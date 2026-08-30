Neobank crypto sotto attacco: il caso AVICI e le implicazioni per il settore

Un hack da 1,1 milioni di dollari ha colpito una neobank crypto, facendo precipitare il valore del token AVICI. Scopri cosa è successo e quali sono i rischi per gli investitori.

Il mondo delle criptovalute è stato scosso da un nuovo episodio di cybercriminalità. Una neobank attiva nel settore delle carte crypto ha subito un attacco informatico che ha portato a un crollo vertiginoso del token AVICI, arrivando a perdere il 49% del suo valore in sole 24 ore.

L’episodio, avvenuto il 30 agosto 2026, ha messo in luce le vulnerabilità delle piattaforme che combinano servizi bancari e criptovalute, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla fiducia degli utenti.

L’attacco informatico e le sue conseguenze

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco ha preso di mira l’infrastruttura delle carte crypto della neobank, permettendo a hacker non autorizzati di accedere ai fondi collegati ai servizi dell’istituto. Le transazioni sospette e la rapida fuga di capitali hanno innescato una reazione a catena nel mercato.

Il token AVICI ha registrato un crollo senza precedenti, arrivando a perdere quasi la metà del suo valore in un solo giorno. Nonostante un parziale recupero, il danno alla fiducia degli utenti è stato significativo. Gli analisti sottolineano che il calo riflette più una perdita di fiducia nella sicurezza dell’ecosistema della neobank che una valutazione tecnica del progetto sottostante.

La risposta della neobank

La società, attraverso comunicazioni interne, ha assicurato di stare lavorando per contenere l’impatto dell’attacco e rafforzare i controlli sui propri sistemi. Tuttavia, non sono ancora chiari i tempi di un eventuale rimborso o le modalità con cui verranno gestite le perdite legate all’attacco.

Sicurezza e rischio di controparte nelle neobank crypto

Questo episodio ha riportato in primo piano il tema della sicurezza nelle piattaforme che offrono servizi bancari e criptovalute. A differenza degli istituti tradizionali, queste realtà spesso operano in un quadro regolatorio meno definito e con meccanismi di protezione per gli utenti non sempre paragonabili a quelli bancari classici.

Il crollo di AVICI è visto dagli analisti come un esempio di quanto il rischio di controparte possa influenzare il prezzo di un token. Un singolo evento di sicurezza può innescare vendite massicce, soprattutto su asset con bassa liquidità e forte concentrazione dei volumi.

Trasparenza e gestione della crisi: cosa guardano gli analisti

Nei prossimi giorni, l’attenzione sarà concentrata su tre elementi chiave: la trasparenza della neobank nella ricostruzione dei fatti, le eventuali misure di compensazione per gli utenti colpiti e i piani per migliorare la cybersecurity. La capacità del team di gestire la crisi potrebbe influenzare l’andamento di AVICI nel breve periodo.

Per il settore nel suo complesso, l’episodio è un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di standard più elevati in termini di controlli interni, audit del codice e gestione del rischio operativo. Gli eventi di questo tipo possono avere effetti duraturi sulla percezione degli investitori retail, soprattutto quando coinvolgono strumenti legati a pagamenti quotidiani come le carte crypto.