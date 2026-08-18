Trump Media & Technology Group: analisi delle perdite record nel secondo trimestre 2026

Trump Media & Technology Group ha registrato una perdita di 238 milioni di dollari nel secondo trimestre 2026, principalmente a causa della svalutazione delle criptovalute e dell'aumento dei costi operativi.

Nel secondo trimestre del 2026, Trump Media & Technology Group (TMTG) ha registrato una perdita netta di 238 milioni di dollari un dato che ha suscitato molta attenzione nel settore finanziario. La società, controllata da Donald Trump, ha visto i propri conti pesantemente influenzati dalla svalutazione delle criptovalute e dall’aumento esponenziale dei costi operativi.

La svalutazione delle criptovalute: il principale fattore di perdita

La maggior parte delle perdite, pari a circa 190 milioni di dollari è attribuibile alla svalutazione del portafoglio di criptovalute detenuto dalla società. Questo include non solo le criptovalute stesse, ma anche le attività digitali in garanzia e le partecipazioni azionarie. I ricavi trimestrali, d’altra parte, sono stati relativamente modesti, pari a 1,7 milioni di dollari derivanti principalmente dai servizi offerti attraverso Truth Social il social media di punta del gruppo.

L’impatto del calo del mercato crypto

Il forte calo del mercato delle criptovalute ha avuto un impatto significativo sul valore del portafoglio di TMTG. Ad esempio, il bitcoin che aveva raggiunto un massimo di 126.000 dollari è sceso di oltre il 46% nell’ultimo anno, tornando intorno ai 63.500 dollari. Ancora più drammatica è stata la performance di Cronos la criptovaluta dell’ecosistema, che ha perso circa il 72% nello stesso periodo.

L’aumento dei costi operativi: un altro fattore critico

Oltre alla svalutazione delle criptovalute, i costi operativi correnti sono saliti a circa 165 milioni di dollari in aumento del 275% rispetto allo scorso anno. Questo aumento è stato attribuito a una serie di fattori, tra cui le spese legali legate ai contenziosi sorti dopo la fusione del 2026 con Digital World Acquisition Corp. e l’utilizzo di 13,7 milioni di dollari di cassa operativa nei primi sei mesi dell’anno.

Le speranze di riscossa: il programma API

Nonostante le perdite, TMTG ha alcune speranze di riscossa. La società sta puntando sul programma API un nuovo servizio di accesso privilegiato e anticipato rispetto alla pubblicazione dei messaggi su Truth Social. Secondo la società, oltre 10 accordi commerciali sono già stati siglati con società che desiderano avere un accesso privilegiato a questi contenuti, principalmente società di trading. Il costo di questo servizio, che rasenta i reati di aggiottaggio e insider trading, è compreso fra i 60 e i 100mila dollari al mese.

La strategia di diversificazione di TMTG

Per ridurre la dipendenza sia dal business dei social media sia dall’andamento delle criptovalute, TMTG sta adottando una strategia di diversificazione. Nel quarto trimestre è prevista la fusione con TAE Technologies una società attiva nelle infrastrutture per la sicurezza energetica. Inoltre, la società intende modificare la gestione della propria tesoreria in Bitcoin, introducendo strumenti finanziari come le opzioni per contenere la volatilità del portafoglio.

Nonostante la pesante perdita del trimestre, Trump Media continua a scommettere sulla diversificazione del proprio modello di business. La sfida sarà dimostrare che l’espansione nei servizi digitali e negli asset finanziari riuscirà a compensare la forte volatilità che, almeno finora, ha caratterizzato gli investimenti in criptovalute.