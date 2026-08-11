Investimenti sostenibili: come funziona il portafoglio multi-asset di BlackRock

Scopri come il BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR combina investimenti sostenibili e strategie di crescita per offrire opportunità di rendimento.

Nel panorama degli investimenti sostenibili, il BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) si distingue come un’opportunità unica per gli investitori. Questo Exchange-Traded Fund attivamente gestito non solo considera i criteri di sostenibilità, ma adotta anche una strategia multi-asset che include azioni, obbligazioni, metalli preziosi e strumenti del mercato monetario.

La gestione attiva del portafoglio permette di valutare le obbligazioni e le aziende in base a criteri ecologici, sociali e di governance aziendale (ESG). Questo approccio integrato offre agli investitori la possibilità di partecipare a un mercato in crescita, mantenendo un occhio attento alla sostenibilità.

Le diverse strategie di rischio

I tre BlackRock Portfolio ETF si differenziano principalmente in base al livello di rischio che sono disposti a tollerare. Il portafoglio conservatore è ideale per chi preferisce una fluttuazione annuale dei rendimenti compresa tra il 2% e il 5%. Per chi è disposto a un po’ più di volatilità, il portafoglio moderato offre una fluttuazione annuale tra il 5% e il 10%. Infine, il portafoglio di crescita è rivolto agli investitori più audaci, con una fluttuazione annuale che può arrivare fino al 15%.

Performance e dati chiave

La performance del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) è un altro aspetto fondamentale da considerare. Con un rapporto totale spese (TER) dello 0,25%, questo ETF offre un’opportunità di investimento efficiente. La dimensione del fondo, pari a 104,12 milioni di euro, e la sua data di emissione, l’8, ne fanno un’opzione interessante per gli investitori.

Le performance storiche mostrano un rendimento annuale medio del 9,47% dall’emissione, con un picco del 21,86% nel primo anno. Anche se ci sono stati anni di flessione, come il -18,25% nel 2026, il fondo ha dimostrato una capacità di recupero notevole.

Dettagli tecnici e classificazioni

Il fondo è classificato come Articolo 8 secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) il che significa che integra i criteri ESG nella sua strategia di investimento. Con una copertura valutaria non inclusa e un domicilio in Irlanda, questo ETF è progettato per offrire flessibilità e accessibilità agli investitori europei.

Il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) è quotato sul mercato di Milano e appartiene alla categoria degli ETF a gestione attiva. Con un codice ISIN IE00BLLZQ805 e un lotto minimo di 1,00, è facilmente accessibile per gli investitori che desiderano diversificare il loro portafoglio.

Con una gestione attiva e una strategia multi-asset, questo ETF offre un’opportunità unica per partecipare ai mercati finanziari in modo responsabile e redditizio.