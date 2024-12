Un avvio incoraggiante per Wall Street

Wall Street ha dato il via alla settimana con un’apertura in territorio positivo, evidenziando un leggero rialzo per i principali indici azionari. Il Dow Jones e l’S&P 500, dopo aver raggiunto record intraday e di chiusura, hanno registrato il miglior mese dell’anno, con incrementi rispettivamente del 7,5% e del 5%. In apertura, il Dow Jones ha segnato un incremento di 68,64 punti (+0,15%), mentre l’S&P 500 ha avanzato di 12,45 punti (+0,21%) e il Nasdaq ha guadagnato 58,80 punti (+0,31%). Questi risultati positivi sono un segnale di fiducia per gli investitori e riflettono un clima di ottimismo nel mercato.

Il mercato del petrolio mostra segni di ripresa

In aggiunta ai risultati di Wall Street, anche il mercato del petrolio ha mostrato segnali positivi. Il prezzo del WTI al Nymex è aumentato dell’1,22%, raggiungendo i 68,83 dollari al barile. Questo incremento è significativo, considerando le recenti fluttuazioni dei prezzi del petrolio, e potrebbe indicare una ripresa della domanda globale. Gli analisti osservano che l’andamento dei prezzi del petrolio è spesso correlato alla salute dell’economia globale, e questo aumento potrebbe essere un indicatore di una crescita economica più robusta nei prossimi mesi.

Attività manifatturiera e prospettive future

Nonostante i segnali positivi, l’attività manifatturiera negli Stati Uniti ha mostrato una lieve contrazione a novembre 2024, con l’indice PMI manifatturiero che si è attestato a 49,7 punti, rispetto ai 48,5 di ottobre. Sebbene l’indice rimanga sotto la soglia di espansione, è stato osservato un miglioramento dell’ottimismo tra i produttori. Questo potrebbe suggerire che, nonostante le difficoltà attuali, ci sono aspettative di una ripresa futura. Tuttavia, l’incertezza politica pre-elettorale e le aspettative di una crescita economica più forte continuano a influenzare le prospettive economiche.

Accordi internazionali e stabilità del mercato del lavoro

Un altro sviluppo significativo è l’accordo siglato dal Qatar con la Shell londinese per fornire tre milioni di tonnellate di gas all’anno alla Cina, con consegne che inizieranno nel gennaio 2025. Questo accordo si inserisce in una serie di contratti a lungo termine che il Qatar ha recentemente concluso con vari partner internazionali, evidenziando l’importanza delle relazioni commerciali globali. Inoltre, nel mese di ottobre, il tasso di disoccupazione nell’Eurozona è rimasto stabile al 6,3%, in linea con le previsioni degli analisti, mentre nell’UE il tasso si attesta al 5,9%, secondo i dati di Eurostat. Questi dati suggeriscono una certa stabilità nel mercato del lavoro, che è fondamentale per la crescita economica.

Problemi tecnici e impatti sui servizi bancari

Infine, è importante notare che l’app di Intesa Sanpaolo ha subito un’interruzione del servizio, impedendo l’accesso ai clienti e causando disagi nella visualizzazione dei movimenti recenti. L’istituto ha identificato il problema e sta lavorando per risolverlo, ma questo episodio mette in luce le sfide tecnologiche che le istituzioni finanziarie devono affrontare nel mondo digitale odierno. La capacità di gestire tali problemi è cruciale per mantenere la fiducia dei clienti e garantire un servizio efficiente.