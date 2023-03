Postepay Evolution è una carta di credito prepagata che consente di effettuare pagamenti in modo sicuro e veloce. La carta come funziona, quali sono i costi e quali sono i servizi associati? Abbiamo preparato una guida completa che spiega tutto quello che c’è da sapere su Postepay Evolution.

Tutto quello che c’è da sapere su Postepay Evolution: dai costi ai servizi

Postepay Evolution è una carta di credito prepagata, che permette di effettuare pagamenti in modo sicuro, veloce ed economico. La carta è emessa dal Gruppo Intesa Sanpaolo ed è gestita da Poste Italiane. Postepay Evolution può essere usata per acquistare beni e servizi nei negozi fisici e online, per prelevare denaro contante da tutti gli sportelli bancomat e per effettuare bonifici bancari.

I vantaggi della Postepay Evolution

Postepay Evolution offre numerosi vantaggi rispetto alle carte di credito tradizionali. Innanzitutto, non è necessario avere un conto corrente bancario per attivare la carta. Inoltre, la carta non prevede spese di gestione né costi di emissione. Inoltre, Postepay Evolution è dotata di una serie di servizi aggiuntivi, tra cui l’estratto conto online, il servizio di notifica SMS e la possibilità di utilizzare la carta sia in Italia che all’estero.

Costi di Postepay Evolution

I costi di Postepay Evolution sono piuttosto contenuti. Non c’è alcun costo di emissione o di gestione della carta. Inoltre, sono previsti costi di ricarica, prelievo e pagamento molto contenuti. Inoltre, la carta non prevede alcun canone annuo. I costi delle transazioni sono calcolati in base al tipo di operazione effettuata.

Quanti soldi puoi mettere su Postepay Evolution?

Postepay Evolution permette di caricare fino a un massimo di 5.000 euro. La carta è quindi adatta sia per piccole spese che per grandi acquisti.

Come ricaricare Postepay Evolution?

Postepay Evolution può essere ricaricata in diversi modi. È possibile ricaricare la carta presso un qualsiasi ufficio postale, tramite un bonifico bancario o utilizzando uno dei tanti servizi di ricarica disponibili, come ad esempio Satispay, PayPal e Amazon Pay.

Come effettuare un bonifico con Postepay Evolution?

Postepay Evolution permette di effettuare bonifici bancari in modo semplice e veloce. È possibile effettuare bonifici in Italia e all’estero. Per effettuare un bonifico, è necessario conoscere il codice IBAN del beneficiario.

Come usare Postepay Evolution all’estero?

Postepay Evolution può essere utilizzata all’estero per effettuare pagamenti e prelievi di denaro contante. Tuttavia, è necessario fare attenzione ai costi di commissione applicati dalle banche straniere per i prelievi di contante.

Come funziona Postepay Evolution Business?

Postepay Evolution Business è una carta prepagata dedicata alle aziende. La carta offre una serie di servizi pensati per le esigenze di gestione delle spese aziendali. Inoltre, la carta prevede una serie di funzionalità avanzate, come il controllo online delle spese effettuate, la possibilità di assegnare una carta a ciascun dipendente e la gestione dei pagamenti in modo sicuro e veloce.

Come fare in caso di Postepay Evolution scaduta?

In caso di scadenza della Postepay Evolution, è necessario richiedere una nuova carta presso un ufficio postale o un punto vendita autorizzato. È necessario fornire i dati personali, un documento di identità valido e una prova di residenza.

Conclusione

Postepay Evolution è una carta di credito prepagata che offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti in modo sicuro, veloce ed economico. La carta non prevede alcun costo di emissione o di gestione ed è possibile ricaricarla in diversi modi. Inoltre, è possibile effettuare bonifici bancari in Italia e all’estero. Per concludere, Postepay Evolution è una carta molto utile per chi desidera effettuare pagamenti in modo sicuro e veloce. Per maggiori informazioni sui costi, sui servizi offerti e sulle modalità di ricarica, è possibile consultare il sito web ufficiale di Poste Italiane. Suggerimenti Anche se non è obbligatorio, è consigliabile attivare l’opzione SMS per ricevere notifiche su ogni transazione effettuata. Inoltre, è consigliabile utilizzare la carta solo presso banche ed esercizi commerciali affidabili, in modo da evitare truffe e frodi. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web di Poste Italiane.