Unizen: cos’è e come funziona

In questa recensione, esamineremo Unizen, uno scambio di criptovaluta ibrido che serve sia investitori al dettaglio che istituzionali. In particolare, vedremo cosa ha da offrire in termini di funzionalità, quanto costa utilizzare la piattaforma, il suo approccio alla sicurezza e il servizio clienti.

Inoltre, questo articolo fornisce un tutorial passo-passo su come creare un account Unizen e partecipare allo staking dei token ZCX.

Informazioni su Unizen

Unizen è un innovativo ecosistema di scambio di criptovaluta intelligente con sede a Vaduz, nel Liechtenstein. È stato lanciato nell’aprile 2021 attraverso un elenco IDO (Initial DEX Offering) sulla piattaforma LaunchPool.

La piattaforma combina il meglio di entrambi i mondi tra scambi centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX) guadagnando il termine CeDeFi.

CeDeFi è l’acronimo di CEntralized DEcentralized FInance e si riferisce a una piattaforma che opera secondo le consuete normative finanziarie sperimentando anche le moderne innovazioni finanziarie introdotte attraverso la blockchain.

Unizen è uno scambio ibrido centralizzato su due livelli: oltre ad essere un CeDeFi, supporta anche sia il trading di criptovaluta che lo staking.

In particolare, lo scambio viene eseguito in cima ai server di Binance Cloud che gli consentono di sfruttare la profonda liquidità disponibile sul più grande scambio di criptovaluta.

Non solo, ma beneficia anche dell’infrastruttura di sicurezza Binance, rendendola una piattaforma sicura per acquistare e vendere una moltitudine di risorse digitali.

Gli utenti della piattaforma possono usufruire delle seguenti funzionalità:

Infrastruttura CeDeFi : la piattaforma fornisce una profonda liquidità proveniente dallo scambio Binance, offrendo al contempo funzionalità DeFi all’interno della stessa interfaccia;

: la piattaforma fornisce una profonda liquidità proveniente dallo scambio Binance, offrendo al contempo funzionalità DeFi all’interno della stessa interfaccia; AI-Powered Social Sentiment Indicators (SSI) – Unizen collabora con LunarCrush, uno strumento di analisi dei social media per fornire punti dati su argomenti di tendenza a trader e investitori;

– Unizen collabora con LunarCrush, uno strumento di analisi dei social media per fornire punti dati su argomenti di tendenza a trader e investitori; Torneo di Altcoin – i progetti altcoin sono soggetti a competizione per la popolarità, con il vincitore che ottiene l’elenco e il supporto gratuiti sulla piattaforma;

progetti altcoin sono soggetti a competizione per la popolarità, con il vincitore che ottiene l’elenco e il supporto gratuiti sulla piattaforma; Dynamic Multi-Asset Staking (DMAS) – I titolari di account Unizen possono guadagnare una varietà di token puntando i loro token ZCX;

– I titolari di account Unizen possono guadagnare una varietà di token puntando i loro token ZCX; Accesso al portfolio ZenX Labs: questa è la piattaforma launchpad sullo scambio ibrido Unizen su cui vengono lanciati nuovi progetti crittografici tramite IEO. Le parti interessate di ZCX sulla piattaforma possono partecipare a eventi di crowdfunding.

Perché i trader di criptovalute usano Unizen?

Come scambio ibrido di criptovaluta, Unizen è in grado di offrire ai propri utenti i vantaggi dell’utilizzo di CEX e DEX. Ad esempio, le piattaforme CEX sono generalmente più user-friendly rispetto alle loro controparti DEX. Unizen non fa eccezione.

I vantaggi di DEX includono le loro comodità come configurazioni rapide delle transazioni, convenienza e mancanza di disposizioni KYC (conosci il tuo cliente). Dato che Unizen è uno scambio ibrido, offre KYC, ma il resto dei vantaggi DEX sono disponibili.

In breve, ecco perché la maggior parte degli investitori ha scelto di utilizzare Unizen per acquistare, vendere e scambiare criptovalute:

Liquidità profonda – Unizen è costruito sull’infrastruttura cloud di Binance, dandogli accesso ad alcuni dei mercati di liquidità più profondi attraverso varie coppie di trading di criptovaluta. La liquidità profonda contribuisce a velocità di transazione elevate, a uno slittamento inferiore e a un rapporto costo-efficacia;

– Unizen è costruito sull’infrastruttura cloud di Binance, dandogli accesso ad alcuni dei mercati di liquidità più profondi attraverso varie coppie di trading di criptovaluta. La liquidità profonda contribuisce a velocità di transazione elevate, a uno slittamento inferiore e a un rapporto costo-efficacia; Aggregazione commerciale – la piattaforma Unizen può reperire liquidità per le coppie di trading DEX da una varietà di mercati su più reti blockchain per servire agli utenti le operazioni più efficienti in termini di costi;

