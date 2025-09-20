Tre feriti gravi in una sparatoria nel centro della città

Sparatoria avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2023, ha lasciato tre persone ferite in modo grave.

Gli eventi si sono svolti intorno alle 2:30 AM in via Roma, un’area centrale nota per la sua vivacità notturna.

Secondo le informazioni fornite dalla Polizia Locale, due uomini e una donna sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco durante un alterco tra gruppi rivali. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria e attualmente sono in condizioni critiche.

“Stiamo indagando e abbiamo già alcune piste da seguire”, ha dichiarato il Commissario di Polizia presente sul posto. “La situazione è sotto controllo, ma invitiamo i cittadini a rimanere vigili.”

AGGIORNAMENTO ORE 3:15 AM: Sul posto confermiamo che è stata avviata una vasta operazione di ricerca per identificare i sospetti coinvolti nella sparatoria. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno 10 colpi di pistola.

AGGIORNAMENTO ORE 4:00 AM: La Protezione Civile ha attivato un’unità di emergenza per supportare il personale medico e garantire la sicurezza nell’area circostante. Si prevedono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Questa sparatoria è l’ultima di una serie di incidenti violenti che ha colpito la città negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni sulla crescente criminalità urbana.