UpLift DAO: cos’è e come funziona

In questa recensione, analizzeremo UpLift DAO, una piattaforma di crowdfunding e launchpad decentralizzata e senza autorizzazioni. In particolare, considereremo la sua proposta di vendita, nonché il motivo per cui gli investitori crittografici e gli sviluppatori di progetti lo utilizzano. Inoltre, delineeremo un semplice processo passo-passo per creare un account con UpLift e partecipare a un prossimo IDO.

Cos’è UpLift DAO?

UpLift è un progetto di criptovaluta ambizioso e innovativo lanciato a novembre 2021 con l’obiettivo di semplificare gli investimenti in fase iniziale per progetti basati su blockchain. Il termine DAO aggiunto al suo nome sta per Decentralized Autonomous Organization. Un DAO è vagamente definito come una comunità di individui e / e istituzioni con un obiettivo condiviso le cui decisioni sono prese collettivamente.

Come DAO, UpLift dipende dalla sua comunità per decidere quali progetti supportare tramite il processo Initial DEX Offering (IDO), come incubarli e accelerarli dopo l’IDO.

Considerando che, DEX sta per Decentralized Exchange, quindi, l’IDO è la prima vendita pubblica di token nativi di un progetto blockchain utilizzando una piattaforma DEX.

Inoltre, UpLift ha un token di utilità soprannominato LIFT che serve a diversi scopi come discuteremo più avanti in questa recensione. È essenziale avere una sospensione di questi token LIFT per chiunque desideri partecipare all’interno della piattaforma UpLift DAO.

Perché gli investitori cripto usano UpLift?

L’idea alla base di UpLift DAO è duplice: da un lato, i fondatori stanno cercando di rendere più facile per gli investitori al dettaglio entrare al piano terra del sostegno a società e progetti di startup crittografiche.

D’altra parte, UpLift sta cercando di creare una comunità vibrante che sia allettante per gli sviluppatori blockchain che cercano di raccogliere fondi per le loro idee. Questo perché, con UpLift, la comunità lavora per incubare il progetto, lanciarlo e accelerarlo per, si spera, ottenere un’adozione diffusa.

In generale, la maggior parte dei partecipanti di UpLift sono investitori alla ricerca della loro prossima opportunità di investimento. La piattaforma è attraente per queste persone per i seguenti motivi:

Bassa barriera all’ingresso. Questo è un enorme punto di forza, soprattutto per i potenziali investitori al dettaglio. L’importo minimo di cui chiunque ha bisogno per partecipare a un evento IDO è di 100 token LIFT;

Questo è un enorme punto di forza, soprattutto per i potenziali investitori al dettaglio. L’importo minimo di cui chiunque ha bisogno per partecipare a un evento IDO è di 100 token LIFT; Facilmente accessibile – UpLift è disponibile in tutto il mondo e attualmente ha investitori attivi da almeno 80 paesi diversi. Come piattaforma decentralizzata, chiunque può aderire, anche se deve ancora sottoporsi all’identificazione KYC (conosci il tuo cliente) prima di poter investire in qualsiasi progetto;

– UpLift è disponibile in tutto il mondo e attualmente ha investitori attivi da almeno 80 paesi diversi. Come piattaforma decentralizzata, chiunque può aderire, anche se deve ancora sottoporsi all’identificazione KYC (conosci il tuo cliente) prima di poter investire in qualsiasi progetto; Molteplici opportunità di guadagno – UpLift offre diverse opportunità agli investitori di guadagnare fondi extra, anche attraverso lo staking di token LIFT, la partecipazione ad attività promozionali, di governance e di riferimento;

– UpLift offre diverse opportunità agli investitori di guadagnare fondi extra, anche attraverso lo staking di token LIFT, la partecipazione ad attività promozionali, di governance e di riferimento; Vivace comunità – la comunità UpLift comprende cacciatori di taglie, investitori al dettaglio e istituzionali, KOL (opinion leader chiave, influencer, sviluppatori blockchain e revisori. Tutti questi membri portano qualcosa sul tavolo assicurando che solo progetti meritevoli e pre-approvati siano proposti per il sostegno attraverso l’IDO.

Perché gli sviluppatori di progetti crittografici utilizzano UpLift?