– la piattaforma Unizen può reperire liquidità per le coppie di trading DEX da una varietà di mercati su più reti blockchain per servire agli utenti le operazioni più efficienti in termini di costi; Governance di Exchange – I possessori di token nativi (ZCX) di Unizen sono autorizzati a partecipare a eventi decisionali chiave come il voto su progetti IEO, l’aumento della roadmap e le modifiche al linguaggio di progettazione Unizen;

– I possessori di token nativi (ZCX) di Unizen sono autorizzati a partecipare a eventi decisionali chiave come il voto su progetti IEO, l’aumento della roadmap e le modifiche al linguaggio di progettazione Unizen; Dynamic Multi-Asset Staking – lo staking si sta dimostrando un’attività popolare di generazione di reddito passivo per la maggior parte degli investitori di criptovaluta, ma ciò che è unico nel prodotto di Unizen è che le parti interessate di ZCX possono guadagnare premi token e allocazioni di vendita privata in diverse risorse digitali;

– lo staking si sta dimostrando un’attività popolare di generazione di reddito passivo per la maggior parte degli investitori di criptovaluta, ma ciò che è unico nel prodotto di Unizen è che le parti interessate di ZCX possono guadagnare premi token e allocazioni di vendita privata in diverse risorse digitali; Sicurezza e conformità KYC : la maggior parte delle piattaforme DEX evita le disposizioni KYC. Tuttavia, Unizen deve rispettare le regole KYC in quanto è un ibrido tra una piattaforma CEX e una DEX che aumenta la sicurezza e la protezione degli utenti e dei loro fondi;

: la maggior parte delle piattaforme DEX evita le disposizioni KYC. Tuttavia, Unizen deve rispettare le regole KYC in quanto è un ibrido tra una piattaforma CEX e una DEX che aumenta la sicurezza e la protezione degli utenti e dei loro fondi; Indicatori di sentiment sociale – Unizen fornisce ai trader e agli investitori un robusto indicatore di tendenza sociale che mostra quali argomenti sono di tendenza e il livello della loro popolarità.

Caratteristiche e prodotti chiave di Unizen

Le caratteristiche e i prodotti chiave di una piattaforma aiutano a differenziarla dalla concorrenza. Unizen può essere una nuova piattaforma di trading, ma offre molto per i suoi utenti. Ecco alcune delle sue caratteristiche:

1. Architettura CeDeFi

Unizen ha tre componenti principali che definiscono la sua architettura. Questi sono:

Moduli Unizen – comprendono tutti i moduli che Unizen costruirà e integrerà nella piattaforma nel tempo;

Moduli di terze parti: gli sviluppatori esterni saranno autorizzati a creare e distribuire moduli personalizzati tramite l’integrazione API e un kit di sviluppo software (SDK);

Logica personalizzata Unizen : serve il compito di armonizzare le operazioni tra tutti i moduli per garantire interoperabilità, coerenza e un’interfaccia fluida.

2. Trading

Come scambio, Unizen consente ai suoi utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovalute utilizzando diversi tipi di ordine, tra cui transazioni Limit, Market, Stop-Limit o OCO (order cancel order);

3. Puntata

Gli investitori cripto possono partecipare allo staking dei token ZCX bloccando le loro risorse all’interno di un contratto intelligente. Le risorse puntate possono essere utilizzate per votare sulla governance della piattaforma e su quali progetti possono essere supportati sulla piattaforma ZenX Labs IEO. I premi sui token puntati sono effettuati attraverso varie risorse e token supportati da allocazioni seed / private di progetti IEO;

4.AI-Powered Social Sentiment analysis

Unizen ha collaborato con LunarCrush per fornire ai propri utenti l’accesso ai segnali di sentimento sociale. Il mercato delle criptovalute è altamente vulnerabile ai sentimenti sociali; pertanto avere queste informazioni è fondamentale prima di prendere qualsiasi decisione critica. Questa partnership è anche essenziale per decidere quale progetto sostenere attraverso il processo IEO durante il Torneo di Altcoin;

5. Torneo di Altcoins

Questa è un’offerta unica di Unizen, che consente ai potenziali candidati IEO di lottare per i voti degli stakeholder ZCX in base alla popolarità dei social media su piattaforme come Twitter. Il vincitore ottiene una quotazione gratuita sul mercato Unizen e il supporto dallo scambio CeDeFi.

