Wall Street in crescita grazie a risultati trimestrali positivi

Andamento positivo a Wall Street

La giornata di contrattazioni a Wall Street si è aperta con un clima di ottimismo, grazie a una serie di risultati trimestrali robusti che hanno alimentato la fiducia degli investitori. L’indice Dow Jones ha registrato un incremento di 116,79 punti, corrispondente a un +0,27%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato 30,04 punti, segnando un +0,50%. Anche il Nasdaq ha mostrato una performance positiva, salendo di 154,98 punti, pari a un +0,78%.

Flessione del petrolio e tassi d’interesse in calo

Nonostante il clima favorevole sui mercati azionari, il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha subito una leggera flessione, perdendo lo 0,12% e attestandosi a 75,74 dollari al barile. Questo calo potrebbe influenzare le aspettative di inflazione e le decisioni future della Federal Reserve. Negli Stati Uniti, le richieste di mutui hanno visto un incremento leggero, supportato da una riduzione dei tassi d’interesse, che la settimana precedente avevano toccato il massimo da maggio. Secondo la Mortgage Bankers Association, nella settimana conclusasi il 17 gennaio, le richieste complessive sono cresciute dello 0,1%, con i tassi sui mutui fissi a 30 anni scesi al 7,02%.

Risultati aziendali: Johnson & Johnson e Abbott Labs

Johnson & Johnson ha riportato una crescita dei ricavi del 5,3% nel quarto trimestre, sebbene gli utili adjusted siano diminuiti dell’11%. Per il 2025, l’azienda prevede un aumento dei ricavi operativi e degli utili per azione adjusted, trainati dal settore delle medicine innovative. D’altra parte, Abbott Labs ha registrato ricavi di circa 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre, leggermente al di sotto delle aspettative. L’azienda prevede una crescita organica delle vendite tra il 7,5% e l’8,5% per il 2025, mantenendo un forte slancio di crescita.

Operazioni di buyback da parte di Eni

Eni ha recentemente acquistato oltre 3,5 milioni di azioni proprie nel periodo dal 13 gennaio, parte del secondo programma di buyback. Questa operazione rappresenta lo 0,11% del capitale sociale, con un costo di 50 milioni di euro. Dal 13 gennaio, Eni ha acquisito complessivamente il 3,66% del capitale sociale, un’operazione che ha un impatto significativo sul mercato azionario e dimostra la fiducia dell’azienda nel proprio futuro.