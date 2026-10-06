CIBC ha introdotto tre nuovi fondi comuni, offrendo agli investitori ulteriori soluzioni basate su ETF per diversificare il proprio portafoglio.

CIBC e la sua divisione Global Asset Management hanno annunciato l’ingresso di tre nuovi prodotti nella gamma di fondi comuni, pensati per dare a consulenti e investitori un accesso più ampio alle strategie ETF tramite la tradizionale struttura dei fondi.

Il primo strumento è il CIBC All-Equity Growth ETF Portfolio disponibile in tre serie (A: ATL8156, F: ATL8157, O: ATL8158). Si tratta di una soluzione global equity che concentra il 100 % del capitale in azioni, spaziando tra mercati statunitensi, canadesi, sviluppati ed emergenti tramite un paniere di ETF sottostanti.

Avantis CIBC International Equity ETF Fund e Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF Fund

Accanto al nuovo portafoglio azionario, CIBC presenta due fondi gestiti in partnership con Avantis. Il Avantis CIBC International Equity ETF Fund (serie F: ATL5263) replica l’esposizione del Avantis CIBC International Equity ETF (CADE) focalizzandosi sui titoli dei mercati sviluppati a livello globale. Il Avantis CIBC All-Equity asset allocation ETF Fund (serie F: ATL5262) offre una copertura più ampia, includendo sia mercati sviluppati che emergenti attraverso l’Avantis CIBC All-Equity Asset-Allocation ETF (CAGE).

Strategia di diversificazione e vantaggi per gli investitori

Con questi lanci, CIBC amplia la sua offerta di quattro portafogli ETF core disponibili sia nella struttura ETF sia nella forma di fondi comuni. La scelta risponde a esigenze di investitori con diversi profili di rischio e obiettivi di crescita a lungo termine, consentendo di costruire un portafoglio ben diversificato con un unico strumento.

Gli investitori devono comunque tenere presente che i fondi comuni comportano commissioni di gestione, spese operative e che il valore delle quote può oscillare. È consigliato leggere il prospetto semplificato, il documento “Fund Facts” o “ETF Facts” prima di effettuare qualsiasi sottoscrizione.

Il materiale è fornito a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale, legale o contabile. Nessuna parte del contenuto può essere riprodotta senza l’espresso consenso scritto di CIBC Global Asset Management.