Il token ZCX

ZCX è un token ERC-20 basato sulla blockchain di Ethereum e nativo della piattaforma Unizen CeDeFi. È un token di utilità che serve a quattro scopi principali:

Governance della piattaforma – I titolari di ZCX hanno il diritto di partecipare a prendere decisioni chiave sulla governance come: Voto sui token crittografici da elencare; Decidere la traiettoria della tabella di marcia; Personalizzazione dell’interfaccia utente dello scambio.

– I titolari di ZCX hanno il diritto di partecipare a prendere decisioni chiave sulla governance come: Richiesta di sconto sulle commissioni di trading – come token di utilità, i trader possono richiedere sconti se pagano le loro commissioni di trading utilizzando ZCX detenuto all’interno del portafoglio del modulo UNIZEN: CEX;

– come token di utilità, i trader possono richiedere sconti se pagano le loro commissioni di trading utilizzando ZCX detenuto all’interno del portafoglio del modulo UNIZEN: CEX; Dynamic Multi-Asset Staking – I possessori di ZCX possono puntare i loro beni all’interno dei pool Unizen e richiedere ricompense in una moltitudine di altri asset, tra cui BTC, Ether, BNB e ZCX, o ottenere allocazioni seed in progetti di lancio IEO;

– I possessori di ZCX possono puntare i loro beni all’interno dei pool Unizen e richiedere ricompense in una moltitudine di altri asset, tra cui BTC, Ether, BNB e ZCX, o ottenere allocazioni seed in progetti di lancio IEO; Accesso diretto al portfolio ZenX Labs – Le parti interessate di ZCX ottengono i biglietti per partecipare agli investimenti in fase iniziale per i progetti ZenX e gli eventi IEO

Secondo l’elenco Unizen su Launchpool, un miliardo di token ZCX sono stati creati durante il TGE (evento di generazione di token). Questa offerta è programmata per ridursi poiché alcuni dei token vengono bruciati fuori dalla circolazione per creare un effetto deflazionistico. Solo una parte delle tariffe di inserzione verrà bruciata.

Ecco una carrellata della pianificazione dell’allocazione dei token seguendo il TGE:

Squadra – 20% (200M)

Ecosistema – 30% (300M)

Fondazione – 28,5% (285M)

Partner & Advisors – 5,5% (55M)

Seme – 5% (50M)

Strategico – 5% (50M)

Vendita privata – 6% (60M)

Nota: I token ZCX possono essere acquistati su KuCoin, Gate.io e UniSwap, tra gli altri posti.

Tariffe e prezzi Unizen

Unizen utilizza un modello di commissione di trading maker/taker e i tassi rispecchiano quelli addebitati dallo scambio Binance da cui ricava la sua liquidità. Un maker è un partecipante al mercato che aggiunge liquidità, mentre un acquirente la rimuove o la prende.

Simile a Binance, Unizen offre anche sconti di trading attraverso il token di utilità della piattaforma ZCX. Per richiedere sconti, assicurati di detenere token ZCX all’interno del portafoglio del modulo UNIZEN:CEX o del tuo conto di trading.

Ecco il piano tariffario aggiornato dello scambio:

Unizen utilizza un modello di abbonamento per i suoi moduli premium DeFi, come il DMAS. In questo caso, l’utente è tenuto a pagare $ 50 per un abbonamento pro utilizzando risorse ETH, USDC o ZCX.

La commissione di $ 50 si applica a ogni portafoglio mainnet collegato a Unizen, il che significa che se si collegano più portafogli per partecipare al modulo DMAS, ad esempio, ogni portafoglio dovrà essere pagato per accedere alla piattaforma.

Altri moduli non premium sono accessibili gratuitamente a tutti gli utenti.

Come creare un conto commerciale Unizen (passo dopo passo)

Creare un account con Unizen è semplice. La piattaforma è conforme alle disposizioni KYC ed è facile da usare, soprattutto per i principianti, e offre strumenti essenziali per un trader di criptovaluta esperto. Per creare un account Unizen, attenersi alla seguente procedura:

Passo 1 – Visita Unizen.

Vai alla home page di Unizen attraverso l’indirizzo https://www.unizen.io/ e fai clic sul pulsante [Ecosistema] nella parte in alto a destra della pagina.

Questa azione ti condurrà all’app Unizen dove potrai interagire con i moduli Cefi e DeFi.

Passo 2 – Vai alla pagina di trading.

Per scambiare una qualsiasi delle coppie supportate, è necessario utilizzare un account Unizen e, pertanto, ci sono i pulsanti [Registrati] o [Accedi] su questa interfaccia.

