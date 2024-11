Situazione attuale di Wall Street

Wall Street ha avviato la sessione odierna senza significative oscillazioni, in un contesto caratterizzato dalla pubblicazione di dati macroeconomici di grande rilevanza. Gli investitori si trovano in una fase di attesa, concentrati sull’indice Pce, l’indicatore preferito dalla Federal Reserve per monitorare l’inflazione. Questo dato, atteso per le ore italiane, è fondamentale per anticipare le future decisioni della Fed riguardo alla politica monetaria.

Impatto del Giorno del Ringraziamento

Con l’avvicinarsi del Giorno del Ringraziamento, i mercati finanziari statunitensi chiuderanno domani, riaprendo venerdì per una sessione ridotta. Questo periodo festivo è noto per portare a una diminuzione del volume degli scambi, il che può influenzare la volatilità del mercato. Gli investitori sono quindi cauti, cercando di valutare come i dati economici influenzeranno le loro strategie di investimento.

Andamento dei principali indici

Nei primi minuti di contrattazione, il Dow Jones ha registrato un incremento di 27,85 punti, corrispondente a un aumento dello 0,06%. Al contrario, lo S&P 500 ha mostrato una perdita di 9,62 punti, scendendo dello 0,16%. Anche il Nasdaq ha subito un calo, perdendo 57,17 punti, pari a una diminuzione dello 0,30%. Queste fluttuazioni evidenziano l’incertezza degli investitori in attesa di notizie economiche più chiare.

Prezzo del petrolio e dinamiche di mercato

Nel frattempo, il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha registrato un leggero aumento dello 0,09%, raggiungendo 68,83 dollari al barile. Questo incremento marginale è indicativo delle attuali dinamiche internazionali riguardanti l’offerta e la domanda di greggio. Gli analisti osservano con attenzione come questi fattori possano influenzare ulteriormente i mercati nei prossimi giorni.

Aumento delle richieste di mutui

In un contesto economico in evoluzione, le richieste di mutui negli Stati Uniti sono aumentate, grazie a un calo dei tassi d’interesse per la prima volta in oltre due mesi. Secondo la Mortgage Bankers Association, le richieste totali sono cresciute del 6,3%, con un incremento significativo del 12% nelle domande di mutuo per l’acquisto di una casa rispetto alla settimana precedente. Questo trend potrebbe indicare una ripresa nel mercato immobiliare, stimolata da condizioni di prestito più favorevoli.