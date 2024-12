Movimenti a Wall Street

La seduta odierna a Wall Street si apre con movimenti contenuti, riflettendo l’attesa degli investitori per i prossimi dati sull’inflazione. Domani saranno resi noti i prezzi al consumo, seguiti giovedì dai prezzi alla produzione, eventi che potrebbero influenzare significativamente i mercati. All’apertura, il Dow Jones registra una perdita di 91,40 punti, pari al -0,21%, mentre lo S&P 500 mostra un leggero rialzo di 2,17 punti (+0,04%). Il Nasdaq, invece, guadagna 46,21 punti, segnando un incremento dello 0,23%.

Andamento del mercato petrolifero

Nel frattempo, il petrolio WTI al NYMEX segna un aumento dello 0,20%, attestandosi a 68,51 dollari al barile. Questo incremento è significativo in un contesto di incertezze economiche, dove i prezzi dell’energia possono avere un impatto diretto sull’inflazione e, di conseguenza, sulle decisioni della Federal Reserve. Gli investitori stanno monitorando attentamente questi sviluppi, poiché potrebbero influenzare le strategie di investimento nel breve termine.

Novità in Formula 1: l’accordo Ferrari-Andretti

In un altro ambito, il mondo della Formula 1 è in fermento per l’annuncio di un importante accordo tra Ferrari e Andretti Formula Racing. A partire dal 2026, Ferrari fornirà power unit e cambi alla scuderia Andretti, a condizione che la loro iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 venga approvata. Questo accordo rappresenta un passo significativo per entrambe le scuderie, poiché Andretti cerca di affermarsi nel panorama competitivo della Formula 1, mentre Ferrari punta a consolidare la propria posizione come leader nel settore.

La collaborazione tra Ferrari e Andretti potrebbe portare a nuove sinergie e innovazioni tecniche, contribuendo a rendere il campionato ancora più avvincente per i tifosi e gli appassionati di motorsport. Con l’aumento della competitività nel campionato, gli occhi sono puntati su come queste due storiche scuderie si prepareranno per le sfide future.