Il futuro della Golf: un cambiamento in vista?

Il colosso automobilistico Volkswagen sta attualmente valutando la possibilità di trasferire la produzione della sua iconica Golf al di fuori della Germania. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, fonti interne all’azienda indicano che uno dei principali scenari in discussione prevede lo spostamento della produzione dalla storica sede di Wolfsburg al Messico. Questa mossa potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per Volkswagen, che ha sempre associato la Golf alla sua tradizione tedesca.

Impianto di Puebla: una scelta strategica

L’impianto di Puebla, situato in Messico, emerge come una delle opzioni più concrete per questo trasferimento. Questo stabilimento ha una lunga storia con Volkswagen, essendo stato il sito di produzione del celebre Maggiolino per quasi quattro decenni. La scelta di Puebla non è casuale; il Messico offre costi di produzione più competitivi e un accesso facilitato ai mercati nordamericani, rendendolo un hub strategico per le operazioni di Volkswagen.

Decisione ancora da prendere

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la decisione definitiva non è ancora stata presa. Nonostante le speculazioni e le discussioni interne, Volkswagen ha scelto di non rilasciare