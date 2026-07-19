Villaggio della Guardia di Finanza a Foggia: legalità e divertimento

Foggia ha ospitato il Villaggio della Guardia di Finanza per celebrare il 252° anniversario del Corpo con eventi interattivi e dimostrazioni

Foggia ha trasformato la Villa comunale Karol Wojtyla in un vero e proprio hub di legalità e interazione con i cittadini, in occasione del 252° anniversario della Guardia di Finanza. L’evento, che si è svolto dal 20 al 22 giugno 2026, ha visto la partecipazione di autorità religiose, civili e militari, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, On. Marcello Gemmato.

Inaugurazione e visite ufficiali

La cerimonia di inaugurazione è stata caratterizzata dalla solenne Alzabandiera seguita dalle allocuzioni del Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia, e dell’Autorità di Governo. Il taglio del nastro ha dato il via ufficiale al Villaggio della Guardia di Finanza, in un’atmosfera di festa e condivisione, accompagnata dalle note della Banda musicale e della Fanfara della Legione Allievi.

Il Sottosegretario Gemmato, accompagnato dal Comandante Regionale, ha visitato i numerosi stand espositivi, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidiano dei militari nella tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese. Gli stand hanno offerto ai visitatori l’opportunità di approfondire le attività e i servizi della Guardia di Finanza.

Attività interattive e dimostrazioni

Per tre giorni, la villa è stata aperta al pubblico con un programma ricco di attività interattive e dimostrazioni. Grandi e bambini hanno potuto assistere alle spettacolari dimostrazioni delle unità cinofile, esplorare il comparto aeronavale e cimentarsi in una parete di arrampicata. Le mascotte Finzy e Fiammetta hanno accolto i visitatori, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Gli atleti e i tecnici delle Fiamme Gialle hanno guidato i partecipanti in diverse discipline sportive, mentre la Fanfara della Legione Allievi di Bari si è esibita più volte nel corso delle giornate. Un’équipe medica specializzata ha offerto visite e prestazioni sanitarie gratuite presso l’Unità Poliambulatoriale Mobile, contribuendo ulteriormente al successo dell’evento.

Percorsi di reclutamento e addestramento

Uno degli aspetti più interessanti del Villaggio è stato il percorso dedicato al reclutamento e all’addestramento del Corpo. I visitatori hanno potuto scoprire i dettagli delle procedure di selezione e le fasi di formazione dei futuri finanzieri, ottenendo informazioni preziose per chi desidera intraprendere questa carriera.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra la Guardia di Finanza e la comunità locale, rafforzando il legame di fiducia e collaborazione. La partecipazione attiva dei cittadini ha reso possibile un’esperienza unica, all’insegna della legalità, del divertimento e della condivisione.