L’altro lato dell’equazione UpLift sono i progetti blockchain che vengono lanciati attraverso la piattaforma. Ci sono diverse alternative disponibili a questi progetti, tra cui presentazioni dirette agli investitori attraverso ICO e quotazioni di scambio centralizzate. Alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di UpLift includono:

Comunità vibrante – i progetti crittografici interessati al crowdfunding tramite UpLift DAO possono attingere a una comunità pronta di early adopter, marketer, influencer e investitori con una mentalità a lungo termine di supporto al progetto oltre la fase di lancio. Ci sono anche potenziali assunzioni all’interno della comunità;

– i progetti crittografici interessati al crowdfunding tramite UpLift DAO possono attingere a una comunità pronta di early adopter, marketer, influencer e investitori con una mentalità a lungo termine di supporto al progetto oltre la fase di lancio. Ci sono anche potenziali assunzioni all’interno della comunità; Risorse : i progetti che si qualificano per il lancio su UpLift non solo ottengono l’accesso alle risorse di crowdfunding, ma hanno anche accesso a preziosi feedback da parte di utenti in fase iniziale, partner di audit professionali, venture capitalist e consulenti di progetto;

: i progetti che si qualificano per il lancio su UpLift non solo ottengono l’accesso alle risorse di crowdfunding, ma hanno anche accesso a preziosi feedback da parte di utenti in fase iniziale, partner di audit professionali, venture capitalist e consulenti di progetto; Piattaforma cross-chain – UpLift supporta progetti crittografici basati su BNB Chain, Ethereum e Tron. Ethereum è la principale piattaforma di contratti intelligenti mentre BNB Chain è un derivato della base di codice ethereum che offre una facile compatibilità tra i due. Ciò significa che UpLift è accettabile per la maggior parte dei prossimi progetti crittografici.

Caratteristiche principali di UpLift DAO

UpLift offre tre caratteristiche principali particolarmente orientate verso i suoi potenziali clienti IDO:

Incubatore; Launchpad; Acceleratore.

1. Incubatore

L’incubatore è la prima fase che tutti i potenziali progetti IDO attraversano una volta selezionati per il supporto e il lancio sulla rampa di lancio di UpLift. Qui hanno accesso alle seguenti risorse:

Utenti e adottanti in fase iniziale – Questi sono essenziali per dare un feedback prezioso sull’adattamento del prodotto al mercato;

– Questi sono essenziali per dare un feedback prezioso sull’adattamento del prodotto al mercato; Consapevolezza della comunità : è nella fase di incubatore che i potenziali partecipanti al crowdfunding vengono a conoscenza del progetto attraverso post sui social media e articoli di mercato;

: è nella fase di incubatore che i potenziali partecipanti al crowdfunding vengono a conoscenza del progetto attraverso post sui social media e articoli di mercato; Consulenza: la comunità UpLift è composta da influencer, marketer, revisori della sicurezza, consulenti tecnici e legali e VC tra molti altri esperti. Qualsiasi progetto che arrivi alla fase di incubatore è esposto a tutte queste risorse;

2. Launchpad

Ci sono quattro eventi che si verificano su UpLift DAO durante il lancio di un progetto attraverso il processo IDO. Questi sono:

Preparazione: il team principale prepara tutti i requisiti necessari per garantire un IDO di successo; Whitelisting – durante questo evento, tutti i partecipanti IDO interessati passano attraverso KYC, puntano i loro token LIFT e si registrano per la partecipazione; Pre-vendita: gli investitori in fase iniziale o i partecipanti al crowdfunding e i VC ottengono le loro allocazioni dei nuovi token in base a due round di prevendita: exclusive e open round. I partecipanti al round esclusivo vengono scelti da un sistema di lotteria mentre i partecipanti al round aperto rivendicano i token in base all’ordine di arrivo; Token Generation Event (TGE) – dopo la pre-vendita, il team del progetto lancerà il progetto sulla loro blockchain preferita e assegnerà i token in base alla tokenomics proposta.

3. Acceleratore

Dopo il lancio del token e la conclusione dell’IDO, UpLift mantiene il supporto continuo per i progetti attraverso la sua comunità incentivando le persone a partecipare alle attività promozionali, alla governance dei vari progetti e all’agricoltura di rendimento.

