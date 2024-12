Un avvio difficile per Wall Street

La giornata di oggi si è aperta con un segno negativo per Wall Street, dove gli investitori stanno monitorando con attenzione le prossime mosse della Federal Reserve. Dopo una settimana di chiusure sfavorevoli, il Dow Jones ha registrato la sua peggiore serie di perdite dal 2018, mentre il Nasdaq Composite ha toccato un nuovo record di chiusura. La situazione attuale ha portato a una crescente preoccupazione riguardo alla possibilità di un ulteriore taglio dei tassi d’interesse.

Le aspettative per la Federal Reserve

Domani, la Federal Reserve dovrebbe annunciare il suo terzo taglio consecutivo dei tassi, con una riduzione prevista di 25 punti base. Questo seguirà un primo taglio di mezzo punto percentuale, che ha già suscitato reazioni nel mercato. In mattinata, il Dow Jones ha perso 214,70 punti, corrispondenti a un calo dello 0,49%. Anche lo S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato perdite significative, rispettivamente di 28,60 e 82,95 punti.

Fluttuazioni nel mercato del petrolio

Il mercato del petrolio non è immune da queste fluttuazioni. Al Nymex, il prezzo del petrolio WTI ha subito una diminuzione dell’1,19%, scendendo a 69,87 dollari al barile. Queste variazioni sono indicative di un clima di incertezza che permea i mercati, influenzato dalle decisioni della Fed e dalle condizioni economiche globali.

Previsioni di crescita in Spagna

Nonostante le difficoltà, la Banca di Spagna ha aggiornato le sue previsioni di crescita del PIL per il 2024, portandole al 3,1%. Questo ottimismo è alimentato dai consumi delle famiglie e dalle esportazioni, che mostrano segni di ripresa. Anche se le recenti inondazioni hanno avuto un impatto, le stime rimangono positive per gli anni a venire.

Vendite al dettaglio negli Stati Uniti

Un altro segnale positivo proviene dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che a novembre hanno registrato un aumento dello 0,7%, superando le aspettative degli analisti. Il totale ha raggiunto i 724,6 miliardi di dollari, con un incremento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Escludendo le vendite di veicoli, la crescita è stata dello 0,2%, suggerendo una certa resilienza nei consumi.

Collaborazione tra Fincantieri e Sparkle

In un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza delle infrastrutture, Fincantieri e Sparkle hanno annunciato una collaborazione per analizzare i requisiti necessari a migliorare la sicurezza delle telecomunicazioni sottomarine. Questo progetto prevede la creazione di due collegamenti in cavo sottomarino per connettere i parchi eolici offshore alla rete elettrica continentale in Francia, un passo importante verso la sostenibilità energetica.