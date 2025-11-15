Vivid Money: il conto aziendale con tassi d’interesse competitivi e cashback vantaggioso

Nel mondo dei conti correnti online, Vivid Money emerge come una soluzione vantaggiosa per aziende e professionisti.

Questo servizio offre non solo un tasso di interesse competitivo, ma introduce anche un programma di cashback che rende ogni spesa più redditizia. Di seguito sono illustrate le caratteristiche principali di questo conto e come possa supportare le esigenze finanziarie.

Un’offerta completa per le aziende

Vivid Money si distingue per una serie di funzionalità pensate per semplificare la gestione delle finanze aziendali. Tra queste, spiccano i bonifici SEPA istantanei e i bonifici SWIFT in entrata senza costi aggiuntivi. Inoltre, le aziende possono beneficiare di carte sia virtuali che fisiche, tutte senza canone annuale. Un ulteriore vantaggio è la creazione di conti multipli, ognuno con un IBAN illimitato, il tutto gestibile comodamente dalla piattaforma di Vivid Money.

Interessi e cashback: un binomio vincente

Una delle novità più interessanti è il Conto Interessi, che consente di guadagnare un rendimento annuo fisso del 4% sui fondi non investiti per i primi quattro mesi. Dopo questo periodo, il tasso scende fino a un massimo del 2%, a seconda del piano scelto. La liquidazione degli interessi avviene quotidianamente, offrendo così maggiore flessibilità nella gestione del capitale. Le aziende possono trasferire i fondi tra il conto remunerato e il conto principale in qualsiasi momento, senza alcun vincolo.

Cashback illimitato e promozioni speciali

Oltre agli interessi, Vivid Money propone un programma di cashback illimitato dell’1% su tutte le spese aziendali effettuate con carta. Questo programma diventa particolarmente vantaggioso in alcune categorie specifiche, come gli acquisti su Amazon e le campagne pubblicitarie su piattaforme come Google e Meta, dove la percentuale di cashback può arrivare fino al 10%. Tale opportunità di ritorno economico rappresenta un incentivo significativo per le aziende che investono in marketing e acquisti online.

Facilità di accesso e vantaggi aggiuntivi

Per iniziare a usufruire di queste opportunità, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale di Vivid Money. L’apertura del conto è semplice e veloce, permettendo alle aziende di accedere immediatamente a un servizio completo e conveniente. Attualmente, è in corso una promozione che prevede la possibilità di ottenere fino a 600 euro in buoni regalo da utilizzare su Amazon.it, un ulteriore vantaggio per chi decide di aderire a questo servizio.

Vivid Money si configura come una scelta intelligente per le aziende che cercano un conto corrente online con funzionalità avanzate, interessi competitivi e un programma di cashback allettante. La proposta di Vivid Money è in grado di soddisfare le esigenze di liquidità e ottimizzazione delle spese, rendendo la gestione finanziaria più semplice e proficua.