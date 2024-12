Wall Street: un’apertura tranquilla

Wall Street ha aperto la giornata senza particolari scossoni, seguendo la scia dei nuovi record segnati da indici come S&P 500 e Nasdaq Composite. La seduta di ieri ha visto il Dow Jones superare per la prima volta la soglia dei 45.000 punti, un traguardo significativo che riflette la resilienza del mercato azionario. Tuttavia, all’apertura di oggi, il Dow Jones ha registrato una lieve flessione di 13,29 punti, pari a un -0,06%. In contrasto, lo S&P 500 ha guadagnato 1,04 punti (+0,02%) e il Nasdaq ha visto un incremento di 17,15 punti (+0,09%). Questi movimenti indicano una certa stabilità, ma anche una cautela da parte degli investitori.

Le materie prime e il mercato del lavoro

Nel contesto delle materie prime, il petrolio Wti al Nymex ha segnato un incremento dello 0,48%, portandosi a 68,87 dollari al barile. Questo aumento potrebbe essere influenzato dalle recenti decisioni dell’Opec+, che ha ritardato di tre mesi la ripresa della sua produzione di petrolio, rinviando la rimozione dei tagli ad aprile. Tali decisioni hanno un impatto diretto sui prezzi del petrolio e, di conseguenza, sull’economia globale. Inoltre, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti hanno registrato un incremento superiore alle previsioni nella settimana al 29 novembre, segnalando una possibile instabilità nel mercato del lavoro. I dati forniti dal Dipartimento del Lavoro mostrano un aumento significativo rispetto alle attese degli analisti, con la media a quattro settimane che fornisce un quadro più stabile.

Innovazione e crescita nel settore tecnologico

In un contesto di sfide economiche, emergono anche notizie positive. Satispay ha stretto un accordo con il Gruppo Esselunga per l’utilizzo dei suoi buoni pasto presso oltre 190 negozi. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella crescita di Satispay, che aveva già scelto Esselunga come partner di pagamento nel 2017. Inoltre, il consorzio italiano Innovate, guidato da Cineca, ha ottenuto il primo supercalcolatore industry-grade promosso da EuroHPC JU. Questa iniziativa rafforzerà l’Italia nel settore del supercalcolo, con un sistema all’avanguardia ospitato al Tecnopolo di Bologna, accelerando l’adozione dell’AI e delle tecnologie HPC in Europa. Tali sviluppi non solo evidenziano l’innovazione nel settore tecnologico, ma anche l’importanza di investire in infrastrutture avanzate per sostenere la crescita economica futura.