Visita istituzionale del prefetto Pirrera al Comando provinciale della Guardia di Finanza

La Prefetto del Verbano Cusio Ossola, Matilde Pirrera, ha fatto visita istituzionale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con tappe a Verbania e Cannobio, per verificare sul campo le attività operative e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali.

L’obiettivo dichiarato è stato valutare l’organizzazione interna e l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela economico-finanziaria e ambientale del territorio.

Visita a Verbania: nave, sala operativa e incontro con il personale

La partenza del programma pubblico è avvenuta a Verbania, a bordo della nave Caserta “Simonetta”. Il giro ha toccato l’imbarcadero di Verbania-Intra e la sede operativa di Cannobio, con soste nella sala operativa, un briefing istituzionale e la presentazione delle componenti navali e aeronavali. All’incontro hanno preso parte ufficiali e personale operativo, che hanno illustrato le attività quotidiane e le procedure in uso.

Accoglienza e prime attività in caserma

All’arrivo alla Caserma “Simonetta”, il Prefetto è stato ricevuto dal comandante provinciale, col. t. ISSMI Antonio G. Garaglio, e dal ten. col. t. ISSMI Paolo Zottola. Il picchetto d’onore del Gruppo Verbania ha sottolineato il carattere istituzionale della visita. Nel corso del confronto, tenutosi nella Sala Operativa, sono state esposte le funzioni della struttura, le procedure di coordinamento e le linee operative adottate sul territorio.

La Sala Operativa: cuore delle operazioni

A spiegare il funzionamento della sala è stato il capo sala, il luogotenente C.S. Luigi Valenti. Ha illustrato i processi di monitoraggio, il coordinamento degli interventi e i criteri con cui vengono allocate le risorse in base alle priorità di controllo economico-finanziario. Tecnologia e presenza sul campo sono integrate: la sala opera come centro nevralgico per emergenze e indagini, raccoglie segnalazioni, analizza dati e dispone l’invio di pattuglie o interventi specializzati.

Strumenti in dotazione

La struttura si avvale di sistemi di monitoraggio in tempo reale e di banche dati interforze per valutare rischi e priorità. Tra gli strumenti citati: software di geolocalizzazione, comunicazioni crittografate e piattaforme per la condivisione delle informazioni, utili a ridurre i tempi di risposta e a ottimizzare l’impiego delle risorse operative.

Briefing istituzionale e reparti coinvolti

Nel briefing tenuto nella sede provinciale, il Comandante Provinciale ha illustrato le linee operative e le priorità: contrasto all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica, lotta ai traffici illeciti e presidio delle aree sensibili. Hanno partecipato ufficiali, ispettori e responsabili delle articolazioni operative e logistiche. È stata confermata la presenza dell’unità cinofila, ritenuta strategica nelle attività di controllo, e sono stati chiariti i protocolli per gli interventi congiunti e lo scambio informativo con le altre autorità locali.

Presidio lacustre: controlli e tutela del Lago Maggiore

Il Prefetto ha salito a bordo della vedetta lacustre V.3005, appartenente alla Sezione Operativa Navale Lago Maggiore, per osservare da vicino le attività di sorveglianza sulle rotte e la vigilanza ambientale. Accompagnato dal comandante Lgt. C.S. Michele Cassano, ha potuto verificare le procedure operative in navigazione e il lavoro delle pattuglie lacuali, nonché la collaborazione transfrontaliera con le autorità svizzere.

Tappa a Cannobio e valore della sinergia

La seconda parte della giornata si è svolta nella caserma di Cannobio, dove il ten. col. Zottola ha illustrato le attività aeronavali, le missioni di sorveglianza e le procedure per la ricerca e l’intervento in ambiente lacustre. La visita si è conclusa con un momento conviviale e i saluti istituzionali prima del rientro del Prefetto.

Rafforzare la cooperazione per proteggere il territorio

Dall’incontro è emersa con chiarezza l’importanza della collaborazione tra Prefettura e Guardia di Finanza: sinergia operativa, scambio informativo e formazione continua sono strumenti fondamentali per prevenire reati economici, tutelare la spesa pubblica e preservare l’ecosistema lacustre. Le autorità hanno annunciato che eventuali sviluppi e aggiornamenti saranno comunicati dalle fonti ufficiali.