Una strategia di Trading Shiba Inu davvero redditizia

Oggi ti insegnerò una redditizia strategia di trading Shiba inu.

Questa strategia avrà due parti specifiche per aiutarti a trarre profitto da Shiba Inu.

La prima parte spiegherà una strategia di mantenimento a lungo termine per Shiba Inu.

La parte 2 sarà una strategia di trading giornaliero Shiba Inu o strategia di swing trading.

Poiché credo nel tenere a lungo termine, è anche possibile generare reddito a breve termine.

Io chiamo questo double-dipping fare soldi più di un modo.

La prima volta che mi sono immerso due volte è stato quando stavo raccogliendo i soldi della bolletta GI per andare a scuola dall’esercito, e stavo raccogliendo soldi da UPS, il mio attuale datore di lavoro, per andare a scuola.

Sono stato pagato per la stessa cosa due volte! Adoro il double-dipping.

Se sei interessato ad altre idee di strategia double-dipping, fammelo sapere nei commenti.

Introduzione a Shiba: piano a lungo termine

Cos’è Shiba Inu?

Shiba Inu è una moneta crittografica sulla rete Ethereum.

Shiba è un doge della moneta del meme con il titolo di dogecoin killer.

Il team di sviluppo della moneta ha creato un white paper di 28 pagine che spiega i loro piani per Shiba inu.

Uno dei motivi principali per cui hanno creato la moneta shib è quello di concentrarsi su valuta e programmi decentralizzati.

Il decentramento significa che è nelle mani del popolo, non nelle mani del governo, a differenza della valuta fiat che è sotto il controllo dei banchieri centrali e del governo.

L’idea è quella di dare potere alla comunità e alla persona media.

Tutto ciò che porta potere e scelta al popolo può essere considerato un’idea radicale, che può far sì che molti nemici si sollevino contro quelle idee.

Ciò significa che questo è più di una moneta, è un movimento.

È un movimento che può portare scelta alla persona comune e profitto.

Sono un grande sostenitore dei benefici a lungo termine di Shiba Inu per i seguenti motivi.

Shiba Inu è una moneta deflazionistica che è l’opposto di una moneta inflazionistica. Quando qualcosa è deflazionistico, significa che ha un’offerta massima ed è limitata. Versetti, ad esempio, dollaro USA, che è inflazionistico perché ha un’offerta illimitata. La seconda ragione per cui sono un grande sostenitore dello Shiba Inu è che limitano l’offerta di monete Shiba Inu. Facendo bruciare Shiba su larga scala, stanno distruggendo la fornitura di Shiba per rendere il numero di Shiba ancora più basso, il che può aumentare il valore SE diminuiscono l’offerta. Al contrario, l’aumento della domanda contemporaneamente può comportare un aumento significativo del valore. La terza ragione è che hanno un team di talento che stanno lavorando per creare valore reale per l’uso della comunità Shiba. Gli sviluppatori hanno una tabella di marcia per un NFT Shiba, uno scambio Shiba, uno shibarium, una rete Shiba e un gioco Shiba. L’esercito Shib ha milioni di seguaci che credono che la moneta potrebbe andare a un centesimo. La maggior parte delle persone pensa che siano pazzi e hanno ragione; sono pazzi, abbastanza pazzi da ottenere il prezzo a un centesimo 🙂 Mi capita di essere uno di loro, e so di essere pazzo.

Cos’è uno Shib Burn:

Le persone inviano monete a un portafoglio morto a cui non è più possibile accedere, rimuovendo definitivamente il denaro dalla fornitura.

Nota* solo perché la fornitura è limitata non la rende automaticamente preziosa. Ci deve essere domanda con l’offerta limitata.

Ho i miei vecchi disegni d’infanzia, che sono rari. Vale milioni per mia madre, ma non posso venderlo al resto del mondo per niente.

Hai un’idea di come funziona?

Puoi seguire la quantità di tutte le bruciature shib qui su un sito Web di monitoraggio chiamato shibburn.

Come bruciare Shib:

Bruciare Shib diminuirà l’offerta della moneta Shiba inu. Diverse aziende fanno parte dell’esercito Shiba e stanno volontariamente prendendo parte dei loro profitti e bruciandoli.

Steven Cooper, il fondatore di Bigger Entertainment, ha creato diverse playlist che guadagnano royalties quando si riproduce musica. Steven compra shib con i diritti d’autore che guadagnano dalle playlist. Lo shib che acquistano viene inviato ai portafogli morti, che è il modo in cui li bruciano.

Travis Johnson ha due giochi che ha creato e sta bruciando shib con il 100% delle entrate che guadagna dai suoi due giochi.

Brick Buster: un divertente gioco di tiro di mattoni.

