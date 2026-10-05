EUR/USD scende sotto 1.123, cripto in calo

EUR/USD a 1.1225 (-0.646%), cripto in rosso: BTC +1% a 85749 USD, ETH +0.38% a 2704.89 USD

La settimana si chiude con un EUR/USD in calo, mentre il mercato delle criptovalute mostra segni di debolezza. Il cross principale scambia a 1.1225, in ribasso dello 0.646%, riflettendo un dollaro più forte. Anche EUR/GBP e EUR/JPY cedono, rispettivamente dello 0.398% e dello 0.84%, a 0.85033 e 176.99.

Le criptovalute mostrano un quadro misto. Bitcoin guadagna l’1% a 85749 USD, mentre Ethereum avanza dello 0.38% a 2704.89 USD. Nonostante i rialzi, il totale del market cap delle cripto registra un calo del 2.8% in 24 ore. La dominance di Bitcoin si attesta al 59.2%, mentre quella di Ethereum è all’11.4%.

La prossima settimana sarà cruciale per monitorare la resistenza del dollaro e l’andamento delle cripto, con un occhio alla volatilità del mercato.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.