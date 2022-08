Ogni scambio ha i propri requisiti per il volume di trading di ciascun asset. Lo stesso vale per il trading su Capital.com. Devi conoscere queste informazioni per essere proattivo nel tuo piano di trading. Quindi, qual è il requisito minimo di volume di trading su Capital.com? E se non hai abbastanza capitale, come puoi aprire operazioni redditizie? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Qual è il volume minimo di trading su Capital.com?

Attività diverse avranno requisiti minimi di volume di trading diversi. In particolare, il volume minimo di trading su Capital.com è il seguente:

Forex (forex): 1000

Stock: 1

Criptovaluta: 0.01

Merce: 0.1

Indice: 0.1

Come fare trading con volumi maggiori?

Quando hai solo un piccolo capitale e vuoi fare trading con volumi maggiori, puoi utilizzare la leva finanziaria.

La leva finanziaria è semplicemente intesa come un prestito temporaneo che lo scambio ti fornisce, permettendoti di effettuare uno scambio di valore molte volte maggiore rispetto al tuo conto di trading esistente per un profitto degno. dal piccolo movimento del prezzo.

Ad esempio, hai solo $ 200 nel tuo conto a margine. Vuoi eseguire un ordine di acquisto con Bitcoin. Il prezzo di Bitcoin al momento della scrittura è di $ 50.000 / BTC.

Secondo il requisito minimo di volume di trading per le criptovalute su Capital.com è 0,01, avrai bisogno di un capitale minimo di 500 $. Quindi dovrai usare la leva.

O anche, hai $ 1.000 nel tuo conto a margine. Vuoi eseguire un ordine di acquisto con una dimensione maggiore di $ 10.000 per aumentare i profitti. A quel tempo, puoi anche utilizzare lo strumento di leva x10 per aumentare l’importo totale dell’investimento a $ 10.000.