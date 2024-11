Risultati finanziari di UniCredit nel terzo trimestre 2024

UniCredit, il noto gruppo bancario italiano, ha recentemente pubblicato i risultati del terzo trimestre 2024, sorprendendo gli analisti con un utile netto di 2,51 miliardi di euro, ben al di sopra delle aspettative che si attestavano a 2,27 miliardi. Questo risultato rappresenta un incremento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando la solidità della banca nonostante le sfide economiche globali.

Analisi dei ricavi e margini

Nel periodo in esame, UniCredit ha registrato ricavi netti pari a 6 miliardi di euro, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è stato sostenuto da un margine di interesse stabile, che si è mantenuto intorno ai 3,6 miliardi di euro. Inoltre, le commissioni nette hanno mostrato una crescita significativa, raggiungendo 1,9 miliardi di euro, con un aumento dell’8,5%. Tuttavia, la banca ha anche effettuato 165 milioni di euro di accantonamenti per perdite su crediti, un aspetto da considerare nel contesto della gestione del rischio.

Prospettive future e revisione della guidance

In seguito a questi risultati, UniCredit ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. L’utile netto atteso è ora superiore ai 9 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di oltre 8,5 miliardi. Anche le stime sui ricavi netti sono state incrementate, ora fissate a circa 24 miliardi di euro, superando la precedente previsione di oltre 23 miliardi. Inoltre, la banca ha annunciato un aumento della quota di accantonamento del dividendo sull’utile netto, portandola al 50% a partire dal 2025, rispetto al 40% attuale. Queste notizie hanno contribuito a un leggero aumento del titolo in Borsa, che ha registrato un +0,7% a 43,14 euro, sebbene i guadagni iniziali siano stati limitati.

Contesto di mercato e reazioni

Il contesto di mercato rimane complesso, con Piazza Affari che ha chiuso in calo dello 0,2% nel giorno delle elezioni statunitensi. Tuttavia, i risultati di UniCredit sembrano indicare una resilienza rispetto alle incertezze economiche. Altri titoli, come Ferrari, hanno mostrato performance contrastanti, evidenziando la variabilità del mercato. La conferma della guidance da parte di Leonardo, che ha siglato un accordo per la fornitura di elicotteri, è un ulteriore segnale di attività nel settore, ma non ha impedito a Ferrari di subire un calo significativo dopo la pubblicazione dei propri risultati trimestrali.