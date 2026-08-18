Investire in criptovalute: guida completa con PostFinance

PostFinance offre un ambiente sicuro per negoziare criptovalute direttamente tramite e-finance o l'app. Scopri come iniziare, i vantaggi dello staking e i dettagli sulle commissioni.

Il mondo delle criptovalute è in continua espansione e PostFinance ti offre un ambiente sicuro e trasparente per investire in queste valute digitali. Con una gamma di criptovalute selezionate e custodite in Svizzera, puoi iniziare il tuo percorso di investimento con fiducia.

Che tu sia un principiante o un esperto, PostFinance ti fornisce gli strumenti necessari per gestire i tuoi valori patrimoniali digitali in modo semplice e sicuro. Scopri come iniziare, i vantaggi dello staking e le opzioni di investimento disponibili.

Le criptovalute disponibili su PostFinance

PostFinance offre una selezione di criptovalute basata su criteri qualitativi e quantitativi. Tra le valute digitali disponibili troviamo:

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Solana

e molte altre ancora

Ogni criptovaluta è analizzata in base alla sua capitalizzazione di mercato, maturità del protocollo e solidità del modello di business, garantendo così una selezione di qualità.

Staking e ricompense periodiche

Lo staking è un modo per ottenere un reddito passivo bloccando le tue criptovalute e supportando la relativa rete. Con PostFinance, puoi iniziare a guadagnare già da 0.1 ETH. Le ricompense di staking sono soggette a una commissione del 20%, con un importo minimo di 1 dollaro americano a trimestre.

Questo metodo ti permette di ottenere un rendimento periodico senza dover vendere le tue criptovalute, ideale per chi cerca un investimento a lungo termine.

Piano di risparmio in criptovalute

Con il piano di risparmio in criptovalute di PostFinance, puoi investire regolarmente in una delle valute digitali disponibili. Puoi configurare il piano direttamente tramite e-finance o l’app PostFinance, stabilendo la somma e la periodicità degli ordini.

Il piano di risparmio è un’ottima soluzione per chi vuole investire in modo costante e disciplinato, senza dover preoccuparsi di individuare il momento giusto per acquistare.

Requisiti e commissioni

Per negoziare criptovalute con PostFinance, è necessario essere clienti PostFinance, avere il domicilio fiscale in Svizzera e possedere un documento d’identità valido. Le commissioni di portafoglio e negoziazione variano in base all’importo investito, con tariffe competitive che partono dallo 0,15% annuo per il portafoglio e dallo 0,95% per le negoziazioni.

L’importo minimo per ogni ordine singolo è di 50 dollari americani, mentre il piano di risparmio può essere configurato con lo stesso importo minimo.

Sicurezza e custodia

Le chiavi di accesso ai valori patrimoniali digitali sono custodite in Svizzera secondo i massimi standard di sicurezza. Questo garantisce che i tuoi investimenti siano protetti e accessibili solo a te.

Inoltre, PostFinance invia annualmente una panoramica dei valori patrimoniali digitali posseduti ai fini della dichiarazione fiscale, facilitando la gestione delle tue imposte.

Prima di investire in criptovalute, è importante familiarizzare con il loro funzionamento, le opportunità e i rischi. Le criptovalute possono subire forti oscillazioni di prezzo, quindi è consigliabile investire solo il denaro di cui puoi fare a meno in caso di necessità.