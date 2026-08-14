Swissquote sotto pressione: criptovalute e risultati deludenti

Swissquote registra un calo dell'11% in borsa, con profitti in flessione e previsioni riviste al ribasso. Scopri i dettagli.

Swissquote, il principale operatore elvetico di online banking sta affrontando un periodo di turbolenze. Il titolo del gruppo ha registrato un calo significativo, riflettendo le pressioni del mercato e i risultati semestrali inferiori alle aspettative degli analisti.

Con un calo dell’11% in una sola giornata, il titolo è sceso a circa 38 franchi, peggiorando ulteriormente la performance negativa dell’anno, che si attesta al -23%. Nonostante ciò, su un arco di cinque anni, il valore ha registrato un aumento del 125%, offrendo soddisfazione agli investitori a lungo termine.

Criptovalute e risultati deludenti

Nella prima metà del 2026, i ricavi di Swissquote sono aumentati del 2% su base annua, raggiungendo i 364 milioni di franchi. Tuttavia, questo risultato è ben al di sotto delle previsioni degli analisti. La debolezza del mercato delle criptovalute in particolare del Bitcoin ha pesato significativamente sui risultati finanziari.

L’utile ante-imposte si è fermato a 183 milioni di franchi, con un calo dello 1%, mentre i profitti netti sono scesi del 3% a 154 milioni. La dirigenza ha anche rivisto al ribasso le previsioni per l’intero esercizio, stimando proventi per circa 730 milioni di franchi, contro i 760 milioni inizialmente previsti. Il risultato prima delle imposte è visto a 365 milioni, rispetto ai 385 milioni stimati in precedenza.

Il ruolo delle criptovalute nell’inclusione finanziaria

In un contesto più ampio, le criptovalute stanno assumendo un ruolo sempre più importante nei Paesi emergenti dove milioni di persone rimangono escluse dai servizi bancari tradizionali. Bitcoin, stablecoin e wallet digitali stanno diventando strumenti chiave per accedere a pagamenti, risparmio e servizi finanziari.

Tuttavia, nonostante le opportunità offerte dalle criptovalute, esistono ancora numerosi limiti. La connettività le competenze tecniche la volatilità dei mercati e la regolamentazione rappresentano ostacoli significativi. Questi fattori possono limitare l’efficacia delle criptovalute nel ridurre il divario dell’esclusione bancaria.

Swissquote, con sede a Gland e succursali in diverse città del mondo, continua a operare in un settore in rapida evoluzione. La società offre una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui la negoziazione di oltre 4 milioni di prodotti finanziari, dalle azioni alle criptovalute, oltre a servizi di carte di credito, leasing e ipoteche.