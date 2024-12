Wall Street apre in calo

Le contrattazioni di Wall Street hanno iniziato la giornata con un segno negativo, influenzate da dati macroeconomici che non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori. Dopo una chiusura di giornata precedente leggermente negativa, i mercati hanno reagito a notizie relative al commercio estero, che hanno evidenziato un aumento del deficit commerciale degli Stati Uniti, portando a un clima di incertezza tra gli operatori di mercato.

Deficit commerciale in aumento

Il deficit della bilancia commerciale statunitense ha mostrato un incremento del 4,7% a novembre, raggiungendo i 102,86 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti che si aspettavano un deficit di 101,2 miliardi. Questo aumento è principalmente attribuibile a un incremento delle importazioni, che hanno toccato i 279,2 miliardi di dollari. Tali dati hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla salute dell’economia americana e alla sua capacità di sostenere una crescita robusta nel lungo termine.

Reazioni dei mercati azionari

In questo contesto, il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,23%, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno mostrato ribassi più marcati, rispettivamente dello 0,67% e dell’1,2%. Anche l’S&P 100 ha chiuso in rosso, con una perdita dello 0,89%. Questi andamenti evidenziano come i mercati stiano reagendo in modo sensibile ai dati economici, riflettendo una crescente preoccupazione per la direzione futura dell’economia.

Progetti di sviluppo della rete elettrica

In un contesto economico complesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato 25 progetti di sviluppo della rete elettrica nazionale, gestiti da Terna, per un totale di oltre 2,3 miliardi di euro. Questi progetti, tra cui Elmed, Adriatic Link e Bolano-Annunziata, sono progettati per apportare benefici ambientali, sociali ed economici, contribuendo a ridurre l’impatto paesaggistico e liberando territorio. Tali iniziative potrebbero rappresentare un’opportunità per stimolare la crescita economica e migliorare l’infrastruttura energetica del paese.

Prospettive economiche della Cina

In un contesto globale, la Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le stime di crescita economica della Cina per quest’anno e il prossimo. Tuttavia, emergono preoccupazioni riguardo alla fiducia dei consumatori e al settore immobiliare, che potrebbero influenzare negativamente la crescita futura. Le borse cinesi hanno chiuso la giornata di contrattazioni con andamenti contrastanti, con Hong Kong che è rimasta quasi invariata, mentre Shanghai e Shenzhen hanno registrato lievi rialzi. Il settore tecnologico ha sostenuto Hong Kong, compensando il calo del settore immobiliare, mentre a Shanghai il comparto immobiliare ha mostrato segnali positivi, nonostante i semiconduttori abbiano visto un calo.