un qualsiasi investimento nel settore digitale.