Zombie Assassins: un divertente gioco di puzzle in cui cerchi di distruggere gli zombie. Zombie Assasins è il mio preferito dei due giochi, e possiamo bruciare shib mentre giochiamo.

Piano di investimento a lungo termine per Shiba Inu

Coprirò il piano a lungo termine del mio piano di acquisto e mantenimento Shiba Inu.

Acquista quante più monete possibile.

Guarderò le mie fonti di entrate, le aggiungerò e metterò il 10% dei miei guadagni in Shiba ogni settimana.

Il prezzo della moneta Shiba Inu è basso in questo momento e un investimento di $ 100 ti farà guadagnare circa 3 milioni di monete.

Lo sto facendo perché credo che aumenterà di valore.

Continuerò a comprare il 10% di shib fino a quando il prezzo non arriverà a un centesimo o otterrò 10 miliardi di monete, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Quando arriverò a 10 miliardi, metterò il 10% in un altro asset. Se vuoi rimanere aggiornato sulle mie strategie di investimento, assicurati di ascoltare il podcast How To Trade It.

Quando shib ottiene aumenti di valore a un centesimo, tirerò fuori il 50% del profitto e lo reinvestirò in altre attività che creano entrate.

Come azioni, immobili, aziende o un’altra criptovaluta.

Terrò il resto del mio shib inu fino a quando il prezzo non arriverà a $ 1, e a quel punto, venderò un ulteriore 50% e investirò i profitti in attività che producono entrate.

La chiave per essere finanziariamente liberi è comprare cose che producono entrate.

La migliore strategia di trading Shiba

Come fare trading con Shiba INU:

Fase uno: aprire un nuovo conto di trading

Luoghi in cui puoi scambiare Shiba Inu.

Puoi scambiare shiba INU su Webull, coinbase e coinbase pro.

Se non hai un account con nessuna delle piattaforme di cui sopra, puoi aprirle e ottenere un bonus con i seguenti link.

Webull $5 bonus shib gratuito Clicca qui ora.

Coinbase Ottieni $ 10 di bitcoin quando apri un nuovo account coinbase.

Presto, Shiba Inu sarà disponibile per il commercio su Robinhood, e quando ciò accadrà, è un’altra opzione che potresti prendere in considerazione.

In questo momento, il mio posto preferito per scambiare Shiba Inu è Webull.

Fase due: metti il tuo grafico su un intervallo di tempo di 1 ora

Il prossimo passo per aiutarti a imparare a scambiare Shiba Inu è sapere quando entrare nel commercio.

Metti i tuoi grafici su un intervallo di tempo di 1 ora:

*Nota Questa strategia funzionerà su qualsiasi periodo di tempo che desideri scambiare, ma stiamo insegnando l’1 ora per questo articolo.

Passaggio 3: aggiungi i livelli di supporto e resistenza al grafico.

Questa strategia sarà focalizzata solo sull’acquisto poiché, in questo momento, pochissime persone possono corto Shiba Inu.

Se più broker aggiungono Shiba come CFD, potremmo cambiarlo in seguito, concentrandoci solo sull’acquisto.

Vuoi trovare un livello di supporto in cui il prezzo si è fermato in precedenza sul grafico.

Se hai bisogno di più allenamento su supporto e resistenza, dai un’occhiata al nostro articolo dettagliato.

Passo 4: Condizioni di ingresso sulla strategia di trading Shiba INU

Quando il prezzo si sposta al livello, si aspetta che si formi una candela rialzista.

Quando ottieni una candela rialzista che sembra forte, vorrai fare uno scambio di acquisto.

Si entra nel trade quando la chiusura è al di sopra del precedente massimo della candela.

Oppure potresti voler controllare anche la guida alla strategia di azione dei prezzi.

Passaggio 5: posizionamento Stop Loss

Dopo essere entrati nel trade, posizionate immediatamente il vostro stop loss al di sotto del livello di supporto.

Una delle parti essenziali del trading è la gestione del denaro, quindi assicurati di avere una buona strategia di gestione del denaro.

Passo 6: Dove posizionare il tuo take profit.

Posiziona il tuo bersaglio al di sotto del livello di resistenza più recente. Ad esempio, cerca di assicurarti di avere almeno 2:1 RR.

In questo modo, ho un rapporto rischio/rendimento di 2 a 1. So che trarrò profitto se vincerò il 35% delle mie operazioni.

Il trade mostrato nell’immagine sopra è poco più di un rapporto rischio / rendimento di due a uno.

Ad esempio, se prendo 1000 operazioni e vinco 350 operazioni e perdo 650 attività SE vinco $ 20 per operazione e perdo $ 10 per operazione, ciò significa che guadagnerò $ 500

Questo è un sacco di lavoro per soli $ 500, ma l’idea è di modificare la strategia in modo da poter aumentare il tasso di vincita.

