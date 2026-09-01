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1 Settembre 2026

Truffe cripto: segnali d’allarme e procedure di difesa

Riconoscere rug pull, phishing e investimenti garantiti non è fortuna: serve metodo, checklist e disciplina operativa per non farsi sottrarre cripto.

· · 4 min
Truffe cripto: segnali d’allarme e procedure di difesa

La crescita delle criptovalute ha creato opportunità e, insieme, nuovi schemi di truffa sempre più sofisticati. Nel caos di tokenDApp e rendite passive è facile cadere in rug pullphishing e promesse di investimenti garantiti. Questa guida operativa fornisce segnali d’allarme, checklist e procedure concrete per verificare i progetti, adottare wallet hygiene efficace e gestire il rischio su exchange e DeFi.

Il principio è semplice: evitare decisioni impulsive e introdurre controlli ripetibili. Ogni sezione propone metodi azionabili, con passaggi chiari e strumenti utili per smascherare la narrazione di sicurezza assoluta che spesso precede una perdita. Applicando queste routine, anche un investitore non tecnico può ridurre drasticamente l’esposizione a comportamenti opportunistici e scam organizzati.

Checklist anti rug pull: segnali tecnici da verificare

Il rug pull si manifesta quando i creatori drenano la liquidity pool o impediscono la vendita del token. Indicazioni pratiche: controllare la ownership del contratto e la presenza di funzioni come mint illimitato o honeypot. Verificare su scanner pubblici la percentuale di token in wallet singoli: concentrazioni oltre il 20-30% sono critiche. Esaminare il lock della liquidità (durata, provider, hash di transazione) e la presenza di proxy upgradabili senza governance. Assenza di audit affidabile o audit superficiali è un segnale d’allarme.

  • Controllo proprietario contratto: è renounced?
  • Distribuzione token: whale e team wallet trasparenti
  • Liquidità: lock verificabile e durata sufficiente
  • Funzioni restrittive: blacklist, fee dinamiche, trading limitato

Phishing nel crypto: pattern ricorrenti e test rapidi

Il phishing punta a rubare seed phrase o autorizzazioni di spend. Pattern: domini con typo, inviti urgenti su canali social, airdrop fasulli, estensioni wallet clonate. Regola operativa: mai inserire seed fuori dal wallet ufficiale, non firmare unknown approvals non cliccare link da DM. Test rapidi: aprire il sito digitando l’URL manualmente, confrontare certificato TLS, verificare su repository ufficiali le estensioni. Se una transazione richiede setApprovalForAll o infinite allowance senza motivo, interrompere e rivedere.

  • Seed phrase: offline, suddivisa e mai su servizi cloud
  • Link: controllo manuale URL e certificati
  • Approvals: consent limitato, revoche periodiche
  • Estensioni: installare solo da publisher verificati

Investimenti garantiti: come smascherare rendite fittizie

La promessa di rendimenti garantiti è incompatibile con la volatilità cripto. Schemi tipici: APY fuori scala senza rischio, referral aggressivi, termini vaghi su custodia e proof of reserves. Procedura: richiedere dettagli sul modello di rendimento (market making? lending? farming?), verificare la trasparenza dei risk disclosures e l’esistenza di limiti operativi. Assenza di revisione contabile, team non identificabile, o lock dei fondi senza chiave di uscita sono segnali da checklist. Se la rendita dipende da nuovi depositi, è struttura potenzialmente piramidale.

  • APY realistico: comparazione con benchmark di mercato
  • Modello di business: descritto e verificabile
  • Custodia: proof of reserves e segregazione fondi
  • Uscita: termini di rimborso chiari e fattibili

Verifica progetti: procedure e strumenti di controllo

Prima di allocare capitale in un progetto eseguire controlli standardizzati. Passi chiave: analizzare il whitepaper per coerenza tecnica, controllare l’on-chain del contratto con block explorer verificare audit da società note, valutare l’attività del GitHub (commit reali, issue risolte). Ricercare la governance (DAO, quorum, timelock), e la tokenomics (vesting, emissioni, utility). Cross-check della comunità: discussioni tecniche, bug disclosure, roadmap con milestone misurabili. Strumenti utili: scanner di honeypot piattaforme di risk scoring tracker di DeFi TVL e aggregatori di audit.

  1. Whitepaper e roadmap: coerenza con codice e rilasci
  2. Contratto: funzioni critiche e permessi amministrativi
  3. Audit: qualità, copertura e remediation delle vulnerabilità
  4. Tokenomics: vesting e distribuzione non predatoria

Wallet hygiene: opsec, permessi e sicurezza

Una buona wallet hygiene riduce l’impatto di errori e attacchi. Regole operative: separare hot wallet per interazioni quotidiane e cold storage per riserve; usare hardware wallet con passphrase e PIN robusti; mantenere seed suddiviso e conservato in luoghi distinti. Limitare allowance e programmare revoche con strumenti di approval management. Attivare multisig per fondi di progetto o treasury. Aggiornare firmware, verificare l’address su display del device, confermare ogni firma leggendo i function selectors e le quantità. In caso di dubbio, operare con simulation prima della transazione reale.

  • Separazione wallet: hot per DApp, cold per risparmio
  • Revoche periodiche: allowances e spend superflui
  • Multisig e passphrase: protezione contro compromissioni
  • Firmware e simulazione: riduzione del rischio operativo

Gestione del rischio su exchange e DeFi: regole operative

La gestione del rischio richiede disciplina. Su exchange centralizzati: attivare 2FA con app, whitelist di withdrawal address controlli anti SIM swap e limitare la permanenza dei fondi. Preferire proof of reserves con liabilities dichiarate. In DeFi diversificare protocolli, evitare singola esposizione a smart contract non auditati, usare position sizing conservativo, impostare stop-loss dove possibile e monitorare oracle risk. Considerare il bridge risk e frammentare gli importi tra più bridge o rotte. Documentare ogni operazione in un registro di controllo per audit personale.

  • 2FA, whitelist e anti SIM swap: hardening dell’account
  • Proof of reserves: verifica della solidità dell’exchange
  • Diversificazione DeFi: ridurre il rischio di smart contract
  • Bridge e oracoli: valutazione di vettori di attacco
Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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