Picchettamento

Al di fuori delle funzionalità orientate ad attrarre i progetti blockchain, UpLift DAO offre anche lo staking ai partecipanti alla comunità in parte come incentivo a detenere maggiori quantità del token LIFT nativo. Le parti interessate possono ottenere rendimenti fino al 20% APY per importi maggiori. Ecco un programma sui rendimenti di puntata in base all’importo detenuto:

LIFT Tokenomics

LIFT ha tre scopi principali all’interno dell’ecosistema UpLift essendo il suo token di piattaforma nativo. Questi sono:

Picchettamento;

Ricompense; e

Gratifiche.

1.000.000.000 di token LIFT sono stati creati durante il TGE del progetto nel novembre 2021. Secondo la documentazione di UpLift, alla prevendita pubblica è stato assegnato circa il 18% di questi token, mentre il consiglio DAO e il tesoro hanno ottenuto rispettivamente l’8% e il 14%.

Il resto dei token è stato assegnato come segue:

Vale la pena notare che i token DEL CONSIGLIO DAO sono investiti in tre anni con rilascio scaglionato a partire dal primo anno.

Anno 1 – 15%

Anno 2 – 30%

Anno 3 – 55%

L’acquisizione dei token del membro del consiglio garantisce che siano incentivati abbastanza da rimanere con il progetto fino a quando i loro token non sono disponibili. Se abbandonano il progetto prima della scadenza del periodo di vesting, i loro token verranno bruciati fuori dalla circolazione dopo il vesting.

Consiglio UPLift DAO

Nota: Come organizzazione decentralizzata, UpLift DAO non è controllata da un team, ma piuttosto dalla comunità prende parte alla sua governance. Chiunque abbia un minimo di 100 token LIFT può fare e votare proposte che influenzano le operazioni del progetto.

Tuttavia, il progetto ha un consiglio che ha il compito di guidare le questioni del DAO dal marketing al coordinamento dello sviluppo della piattaforma. Questi sono:

Alex Melnichuk , Responsabile prodotto

Responsabile prodotto Irina Heaver , Responsabile Crescita e Strategia

, Responsabile Crescita e Strategia Irina Berezina , Responsabile Operazioni

Responsabile Operazioni Shyla Bashir, Guida della comunità

Guida della comunità Natalie Saginashvili, Responsabile Marketing

Come puntare LIFT (passo dopo passo)

Ci sono due requisiti per partecipare agli eventi IDO upLift:

Potere di picchettamento

Superamento del KYC

La potenza di picchettamento deriva dalla quantità di LIFT puntata all’interno dell’ecosistema UpLift. Segui i passaggi seguenti per acquistare alcuni LIFT e puntateli.

Passo 1 – Visita UpLift.io.

Vai alla homepage di UpLift qui: https://uplift.io.

Sulla homepage, fai clic sul pulsante [Acquista LIFT] come mostrato nell’immagine sopra che dovrebbe portarti alla pagina PanCakeSwap.

Passo 2 – Collega il portafoglio.

Nella pagina PanCakeSwap, fai clic su uno dei pulsanti [Connetti portafoglio] per collegare il tuo portafoglio allo scambio.

Nota: questa guida presuppone che tu abbia già installato un portafoglio con alcune monete BNB al suo interno. PanCakeSwap supporta più portafogli in alternativa puoi anche usare MetaMask.

Dopo aver collegato il tuo portafoglio MetaMask, assicurati che la rete del portafoglio sia impostata su BNB Chain / Binance Smart Chain (BSC) per essere compatibile con PanCakeSwap.

Passo 3 – Scambia i token.

Utilizzare il campo del modulo di scambio a destra della schermata principale di PanCakeSwap. Puoi inserire l’importo di BNB da spendere o l’importo di LIFT che desideri acquistare.

Il processo di swap è quasi istantaneo e i tuoi token verranno depositati immediatamente sul tuo conto wallet. Hai acquistato con successo i token LIFT.

Passo 4 – Visita la pagina LIFT Staking.

Torna alla home page di UpLift e fai clic sul pulsante [Puntata].

In alternativa, puoi scegliere di fare clic sul pulsante [Avvia app] nell’angolo in alto a destra della stessa pagina, quindi passare alla pagina di puntata facendo clic sul link [Staking] nella barra di navigazione in alto dell’app UpLift.

Passo 5 – Collega il portafoglio MetaMask.