Un altro esempio commerciale della strategia di trading Shiba Inu

Domande frequenti:

Ecco le risposte ad alcune domande che ricevo frequentemente riguardo alla strategia di trading Shiba Inu.

Shiba Inu è un buon investimento?

Questa è la domanda sbagliata; la domanda corretta è: Shiba inu aumenterà il valore?

La moneta ha un’offerta limitata e anche la domanda sta rapidamente aumentando e, a causa della legge della domanda e dell’offerta, la risposta è sì, aumenterà di valore.

Ma, naturalmente, tutto può succedere, e non conosciamo il futuro, quindi devi fare le tue ricerche.

Il contenuto di questo articolo non è un consiglio di investimento.

Shiba raggiungerà 1 centesimo?

Nessuno lo sa. Come investitori tutto ciò che possiamo fare è guardare l’offerta e la domanda di cose. L’offerta è limitata e la domanda è solo in aumento.

Shiba Inu raggiungerà un centesimo?

Penso che probabilmente sarà molto più di 1 centesimo.

Alcune persone dicono che è impossibile raggiungere 1 centesimo perché se Shiba arriva a 1 centesimo con l’offerta attuale, la capitalizzazione di mercato sarebbe di 23 trilioni di dollari, che dicono sia impossibile.

Dobbiamo considerare i seguenti fattori:

Stanno bruciando shib e riducendo l’offerta totale. Se l’offerta diminuisce, quando arriva a 1 centesimo, la capitalizzazione di mercato probabilmente non si avvicinerebbe a 23 trilioni. Anche se non bruciano le monete, credo ancora che potrebbe raggiungere .01 a causa della domanda. Dollaro in declino: ricorda che c’è un’offerta limitata e la domanda di shib è in rapido aumento. Con il rapido declino del dollaro, una capitalizzazione di mercato di 23 trilioni di dollari non significa molto in questi giorni.

Shiba Inu è uno Shitcoin?

Ciò significa che Shiba Inu è una truffa? Gli sviluppatori prenderanno i soldi e fuggiranno?

Tutto, ovviamente, è possibile, e lo avevamo visto accadere molte volte prima in cripto, dove i creatori hanno semplicemente preso i soldi e cestinato la moneta.

In questo caso, direi di no, perché c’è un enorme supporto online e un enorme team di sviluppo.

Ma tutto è possibile e nessuno conosce il futuro, quindi assicurati di essere pronto a perdere tutto se investi.

Shiba Inu è un buon investimento a lungo termine?

Supponiamo che il team di sviluppo di Shiba Inu continui a lavorare su questi progetti e aumenti il valore della comunità e l’uso dei token. In tal caso, dovrebbe essere un eccellente investimento a lungo termine per molti anni a venire.

Quali sono i principali rischi per Shiba Inu?

Non esiste un investimento perfetto, e Shiba Inu non è diverso.

Ecco quelli che percepisco essere i principali rischi per Shiba Inu.

Leadership: se i leader e il team di sviluppo perdono la concentrazione e la visione. Una moneta come questa dipende dai progetti che verranno realizzati. In questo momento, hanno fatto progressi significativi nel primo anno, ma è ancora presto, e se non eseguono la loro visione, ciò farà deragliare Shiba dal diventare grande. La leadership sta andando bene finora, ma molte monete sono cadute a causa di una scarsa leadership o addirittura di truffe crittografiche, quindi investi solo ciò che puoi permetterti di perdere. Due molte altre monete stanno facendo la stessa cosa. Ci sono state una miriade di monete, e per ogni nuova moneta rilasciata, è competizione per i dollari e le squadre a sostenerle. In questo momento, la competizione sta diventando intensa, e se Shiba Inu vacilla, ci sarà un’altra moneta proprio dietro di essa per prendere il suo posto. Un collasso economico, non sappiamo con certezza cosa accadrà al prezzo di Shiba durante un fallimento finanziario, ma una cosa su cui possiamo essere d’accordo è che durante un collasso, la maggior parte degli articoli diminuisce rapidamente. Se guardiamo indietro alla bolla delle dot com del 2000, la maggior parte delle azioni è scesa e la maggior parte delle azioni dot com è fallita. Anche l’Amazzonia è andata nel deserto per molti anni prima di risorgere dalle ceneri. Molte monete possono scomparire durante un collasso, ma le monete forti con una visione reale sopravviveranno, aumenteranno e diventeranno grandi.

Conclusione

Questa strategia di trading Shiba inu è un ottimo modo per scambiare shiba in modo coerente. Non ci sono garanzie, ovviamente, ma se segui le regole di questa migliore strategia di trading shiba allora tutto è possibile!