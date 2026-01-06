Truffa Online in Criptovalute: Due Persone Denunciate dai Carabinieri di Macerata

Recentemente, i carabinieri della Stazione di Macerata hanno fatto luce su un caso di truffa online che ha coinvolto un cittadino cinese di 56 anni, residente a Prato, e un 61enne siciliano di Bagheria.

Entrambi i soggetti erano già noti alle autorità per precedenti reati. La vicenda è emersa grazie alla denuncia di un 45enne di Montecassiano, che ha raccontato di essere stato avvicinato tramite un canale di una nota piattaforma di investimento.

Il denunciante, inizialmente attratto dalla possibilità di guadagni facili, è stato indotto a effettuare piccole somme di investimento in criptovalute. Dopo aver ricevuto un apparente ritorno economico, ha cominciato a versare cifre sempre maggiori, fidandosi del presunto broker che lo contattava.

La dinamica della truffa

Il malcapitato ha effettuato due bonifici bancari per un totale di 910 euro, versando le somme su conti correnti riconducibili ai due denunciati. Tuttavia, una volta completate le transazioni, il 45enne non è più riuscito a contattare il suo interlocutore, rendendosi conto di essere stato raggirato. Questa situazione ha spinto l’uomo a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per segnalare l’accaduto.

Le indagini dei carabinieri

Grazie a un’attenta analisi del flusso finanziario, i carabinieri sono riusciti a risalire ai conti bancari utilizzati dai truffatori, accertando che questi erano intestati e utilizzati dai soggetti denunciati. Le indagini hanno così confermato il sospetto di truffa, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a proposte di investimento che sembrano troppo allettanti.

Attenzione alle truffe online

La truffa in oggetto è un chiaro esempio di come i criminali sfruttino le piattaforme online per ingannare le persone. Gli esperti di sicurezza consigliano di essere estremamente cauti quando si ricevono offerte di investimento tramite canali non ufficiali. Le promesse di guadagni facili e immediati sono spesso segnali di allerta che non vanno sottovalutati.

Consigli per evitare truffe

È fondamentale che gli utenti verifichino sempre l’affidabilità delle piattaforme di investimento e dei loro operatori. In caso di dubbi, è consigliato contattare le autorità competenti per chiarire la legittimità di una proposta. Se si sospetta di essere stati vittime di una truffa, è importante agire prontamente e fare denuncia. Solo così si può contribuire a fermare i truffatori e proteggere altri potenziali vittime.