Collega il tuo portafoglio a UpLift per procedere con il processo di puntata. Per fare ciò, fai clic su uno dei pulsanti [Connetti portafoglio] come mostrato di seguito.

Una finestra popup MetaMask apparirà in alto a destra che ti chiederà di fornire la tua password come hai fatto quando ti sei connesso a PanCakeSwap. Successivamente, dovrai selezionare l’account del portafoglio che desideri utilizzare. Scegli quello con i gettoni LIFT.

Nota: se hai problemi a identificare il tuo account wallet, assicurati di aver scelto la rete corretta che è BSC (Binance Smart Chain). L’app Web ti chiederà anche di cambiare la tua rete di portafoglio se sei connesso alla rete sbagliata.

Passo 6 – Puntate i vostri gettoni LIFT.

Il passo finale è puntare i tuoi token. Per fare ciò, inserisci il numero di token LIFT che desideri bloccare e specifica il periodo di maturazione (per quanto tempo desideri bloccarli). UpLift ti mostrerà il tasso di rendimento dei tuoi token puntati. Nell’immagine qui sotto, è del 5% puntare 5.000 token LIFT per un periodo di un anno.

Se ti senti a tuo agio con la configurazione, fai clic sul pulsante [Puntata] qui sotto per eseguire la transazione.

Il potere di puntata inizia ad accumularsi immediatamente dopo aver bloccato i token e può essere richiesto dopo sette giorni per essere utilizzato per la partecipazione IDO.

Come eseguire KYC su UpLift DAO

Il processo KYC su UpLift viene ripetuto per ogni IDO a cui un utente desidera partecipare. KYC fa parte delle normative finanziarie globali ed è necessario per garantire che le piattaforme IDO non vendano token a utenti non autorizzati.

Ad esempio, ai residenti negli Stati Uniti è vietato partecipare alla maggior parte degli eventi di vendita di token a causa del rigoroso ambiente normativo negli Stati Uniti.

Per eseguire KYC su UpLift, visita la pagina dell’app UpLift DAO. Vai alla home page e fai clic sul pulsante [Avvia app] in alto a destra.

Successivamente, dovrai connettere il tuo portafoglio MetaMask all’app.

Fornisci la tua password MetaMask, quindi seleziona l’account a cui desideri connetterti. Al termine, fare clic sul collegamento [KYC] nella barra di navigazione superiore per avviare la pagina KYC.

Fare clic sul pulsante [Start] per iniziare il processo KYC. UpLift ti chiederà di firmare un messaggio tramite la tua MetaMask tramite un popup, quindi segui questi passaggi:

Scegli un tipo di documento (tra un passaporto di viaggio o un documento d’identità nazionale); Seleziona il tuo paese di residenza; Inviare le immagini del documento (fronte e retro per la carta d’identità nazionale); Attendi la conferma.

Nota: la conferma potrebbe richiedere fino a tre giorni, pertanto assicurati di avviare il processo KYC abbastanza presto da completarlo in tempo per partecipare a un IDO imminente.

UpLift DAO è sicuro?

UpLift DAO è stato sottoposto a un audit di sicurezza conclusivo dal suo partner di sicurezza Zokyo il cui rapporto è stato pubblicato a dicembre 2021. Zokyo è una società di analisi della sicurezza con sede a Kiev, in Ucraina, che costruisce, protegge e finanzia attività crittografiche basate su web3.

Nel suo audit di sicurezza UpLift, l’azienda ha scoperto una singola vulnerabilità critica, due con gravità potenzialmente media e due problemi informativi. Il rapporto si basava su un audit di cinque contatti intelligenti UpLift, tra cui:

Picchettamento;

ThrottledPool;

StakingPool;

IdPool;

Pozza.

Secondo i risultati dell’audit, le vulnerabilità sono state corrette dal team UpLift prima della pubblicazione del rapporto. Nel complesso, il team di Zokyo ha valutato la sicurezza di UpLift al 98%.

Reputazione upLift e assistenza clienti

UpLift DAO gode di una reputazione stellare in base al feedback di valutazione raccolto sul sito Web TrustPilot. Il 100% dei commenti di feedback sono valutazioni a cinque stelle.