La pagina di destinazione predefinita dalla home page è l’interfaccia [Guadagna] che viene utilizzata per interagire con i moduli decentralizzati. Per accedere alla pagina di trading, fai clic sulla scheda [Trade] nella barra di navigazione a sinistra.

Passo 3 – Registrati per un account Unizen.

Fai clic sul pulsante [Registrati] nella parte in alto a destra della pagina di trading.

Fornisci il tuo indirizzo e-mail e crea una password complessa. Ricordati di selezionare la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi fai clic sul pulsante [Registrati].

Passaggio 4: verificare l’indirizzo e-mail.

Unizen invierà un codice di verifica all’indirizzo e-mail fornito nel passaggio precedente. Controlla il tuo account e-mail per il codice a sei cifre e usufruisci di esso nel passaggio successivo.

Unizen rileva automaticamente il codice una volta inserito nel campo e ricarica la pagina.

Passaggio 5: fornire i dettagli KYC.

Successivamente, Unizen ti chiederà di compilare il modulo informativo KYC, fornendo il tuo nome ufficiale, il numero di passaporto, la data di nascita e i dettagli dell’indirizzo.

Fai clic sul pulsante [Inizia verifica] per accedere al tuo account. Dovrai verificare questi dettagli attraverso la sezione di verifica una volta effettuato l’accesso al tuo account.

Per fare ciò, passa il mouse sopra l’icona del profilo in alto a destra della pagina commerciale dopo aver effettuato l’accesso, quindi seleziona il link [Verifica, pagamenti e limiti] dal menu a discesa.

Quindi, fai clic sul pulsante [Ri-verifica] come mostrato di seguito.

Procedi a fornire un’immagine scansionata del tuo documento di identità e sottoponiti alla verifica obbligatoria del volto. Una volta terminata la verifica dell’identità, sarai in grado di accedere a tutti i moduli all’interno della piattaforma Unizen.

Unizen è sicuro?

Unizen è una delle piattaforme CeDeFi più sicure sul mercato. Il suo modulo di scambio centralizzato è ospitato sull’infrastruttura Binance Cloud che gli consente di reperire liquidità dal più grande scambio di criptovaluta. Inoltre, eredita anche la sicurezza leader del settore di Binance rendendo il servizio di trading di Unizen tra le piattaforme più sicure.

La finanza decentralizzata richiede che gli investitori mantengano la custodia dei loro beni, che è un approccio molto più sicuro alla sicurezza rispetto agli scambi centralizzati che prendono in custodia i beni dei loro clienti. Per utilizzare il servizio Earn di Unizen per lo staking, gli utenti devono collegare un portafoglio di auto-custodia esterno come MetaMask.

Infine, Unizen fornisce ai suoi utenti molteplici strumenti di sicurezza per salvaguardare i loro account. Questi sono:

Autenticazione a secondo fattore (2FA) – Gli utenti Unizen possono abilitare 2FA tramite verifica e-mail e / o SMS oltre a generatori di passcode monouso, chiamati anche app di autenticazione;

– Gli utenti Unizen possono abilitare 2FA tramite verifica e-mail e / o SMS oltre a generatori di passcode monouso, chiamati anche app di autenticazione; Verifica dell’identità : l’aderenza alle disposizioni KYC aumenta la sicurezza della piattaforma scoraggiando l’uso non autorizzato del servizio;

: l’aderenza alle disposizioni KYC aumenta la sicurezza della piattaforma scoraggiando l’uso non autorizzato del servizio; Codice anti-phishing: il phishing è un metodo comune utilizzato dagli hacker per rubare i fondi dei clienti. Unizen ha implementato il codice anti-phishing, che è un pezzo di caratteri o parole casuali che l’utente imposta per consentire loro di identificare le e-mail false da quelle autentiche;

phishing è un metodo comune utilizzato dagli hacker per rubare i fondi dei clienti. Unizen ha implementato il codice anti-phishing, che è un pezzo di caratteri o parole casuali che l’utente imposta per consentire loro di identificare le e-mail false da quelle autentiche; Whitelist degli indirizzi di prelievo: questa funzione garantisce che i fondi all’interno di un account vengano prelevati solo per autorizzare gli indirizzi. Eventuali nuove aggiunte possono essere utilizzate solo dopo un periodo ritardato, ad esempio 24-48 ore, che dovrebbe essere sufficiente per arrestare eventuali trasferimenti non autorizzati.

Assistenza clienti Unizen

L’assistenza clienti è un aspetto essenziale di uno scambio di criptovaluta in cui la maggior parte delle piattaforme ha investito molto nelle comunità e nei community manager per aiutare a risolvere i problemi dei clienti. Unizen, nonostante sia uno scambio relativamente nuovo, ha anche coltivato una vivace comunità di fan sui canali dei social media.

