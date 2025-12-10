Truffa da 27mila euro: arrestato un uomo di Fermo per investimenti fraudolenti

In un’epoca in cui le criptovalute attirano l’attenzione di molti investitori, è fondamentale prestare attenzione a possibili truffe.

La storia di un cinquantanovenne di Fermo serve da monito per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. Sotto l’assistenza legale dell’avvocato Giacomo Galeota, quest’uomo ha denunciato una truffa aggravata e frode informatica dopo aver visto svanire quasi 27mila euro.

La vicenda ha inizio a settembre, quando il fermano si imbatte in un canale Telegram di una società che si presenta come Toria Forex, un presunto broker di criptovalute. Apparentemente, l’azienda sembra seria, con un sito web ben strutturato e informazioni promettenti su investimenti che garantiscono rendimenti giornalieri del 20%. Affascinato da queste promesse, l’uomo decide di investire, ignaro del rischio che corre.

Il primo investimento e le richieste crescenti

Verso la fine di settembre, il fermano decide di scommettere sui suoi risparmi. Inizialmente, investe 2.350 euro in criptovalute. Dopo appena un giorno, viene contattato da un consulente tramite Telegram, che gli chiede di versare ulteriori 4.800 euro come commissione, per accelerare i suoi guadagni. L’inesperto investitore, convinto della bontà dell’affare, accetta di versare anche questa somma, portando il totale a circa 9mila euro in pochi giorni.

La spirale della truffa

Nonostante gli investimenti, il fermano si rende conto che il denaro non torna mai. Quando tenta di prelevare i profitti, il sito web gli comunica che ha una commissione di rete insufficiente per procedere. Per risolvere questa situazione, viene ulteriormente indotto a versare altri 6.600 euro. La speranza di recuperare il capitale investito sembra sempre più lontana.

In seguito, un altro consulente contatta il fermano, chiedendo ulteriori 3.200 euro per coprire un aumento delle commissioni di rete. La vittima, ansiosa di ricevere il suo denaro, è costretta a versare anche questa somma, seguita da un’altra richiesta di 1.500 euro, giustificata da nebulose motivazioni. Con ogni versamento, il suo investimento cresce, ma il ritorno rimane un miraggio.

La scoperta della verità

Le richieste di denaro non si fermano. L’uomo viene ulteriormente spinto a spendere altri 5.000 euro per l’acquisto di segnali di traffico, ritenuti necessari per ottenere un ritorno sugli investimenti. Per rendere la situazione ancora più complicata, gli viene fornito un documento che attesta la registrazione della società presso la Consob, l’autorità di vigilanza del settore. Tuttavia, la verità è ben diversa: il documento si rivela essere un falso.

Con il tempo, il cinquantanovenne realizza di essere caduto in una trappola. Dopo aver speso complessivamente 26.890 euro, non solo non ha ricevuto alcun guadagno, ma è stato anche bombardato da richieste continue di ulteriori versamenti per recuperare il capitale investito. Ormai privo di risparmi, decide di intraprendere un’azione legale, portando alla luce la frode di cui è stato vittima.

Le conseguenze di una truffa

La vicenda di questo fermano non è un caso isolato; rappresenta una delle molte truffe che si verificano nel settore delle criptovalute. Con l’aumento della popolarità delle criptovalute, cresce anche il numero di truffatori che sfruttano la buona fede degli investitori. È essenziale educarsi e informarsi adeguatamente prima di effettuare investimenti in questo campo.

La storia di quest’uomo è una lezione importante per tutti. La prudenza è fondamentale quando si tratta di investire. Occorre diffidare di offerte che sembrano troppo belle per essere vere e prestare attenzione ai segnali di allerta che potrebbero indicare una frode in atto. La consapevolezza è l’arma più potente contro le truffe nel mondo degli investimenti.