Wall Street apre in positivo grazie ai dati sull’occupazione

Wall Street ha avviato la giornata con un andamento positivo, sostenuta dai recenti dati sull’occupazione di novembre, che hanno superato le previsioni degli analisti. Nel mese scorso, sono stati creati 227.000 nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo, un risultato che ha sorpreso gli esperti, i quali si aspettavano un incremento di 214.000 posti. Questo dato rappresenta un segnale incoraggiante per l’economia statunitense, suggerendo una ripresa continua e una resilienza del mercato del lavoro.

Disoccupazione e crescita economica

Nonostante la creazione di nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione ha registrato un leggero aumento, passando dal 4,1% al 4,2%. Questo incremento è in linea con le attese del mercato e non sembra destare preoccupazione tra gli analisti. In apertura, il Dow Jones ha guadagnato 86,95 punti, pari a un incremento dello 0,19%. Anche l’S&P 500 e il Nasdaq hanno mostrato performance positive, con aumenti rispettivi di 11,38 punti e 40,12 punti.

Iniziative globali per la salute visiva

In un contesto di crescita economica, è interessante notare che la OneSight EssilorLuxottica Foundation ha firmato un accordo globale con l’OMS per supportare l’iniziativa SPECS 2030. Questo progetto ambizioso mira a correggere i difetti visivi a livello mondiale entro il 2030, concentrandosi sulla prevenzione della miopia e sull’accesso all’assistenza oculistica, in particolare nelle aree vulnerabili. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della salute visiva globale.

Crescita economica nella Zona Euro

Nel terzo trimestre del 2024, l’economia della Zona Euro ha mostrato una crescita dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, in linea con le stime preliminari di EUROSTAT. Questo incremento riflette una crescita annua dello 0,9%, superando il dato del trimestre precedente. In particolare, l’occupazione nell’area euro è cresciuta dello 0,2%, mentre nella UE è rimasta stabile. In Italia, l’aumento è stato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,1% rispetto all’anno precedente, evidenziando una ripresa robusta nel mercato del lavoro italiano.