Finora, la piattaforma ha completato la raccolta fondi per cinque upstart crittografici raccogliendo oltre $ 1 milione. I progetti sono Youminter, Jumbo Exchange, NFT4Play, Rev3eal e Wizardia.

Il DAO mantiene una presenza sociale attiva sulla maggior parte delle principali piattaforme di social media, tra cui:

Discordia;

Medio;

GitBook;

Telegramma;

Collegato;

Cinguettare;

Canale YouTube.

È facile ottenere aiuto dal team e dai membri della comunità attraverso i canali supportati. C’è anche una newsletter per gli abbonati per aggiornamenti e annunci regolari su notizie rilevanti, compresi i prossimi eventi IDO.

UpLift DAO Pro e contro

Pro

DAO incoraggia il processo decisionale a livello di comunità;

La barriera all’ingresso per gli investitori al dettaglio è bassa: 100 token LIFT e processo KYC;

UpLift finora gode di un’eccellente reputazione senza notizie negative, eventi o persino feedback sulla piattaforma Trustpilot;

La piattaforma è aperta a chiunque nel mondo e finora ci sono più di 7.000 investitori in più di 80 paesi diversi;

UpLift è un launchpad IDO cross-blockchain che supporta progetti crittografici ospitati su Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), Tron, Polygon (MATIC) e NEAR, tra gli altri;

Il progetto è relativamente sicuro secondo l’ultima relazione di audit;

UpLift consente a tutti gli investitori di guadagnare attraverso più strade tra cui staking, attività promozionali e referral;

I membri del Consiglio DAO sono soggetti a periodi di vesting simbolico che garantiscono il loro impegno e la loro partecipazione al progetto almeno per tutto il tempo di maturazione.

Contro

UpLift deve affrontare una forte concorrenza da parte di rampe di lancio più affermate come LaunchPad di Binance e Primelist di Huobi;

Supporta ancora una gamma limitata di piattaforme di contratti intelligenti.

Considerazioni finali

Finanziare le startup blockchain sta diventando più conveniente con il crescente numero di piattaforme centralizzate che offrono rampe di lancio di progetti crittografici. UpLift è unico in questo senso, essendo una piattaforma decentralizzata. Essere un DAO comporta diversi vantaggi, tra cui l’intera comunità partecipa al processo decisionale che promuove l’inclusività.

UpLift potrebbe non essere il primo DAO del suo genere, ma come abbiamo visto in questa recensione, offre diverse funzionalità uniche per sviluppatori di progetti e utenti. Le tre fasi del lancio di un IDO – incubazione, lancio e accelerazione – assicurano che una startup sia ben supportata nelle sue fasi di maturità.

L’offerta di prodotti unica e un elenco crescente di partnership tra cui venture capitalist e altri fornitori di servizi chiave potrebbero vedere il DAO crescere fino a diventare uno dei principali trampolini di lancio per i progetti blockchain.

Domande frequenti su UpLift DAO

Cos’è UpLift DAO?

UpLift è un’organizzazione autonoma decentralizzata senza autorizzazione che supporta la crescita, il lancio e l’accelerazione delle startup basate su blockchain. Il DAO include una comunità diversificata di investitori, utenti, sviluppatori, marketer, influencer, consulenti e analisti della sicurezza, tra gli altri.

Cos’è il token LIFT?

LIFT è un token di utilità nativo della piattaforma UpLift DAO. Viene utilizzato per picchettamento, bonus, premi e come incentivo per i partecipanti IDO a sostenere progetti lanciati su UpLift.

UpLift DAO è sicuro?

UpLift ha adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza della sua piattaforma e dei contratti intelligenti. Secondo un rapporto di Zokyo, una società di sicurezza che collabora con il DAO, UpLift ha ottenuto un punteggio di 98 su un possibile 100 con una vulnerabilità critica trovata che è stata risolta prima del rilascio del rapporto di audit.

Perché UpLift DAO implementa un processo KYC?

Anche se UpLift DAO è una piattaforma decentralizzata, il processo KYC è necessario per rispettare diverse disposizioni legali necessarie per avviare alcuni progetti crittografici. In paesi come gli Stati Uniti, le normative impongono che gli sviluppatori di progetti non debbano vendere titoli non registrati a residenti e cittadini statunitensi. Chiedere informazioni identificative consentirà a UpLift di limitare la partecipazione degli investitori in base alle leggi locali che li proteggono.