Gli utenti possono ottenere rapidamente aiuto con le loro domande, dal capire come creare un account alla configurazione delle chiavi API e alla partecipazione a progetti ZenX. I clienti possono anche utilizzare questi canali per seguire lo sviluppo e l’esecuzione della roadmap.

Ecco alcuni dei canali per ottenere aiuto da Unizen e dalla sua comunità di utenti;

Collegato;

Medio;

Blog del sito web;

Cinguettare;

Telegramma;

Github;

Modulo di contatto del sito web.

Pro e contro dell’utilizzo dell’ecosistema Unizen Smart CeDeFi

Pro

Il modulo CEX di Unizen funziona sull’infrastruttura Binance Cloud ereditando la sicurezza e l’economicità del principale exchange di criptovaluta;

L’offerta di prodotti ibridi centralizzati e decentralizzati consente alla piattaforma di servire una clientela più ampia a seconda delle loro esigenze;

La funzione DMAS consente agli staker di richiedere ricompense in diverse altre risorse risparmiando loro un ulteriore passaggio di dover convertire le ricompense in risorse di scelta;

L’elevata conformità normativa garantisce che la piattaforma possa attrarre investitori istituzionali;

Unizen offre un token di utilità nativo che può essere utilizzato per richiedere sconti sulle commissioni di trading;

La piattaforma offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva;

Gli utenti hanno un elenco completo di strumenti di sicurezza per proteggere i loro account;

C’è una profonda liquidità proveniente dallo scambio Binance;

Il modulo DEX fornisce supporto per un ampio elenco di portafogli tra cui MetaMask, Coinbase Wallet e wallet supportati da WalletConnect;

I membri della comunità e le parti interessate di ZCX possono partecipare alla governance della piattaforma.

Contro

Lo scambio non offre nulla di nuovo, il che lo contrappone ad altre piattaforme più consolidate che si sono specializzate nell’offerta di Servizi DeFi e di trading centralizzati o decentralizzati;

Ogni portafoglio mainnet che interagisce con il modulo DMAS pagherà una quota di abbonamento di $ 50, che potrebbe diventare costosa per un investitore che utilizza diversi portafogli su più reti;

Unizen è relativamente nuovo sul mercato.

Considerazioni finali

L’offerta ibrida CeDeFi di Unizen è una solida aggiunta al variegato mercato del trading di criptovaluta. Gli investitori sono spesso divisi tra la scelta di fornitori di servizi centralizzati e decentralizzati, ma ora con Unizen, non devono scegliere. Possono ottenere entrambi in un’unica piattaforma.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo dello scambio, tra cui l’offerta di mercati di liquidità profonda provenienti da Binance. Binance è anche uno scambio altamente sicuro, una funzionalità che arriva fino a Unizen attingendo ai servizi cloud del primo.

L’elenco completo di servizi e prodotti soddisferà la maggior parte degli investitori di criptovaluta. Mentre il team lavora per realizzare la roadmap del progetto, gli utenti possono aspettarsi più funzionalità.

Domande frequenti su Unizen (ZCX)

Cos’è Unizen?

Unizen è uno scambio ibrido di criptovaluta che offre servizi centralizzati e decentralizzati a investitori al dettaglio e istituzionali. La piattaforma è conforme alle disposizioni normative per un fornitore di servizi finanziari, facendo appello anche agli utenti di auto-custodia interessati ad accedere a mercati di liquidità profonda.

Cosa posso fare con il token Unizen (ZCX)?

ZCX è un token di utilità ERC-20 nativo sullo scambio Unizen che può essere utilizzato in quattro modi:

Richiedere sconti sulle commissioni di trading;

Partecipare alla governance dello scambio;

Ottenere l’accesso al portafoglio ZenX Labs; e

Puntato attraverso il modulo DMAS.

Quali sono le commissioni per l’utilizzo dello scambio Unizen CeDeFi?

Il modulo Unien:CEX addebita commissioni di trading basate su base maker/taker con commissioni che vanno dallo 0,04% allo 0,1%. Gli utenti possono richiedere sconti su queste tariffe utilizzando i token ZCX.

I moduli decentralizzati utilizzano un modello di abbonamento con ogni connessione al portafoglio mainnet che costa $ 50.

Come posso contattare l’assistenza clienti di Unizen?

Esistono diversi canali di comunicazione per i clienti Unizen per raggiungere il team dello scambio o ottenere aiuto dalla comunità. Esse comprendono: